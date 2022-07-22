Неожиданный финал: с кем останутся дети в случае развода Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Развод Аллы Пугачевой и Максима Галкина обсуждают с первых дней их свадьбы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Развод Аллы Пугачевой и Максима Галкина обсуждают с первых дней свадьбы: мол, у супругов критичная разница в возрасте, молодой муж, наверняка, будет гулять, да и творческие браки якобы держатся до первого чиха. И хотя пара вместе уже 20 лет (из них 11 - официально женаты), разговоры о разводе становятся только громче. Так, звездный нумеролог Клара Кузденбаева предупредила, что для супругов наступил непростой период, который грозит обернуться расставанием. Да и поклонники уверены, что ситуация в семье напряжена до предела: Алла Борисовна хочет вернуться в Россию, а Максим упорно тащит семью на Запад...

Между тем, в случае развода Примадонна рискует навсегда покинуть свой знаменитый замок в Грязи: как выяснил сайт kp.ru, имение полностью принадлежит Максиму Галкину и куплено им еще до похода в ЗАГС. Юристы в этом случае непоколебимы: разделу подлежит только то, что нажито совместно.

Впрочем, в случае развода Алла Борисовна может потерять не только имущество. Как рассказал kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин, дети пары - двойняшки Лиза и Гарри - с большой долей вероятности могут остаться с отцом.

- Обычно суды оставляют детей с матерью - по статистике, так происходит в 94-95% случаев, - отметил Андрей Алешкин. - Но если сообщения о расторжении брака Пугачевой и Галкина подтвердятся, здесь может сыграть роль один немаловажный фактор. Все-таки Алла Борисовна уже в почтенном возрасте (артистке 73 года. - Ред.), поэтому может возникнуть резонный вопрос: а будет ли она в состоянии исполнять свои родительские обязанности? Это очень важно. Ведь как подчеркивает Верховный суд, решение о проживании с одним из родителей должно наиболее полно соответствовать интересам детей. И это обстоятельство подлежит доказыванию.

Адвокат Андрей Алешкин.

По словам адвоката, мнение детей при расставании родителей также учитывается, но лишь по достижении ими 14-летнего возраста. Если же дети еще не имеют права принимать подобные решения, их судьбу решают органы опеки.

- Да, случаи, когда детей оставляют с отцом, в нашей стране редкость, и как правило, это связано с аморальным образом жизни матери, лишением ее родительских прав и т.д. Но мнение о том, что ребенок должен непременно остаться с матерью - это стереотип, миф. В случае с маленькими детьми это происходит чаще, в подростками - реже. Сегодня суды все чаще встают на сторону отцов, если им удается доказать, что ребенку с ними будет лучше. Поэтому я полагаю, что Максим Галкин в случае развода может забрать не только замок, но и детей, - добавил Андрей Алешкин.

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