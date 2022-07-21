Стало известно, на чем чаще всего экономят россияне

Фото: Shutterstock

В Германии, да и в остальной Европе власти призывают население экономить воду и электричество, чтобы стать более независимыми от России. У нас ресурсов хватает на всех, но, признаемся, каждый из нас все равно на чем-то да экономит. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, на чем же чаще всего приходится экономить россиянам.

Треть участников опроса признались, что стараются экономить буквально на всем. 36% респондентов отметили, что не видят смысла переплачивать, если есть возможность сберечь деньги, тем более что некоторых к такой экономии подталкивает скромный доход.

«Мне с моей зарплатой приходится экономить на всем», - делится участница опроса.

«Я на всем экономлю, но не потому, что денег нет. Просто с огорода все вкуснее, чем из магазина, сама и заготовки на зиму делаю. А еще одежду сама шью, так лучше сидит и ткань приятнее», - рассказывает другая.

22% респондентов говорят, что им приходится экономить на развлечениях. На походы в кино, театры, на концерты и так далее денег не всегда хватает, поэтому сначала приобретается только самое необходимое.

20% россиян в целях экономии отказываются от отпуска. Кто-то просто отдыхает дома вместо поездок по новым местам, а кто-то в буквальном смысле работает без выходных, чтобы не терять в деньгах.

По 15% опрошенных проголосовали за варианты техника, гаджеты и одежда. А еще 10% экономят на косметике, парфюмерии и товарах для гигиены.

6% респондентов признаются, что им приходится экономить даже на продуктах. Не всегда получается купить то, что хочется, признаются опрошенные, и тогда они вынуждены брать те продукты, которые стоят дешевле, даже если они менее вкусные и полезные.

А вот на воде и электроэнергии в отличие от европейцев экономят только 4% россиян, остальные привыкли держать включенным дома свет, не вытаскивать технику из розеток и использовать столько воды, сколько захочется.

А вот 13% респондентов признались, что они не экономят ни на чем. Участники опроса уверены, что живем один раз, значит надо тратить все, что есть и даже больше.

«Я ни на чем не экономлю! Поэтому, наверно, и живу в долгах», - признается участница опроса.

Другие, наоборот, отмечают, что просто живут по средствам и не считают это экономией:

«Езжу, куда хочу, покупаю все, что нужно, но все траты в соответствии с доходами, не большое».

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 10 тысяч человек, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Год беспрецедентного голода»: кто хочет обогатиться на панических сообщениях о дефиците хлеба

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский опроверг угрозу дефицита хлеба в 2022 году (подробности)