Результаты ДНК-теста внебрачных сыновей Александра Абдулова обескуражили народ

Актер Александр Абдулов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почти год неравнодушные россияне следили за перипетиями в жизни двух мужчин, которые с разницей в несколько месяцев объявили себя внебрачными сыновьями Александра Абдулова. Итогом загадочной истории, в которой было море слез и душераздирающих признаний, стали результаты ДНК-теста. Они обескуражили россиян.

Александр Коваль и Сергей Шиподько заявили, что являются внебрачными сыновьями актера Александра Абдулова в эфире скандального шоу "Пусть говорят" на Первом канале. Предполагаемые наследники сделали несколько заявлений, а потом согласились сдать тест-ДНК, чтобы вся страна могла узнать правду.

Ни один из мужчин не является сыном звезды советского кино. Обескураженные правдой зрители ахнули.

Фото: СОЦСЕТИ

Так, Коваль вообще воспитывался в полной семье, и его отец жив. Она является слесарем из Казахстана. "Александра и его семью знаю с детства. Мой отец был на свадьбе его родителей свидетелем. В 1987 году родился Саша, брат Илья - в 1994 году появился... Мне обидно было за его отца - дядю Витю. За сколько можно продать родного отца?» - поведал друг Александра.

Шиподько появился за полгода до объявления Александра. Ему о романе со звездой рассказала мать. Женщина, к слову, уже умерла.

Близкие Абдулова не сомневались в том, что у народного артиста не было детей на стороне. "Я сразу сказала, нет у Саши детей внебрачных. У Саши есть только одна дочь - Женя!"- заверила вдова брата актера Альбина Голышева.