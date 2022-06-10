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Звезды10 июня 2022 18:36

Максим Галкин показал народу свое пляжное фото

Пятый муж Аллы Пугачевой похвастался мускулистым телом
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Пятый муж Аллы Пугачевой похвастался мускулистым телом

Пятый муж Аллы Пугачевой похвастался мускулистым телом

Фото: СОЦСЕТИ

Максим Галкин разместил в блоге свежую фотографию. На этот раз пятый муж Аллы Пугачевой похвастался не гастрольным графиком выступлений, а загорелым подтянутым телом на израильском пляже.

Максим Галкин показал себя на пляже во всей красе. 45-летний муж Аллы Пугачевой успевает не только работать в Израиле, но и отдыхать. Шоумен наслаждается свежим воздухом, вкусной едой и природой. Он не отказывает себе в удовольствии вдоволь насладиться морем и солнцем.

Ранее он показывал, какие игры устраивают его дети Лиза и Гарри, купаясь в Средиземном море. Теперь же пришел черед самого юмориста предстать перед публикой в купальном костюме, а точнее - в одних трусах.

Кубиков еще нет, шарики наметились

Кубиков еще нет, шарики наметились

Фото: СОЦСЕТИ

"Кубиков еще нет, шарики наметились", - с юмором подписал Максим яркий кадр. Шоумен загорает на берегу моря. Он находится в прекрасной физической форме. Подтянутое тело Галкина похвалили поклонники.

Стоит отметить, в Израиле семья знаменитости уже больше трех месяцев. Чета живет на роскошной вилле в Кесарии. Особняк принадлежит родному брату юмориста.

Вернется ли Галкин в Россию, вопрос открытый. При этом Пугачева подтвердила: она вместе с детьми Лизой и Гарри прилетит на Родину к 1 сентября.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИМаксим Галкин: досье KP.RU