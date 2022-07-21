Огненная спортсменка: «Комсомолка» выбрала самую красивую участницу конкурса «Мисс Москва-2022»

Обладательницей титула «Мисс «Комсомольская правда» стала Ольга Фалалеева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Финал конкурса «Мисс Москва-2022» состоялся 21 июля в концертном зале «Известия Hall». За главную корону боролись 25 московских красавиц. Ежегодным партнером является «Комсомольская правда», которая предоставляет возможность своим читателям стать народным жюри и выбрать «свою» самую красивую участницу «Мисс Москва-2022».

Спортсменку, комсомолку и красавицу выбирали на сайте kp.ru с 19 по 21 июля. Наши читатели отдали звание «Мисс «Комсомольская правда» 36-летней Ольге Фалалеевой. Девушка с огненным цветом волосом получила максимальные оценки от читателей «Комсомолки».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Это так приятно. Благодарю всех, кто отдал свои голоса, кому я понравилась. В свою очередь, отправляю читателям «Комсомолки» свою энергию, желаю позитива и счастья, - рассказала kp.ru Ольга Фалалеева.

Высокая и стройная красавица имеет три высших образования. В настоящее время работает финансовым директором в сети клиник «Эспадент». А в конкурсах красоты впервые участвовать стала в мае этого года и сразу призовое место на «Indiva-2022» в Санкт-Петербурге - взяла гран-при в категории «миссис».

- Как вы успеваете работать, кататься на горных лыжах, летать на параплане, заниматься дайвингом? Теперь еще и конкурсы красоты...

- Я еще сейчас учусь в парусной школе, хочу научиться управлять яхтой для путешествий и участия в спортивных регатах, - рассказывает Ольга. - На самом деле, мои увлечения в разное время года. Все-все не успеваю. Подготовка к «Мисс Москва-2022» заняла три недели, мы учили дефиле, выходы, танцы. Все это намного сложнее, чем кажется со стороны.

А вот специально худеть или проводить дополнительные тренировки Ольге Фалалеевой не пришлось, так у нее и так идеальная фигура.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как и любая участница, Ольга мечтала о победе в конкурсе «Мисс Москва-2022», но это не главная цель ее жизни. Мечты у нее более глобальные - побывать во всех странах мира и стать участницей программы космического туризма.

- Да, я хочу полететь в космос. Юлия Пересильд полетела и я могу. Но это большая мечта. А на данном жизненном этапе я мечтаю создать семью, родить детей.

Конкретно

Модельные данные Ольги Фалалеевой:

Рост 177 см

Параметры: 96-70-86

Кстати

В прошлом году звание «Мисс «Комсомольская правда» получила брюнетка Алена Пантелеева. В тот же день девушка стала первой вице-мисс конкурса "Мисс Москва-2021" (фактически это второе место). Но и это не все, на сцене конкурса Алена получила предложение руки и сердца от своего молодого человека Андрея. Девушка сказала: «Да!» Через полгода молодые поженились.