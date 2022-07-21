А на этот раз неожиданные новости о Михаиле Ефремове пришли, что называется, "с воли" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот уже почти два года, как Михаил Ефремов в колонии отбывает наказание за смертельное ДТП. За это время чего только ни случилось: актер сменил адвокатов; проиграл апелляционный и кассационный суды; "переехал" из Москвы в Белгород (точнее, местную колонию в поселке Алексеевка) и даже выиграл тюремный конкурс на лучший фильм.

Последние новости о Михаиле Ефремове пришли, что называется, "с воли". Как выяснил сайт kp.ru, 19 июля 2022 года артист-сиделец закрыл собственное ИП - запись о ликвидации бизнеса появилась в базе юридических лиц.

- Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения, - по-казённому кратко указано в документах. Для обывателя это значит ровным счетом только одно: в июле 2022 года Михаил Ефремов добровольно распрощался со статусом предпринимателя, а не закрылся, например, по решению налоговой из-за каких-то нарушений.

В качестве предпринимателя Михаил Ефремов работал с 2012 года - именно с ИП заключали контракты театр Ермоловой, "Современник" и многочисленные кинопроизводители. Последние годы ни в какой театральной труппе актер не числился, появлялся на сцене как приглашенная звезда и вообще постоянной работы по найму не имел. Возможно, поэтому, представляясь суду на первом заседании, на вопрос о месте работы Михаил Олегович к удивлению публики ответил, что он индивидуальный предприниматель, а не актер. И так оно и было до недавних пор.

Но что значит закрытие ИП - Михиал Ефремов раз и навсегда решил завязать с бизнесом? И как вообще он ликвидировал бизнес - вышел на денёк из колонии..? Или вышел совсем, а мы не в курсе?

- Закрыть ИП, даже находясь в тюрьме, несложно, - развеял эти домыслы юрист Михаил Алексеев, который разбирает громкие дела и дает советы по ведению бизнеса на своем YouTube-канале "Форс-мажор". - Есть два варианта. Первый - вызвать в тюрьму нотариуса, который бы заверил соответствующее заявление. И второй - визит адвоката с телефоном в руках, на котором установлено приложение Госуслуг с личным кабинетом Михаила Ефремова. Можно даже проще сделать: если есть кабинет на Госуслугах, сообщаешь логин-пароль родственникам, и они от твоего имени в два клика решают вопрос.

Кроме того, по словам юриста, ничего фатального в закрытии ИП нет: знаменитый сиделец как закрыл, так легко может снова начать бизнес.

- Скорее всего, это временная мера, на которую Михаил Ефремов решился в целях экономии, - считает эксперт. - Ведь пока ИП действует, Ефремову начисляются пенсионные взносы - это порядка 43 тысяч рублей в год. Не важно, работаешь ты по факту или нет, деньги начисляются и обязательны к оплате. Очевидно, что актеру не хотелось ежегодно выкладывать эти суммы, находясь в местах лишения свободы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А на свободу-то когда?

У артиста есть три варианта развития событий: обжалование приговора, прошение о помиловании, условно-досрочное освобождение.

По неосторожным делам, чтобы получить УДО, надо отсидеть 1/3 срока. По подсчетам юристов, так Ефремов может выйти в середине 2023 года.

Прошение о помиловании можно подать через год от начала заключения. По срокам, это уже можно делать. Но адвокаты не торопятся: мол, Ефремов не верит в благополучный исход.

Обжалование также возможно, но уже без судебных заседаний (сроки освобождения - на усмотрение судей). И на этом фронте пока никаких подвижек.

Пояснение «КП»: если все эти меры окажутся бесполезны, то судя по документам, оказавшимся в распоряжении редакции, артист выйдет на свободу 30 декабря 2027 года. Ему зачли 113 дней домашнего ареста и нахождения в СИЗО.