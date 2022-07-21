Галкин закатил истерику после сравнения Пугачевой со шкафом и нападок россиян

Максим Галкин обиделся из-за нападок на свою жену. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Максим Галкин до недавнего времени отличался сдержанностью. Про пятого мужа Аллы Пугачевой все только и говорили "какой интеллигент, голос не повысит, жену и деток обожает". Но это было тогда. А сейчас, укатив из России сначала в Израиль, а потом в Литву, шоумен сильно сдал. Его нервы на пределе. Ведь каждый божий день ему пишут сотни сообщений, обвиняя чуть ли не во всех смертных грехах. И главный из них - мол, артист чуть ли не силой держит подле себя пожилую обессиленную скандалами жену. Галкин взорвался.

"Верните Аллочку", "Галкин не дает Пугачевой приехать в Россию", "Максим удерживает Примадонну" - такие сообщения размещают россияне в блоге Максима Галкина, требуя возвращения Аллы Пугачевой в Россию. Причем немедля.

Примадонна по сей день не рассказывает, почему уехала из страны, где ее обожает и стар, и млад, называя народным достоянием. Вот уже полгода Алла Борисовна скитается по свету. Пожила в Израиле, теперь отправилась в Прибалтику. Как уверяют прозорливые поклонники, - это не предел. Мол, артистка может улететь в США, где у ее дочери Кристины Орбакайте есть шикарная недвижимость. Ходят слухи, что Пугачева может остаться в эмиграции навсегда.

В том, что певица не приезжает обратно, фанаты винят ее мужа. Мол, юморист оказывает плохое влияние на звездную супругу и запрещает ей даже думать о возвращении. Пугачеву даже в какой-то степени считают "заложницей" молодого мужа, так как певица вынуждена следовать за ним везде. Сам он хорошо устроился - ездит по миру с концертами, высмеивая своих соотечественников, и зарабатывает на этом миллионы.

Прочитав подобные заявления, Галкин сначала напомнил, что певица - взрослый человек, а значит, может принимать самостоятельные решения. "Что значит - Аллочку верните? Она что - шифоньер?!" - написал он.

Но народ не унимался. Шоумен столкнулся с жесткой критикой еще и из-за того, что анонсировал выступления в Америке. Ему пророчат забвение и почти нищенское существование.

В итоге нервы звезды не выдержали и Максим закатил публичную истерику. "Господи, твоя воля. Что ж у вас, поборников власти, у всех как на подбор лагерно-гопнический лексикон? Если вы имеете ввиду, не страшно ли мне, то то отвечу, - нет, не страшно", "Я никуда не сбегал. В России мне работать не дают", "Меня запретили на ТВ. Я в каких-то списках", - ответил Галкин, который ранее не реагировал на народный гнев.