Российские аналоги ИКЕА и беспилотники от «Калашникова»: Чем Михаила Мишустина удивили в Ижевске

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил АО "Концерн "Калашников". Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В четверг, 21 июля, Михаил Мишустин прилетел в столицу Удмуртии - Ижевск. Премьер познакомился с промышленными предприятиями республики и посетил «Концерн «Калашников».

На выставке промышленных товаров к Мишустину обратился гендиректор «Воткинской промышленной компании» Евгений Кривошеин . Он рассказал, что раньше до 50% продукции предприятия поставлялось на экспорт, а теперь поставки переориентированы на внутренний рынок, чтобы заместить продукцию компаний, уходящих из России. В частности, по его словам, часть продукции «Воткинской промышленной компании» аналогична товарам IKEA.

- Скажите, пожалуйста, правительство, Минпромторг прорабатывают ли сейчас какие-то меры поддержки, чтобы стимулировать спрос? - спросил Кривошеин у Мишустина.

- Конечно! - ответил Мишустин. - Уже сделана «дорожная карта» по тому, какие виды продукции для детей, для потребления детьми будут так или иначе гарантировано закупаться.

На стенде удмуртского концерна «Аксион» Мишустину показали мясорубки, пылесосы, чайники, кофемолку, которые выпускает предприятие. Цены, правда, кусаются: фен - от 3,5 тысяч рублей, мясорубки от 5 до 16 тысяч рублей, пылесос - от 12 тысяч рублей.

Как заявил Мишустин, одним из механизмов поддержки спроса на бытовую технику российского производства может стать субсидирование скидок на ее реализацию.

- Надо будет посмотреть на компенсацию возможных скидок для покупки, чтобы был какой-то гарантированный спрос, - сказал Мишустин.

Он также сообщил, что до конца года правительство примет решение о докапитализации Фонда развития промышленности.

Во время посещения «Калашникова» премьер призвал восстанавливать отечественное станкостроение.

- Сегодня все утраченные компетенции надо не просто восстановить, а нужно поставить амбициозные задачи восстанавливать станкостроение по всем направлениям и обеспечивать самую важную задачу, о которой говорил президент, это технологический суверенитет нашей страны, - заявил Мишустин.

Премьер отметил, что бренд «Калашников» известен во всем мире, и не только продукцией оборонного назначения. Как оказалось, концерн производит кухонные и санитарно-гигиенические модули (предназначены для быстрого развертывания необходимой инфраструктуры на неосвоенных территориях), а также беспилотные летательные аппараты и донные станции для геологоразведки на шельфе. Все эти технологии презентовали Мишустину.

Заканчивая осмотр «Калашникова», премьер оценил написанный на стене лозунг предприятия «Мы гордимся нашей работой».

- Лозунг очень правильный, - заметил Мишустин.