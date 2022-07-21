Последствия атаки дронами ВСУ Запорожской атомной электростанции. Фото: ZVEZDANEWS @ Telegram

По официальной информации, дронов-камикадзе, атаковавших Запорожскую АЭС 20 июля 2022 со стороны Украины, было три. Судя по уцелевшим, достаточно крупным фрагментам дронов, атаку пресекло ПВО прикрывающее Запорожскую атомную электростанцию.

Сложно понять, куда целили дроны. Судя по съемкам с уличных видеокамер, беспилотники упали возле прудов-охладителей. По заявлению Владимира Рогова, члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожья, атака не нанесла ущерба атомным ректорам. АЭС работает в обычном режиме.

Вопрос: зачем тогда Украина решилась напасть на атомный объект?

Рукотворный блэкаут?

Как ни странно, электроэнергия, которую вырабатывает станция, поставляется на весь юго-восток Украины, и, если АЭС заглушат, во всем регионе начнется энергетический коллапс. Вряд ли, Украина планировала обесточить Одессу, Николаев или Днепропетровск. А освобожденные территории бы выкрутились. Как заметил глава Запорожья Евгений Балицкий: «Мы-то запитаемся, а у них будут проблемы». Согласитесь, обидно смотреть из темноты, как за линией фронта, на освобожденных территориях, горит свет… Могут возникнуть крамольные мысли: а все ли правильно делают командующие Незалежной?

Версия рукотворного блэкаута отпадает – Украине придется в этом случае хуже. Тем более, под боком у Запорожья - энергоизбыточный Донбасс.

«Второй Чернобыль»

Три дрона и десяток килограммов взрывчатки на самом деле не могут катастрофически повредить атомные реакторы. Их защита изначально рассчитана на то, чтобы выдержать падение самолета весом 20 тонн со скоростью 720 км/час.

Дронов-камикадзе, атаковавших Запорожскую АЭС 20 июля 2022 со стороны Украины, было три. Фото: ZVEZDANEWS @ Telegram

В новейшей истории были и попытки подрыва АЭС изнутри. Летом 1979-го, боевики-баски установили бомбу прямо в турбинном зале испанской АЭС «Лемонис». Турбина была незначительно повреждена, загорелось 5 тонн масла. Через два года пять противотанковых ракет попали в здание реактора французской АЭС Сент-Альбан. Из повреждений – разрушено 80 метров бетонной защитной оболочки реактора.

Сложно представить, что Киев собирался устроить в Запорожье «Второй Чернобыль». Там, конечно, на все способны. Но Европе подрыв крупнейшей на континенте атомной станции сильно не понравился бы. В Киеве это понимают.

Грязная украинская бомба

Послемайданная Украина никогда не скрывала, что мечтает о ядерном оружии. Еще в 2014-м бандеровцы из Рады внесли проект закона о денонсации Договора о нераспространении ядерного оружия и даже на коленке подсчитали, что Украине нужно $3.4 миллиарда и 2 года, чтобы вернуться в «клуб ядерных держав». Впрочем, Украина из этого клуба и не выходила – по числу работающих атомных реакторов она на пятом месте в Европе.

В феврале 20220-го, перед самым началом спецоперации, Владимир Зеленский грозил, что Украина может создать атомную бомбу.

А когда Запорожская АЭС была освобождена и ее удалось осмотреть, российских специалистов ждали удивительные и зловещие открытия. По данным гендиректора МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии. – Авт.) Рафаэля Гросси, предоставленных изданию Wall Street Journal, на станции были найдены 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана. Это только те находки, которые просочились в публичное пространство. О других сюрпризах, наши власти говорят обтекаемо. Цитирую Владимира Рогова: «На АЭС было большое количество ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться здесь просто так. Заканчивая массой других интересных моментов». Что это за моменты – должна была увидеть комиссия МАГАТЭ, еще с весны собиравшаяся с инспекцией на Запорожскую АЭС. Но, МАГАТЭ любит подчеркивать, что оно вне политики, поэтому работать в зоне боевых действий не будет. А выводам российских атомщиков, что Украина всерьез готовилась слепить на коленке атомную бомбу, МАГАТЭ верить не хочет. Ведь это доказывает, что Россия права, начав спецоперацию.

Поэтому, Украина выбрала самый дешевый, пусть и рискованный, способ отменить инспекцию атомщиков – устроить «войну» на АЭС. Просто вдумайтесь в эти слова — ПОСЛАТЬ ДРОНЫ С ВЗРЫВЧАТКОЙ НА КРУПНЕЙШУЮ В ЕВРОПЕ АТОМНУЮ СТАНЦИЮ!

За то правда не вскроется. И поддержка Запада продолжится своим чередом.

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