Вдова отказалась от судов с лжедетьми Александра Абдулова

Юлия Абдулова все свободное время посвящает дочери Евгении. Фото: кадр программы «Сегодня вечером», Первый канал.

Вдова народного артиста Александра Абдулова улетела из Москвы. 30 июля Юлия Абдулова отметит свой день рождения на курорте; но главное, что 15-летняя дочь Женя Абдулова сможет отдохнуть перед школой. Вдова Абдулова в последние годы выбрала непубличный образ жизни, чтобы оградить ребенка от внимания посторонних людей. Однако даже спустя 14 лет после смерти легендарного актера Александра Абдулова в поисках славы на ТВ появляются люди, которые называют его своими детьми. Недавно прошла очередная волна самозванцев – подобные истории случаются часто со звездами, которые ушли из жизни.

Жене Абдуловой 15 лет. Девочка стала очень похожа на знаменитого отца. Фото: социальные сети Юлии Абдуловой.

Последних лжедетей Абдулова разоблачили на ток-шоу в июле этого года. Это был целый сериал на «Пусть говорят» с ожидаемым финалом – журналистские расследования и ДНК-тесты показали, что самозванцы не являются детьми Александра Абдулова. Выяснилось, что Александр Коваль, назвавший Абдулова своим отцом, воспитывался в полной семье и его отец жив. Журналисты его нашли – он оказался обычным слесарем из Казахстана. Друзья семьи Коваля рассказали о его родителях и полной семье. Коваль с подругой снимал юмористические ролики – так блогеры решили эксплуатировать звездную тему и останавливаться после разоблачения не собираются. Второй «сын» звезды – Сергей Шиподько уже в соцсетях изменил фамилию на Абдулов, его тоже разоблачение не остановило. ДНК-тесты для мужчин провели, благодаря родной племяннице Александра Абдулова, а также вещам брата актера. ДНК-экспертизу проводил светила в этой области. Тесты исключили родство Коваля и Шиподько с Абдуловым. Вдова родного брата Александра Гавриловича Альбина Голышева не выдержала: «Я сразу сказала: нет у Саши детей внебрачных! Пожалуйста, мужчины, не занимайте эфир зря. У Саши есть только одна дочь - Женя!» Вызывают вопросы и подобные экспертизы, и заявления мужчин.

Но именно о Жене беспокоятся в окружении Юлии Абдуловой: девочка может увидеть недостоверную информацию об отце в сети. Поэтому поклонники артиста и знакомые семьи писали вдове, советовали подать в суд на мужчин, которые ходят по телешоу и клевещут на известного артиста. Дабы другим не повадно было. Однако вдова артиста не собирается обращать внимания на всю эту «суету» посторонних людей: никаких судов и внимания семьи в адрес этих мужчин не будет.

Александр Абдулов любил нянчиться с дочкой. Женя любит смотреть фильмы папы. Фото: кадр программы «Сегодня вечером», Первый канал.

Стоит отметить, что мама Александра Абдулова часто после его смерти давала интервью: подробно рассказывала и о долгих романах сына – как после развода с Ириной Алферовой жил семь лет с балериной и театральным менеджером Галиной Лобановой, и о мимолетных с очень молодыми женщинами. Людмила Александровна ни раз (в том числе в разговоре с нами) подчеркивала, что ее младший сын Саша сожалел - что ни с одной из женщин не получилось родить ребенка, о котором мечтал. Но чудо случилось, мама Александра Гавриловича вспоминала как после переезда Юлии Мешиной к ним в дом, вскоре зашел сын с лицом, которое светилось от счастья: «Саша усаживает меня на диван и говорит каким-то непривычным, изменившимся голосом: «Мам, ты знаешь, а Юля в положении!» Боже моя, как я обрадовалась. Счастье-то какое!» Ксения – приемная дочь Абдулова, Евгения – родная. Других детей у Абдулова не было — так считала и считает семья легендарного актера, о чем они заявили на последнем ток-шоу.

Если вдова Александра Гаврииловича все же решит подать в суд за клевету в адрес мужа от лжедетей, то будут ли у нее шансы выиграть процесс? Ответ на этот вопрос дал kp.ru адвокат Сергей Романов, автор проекта «Доступное Право»:

Адвокат Сергей Романов: иск о клевете на лжедетей будет, скорее всего, отклонен. Фото: Личный архив

«Клевета - это распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Законодательно факт отцовства не является фактом, порочащим честь и достоинство. А заведомо ложные сведения подразумевают, что данный факт был опровергнут ранее, что само по себе невозможно в случае вызванного сомнения и желания провести экспертизу заявителем. При этом сторона, заявляющая о родстве, не имеет умысел опорочить человека, а, скорее, находится в состоянии добросовестного заблуждения. То есть лицо не может доподлинно (без экспертизы) знать об истинном факте своего родства, поэтому данное заявление само по себе клеветой не считается. Данный иск будет с большой долей вероятности отклонен».

Александр (слева) и Сергей назвали себя детьми Абдулова. Но их разоблачили. Фото: кадр программы «Пусть говорят», Первый канал.

Вот так: сыновья-самозванцы находятся «в состоянии добросовестного заблуждения», а не клевещут на звезду. Поэтому ждем новых похождений «детей лейтенанта Шмидта».