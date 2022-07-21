Победительницей конкурса Мисс Москва-2022 стала Анна Янкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московские красавицы собрались 21 июля в концертном зале «Известия Hall», чтобы сразиться за титул «Мисс Москва-2022». До финала дошли 25 девушек. Блондинки, брюнетки, рыженькие – все в возрасте от 18 до 32 лет. Это уже 26-й конкурс красоты. Ежегодным партнером является «Комсомольская правда».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Конкурс объединяет лучших представительниц нашей столицы. Девушки поборются за право обладать заветной короной и почетным званием самой красивой москвички, - рассказали организаторы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Читатели «Комсомолки» проявили активный интерес к конкурсу – в роли народного жюри на сайте kp.ru они выбрали самую красивую участницу конкурса «Мисс Москва-2021».

Среди участниц не только модели, но и девушки с тремя высшими образованиями. Они умеют управлять парусными яхтами, прыгают с парашютами, катаются на горных лыжах, играют в футбол и являются мастерами спорта по кикбоксингу. Думаете, что это все достижения? Красотки имеют запатентованные изобретения в химико-экологической сфере, владеют иностранными языками и воспитывают детей. Узнать подробнее обо всех участницах конкурса можно тут.

- Так они еще и умные? – удивлялись в зале.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но рано говорить, что «Мисс Москва-2022» - это интеллектуальное мероприятие. Ведущие объявили, что в этом году конкурс пройдет в стиле бурлеск-шоу. И пояснили, какой такой стиль:

- Это не возвышенно-низкий, а «низко-возвышенный». Изящные намеки, красивые танцы, игра слов и тела, флирт – все это будет на сцене.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оценить красоту и таланты девушек доверили солистке группы Reflex Ирине Нельсон, музыкальному критику Артуру Гаспаряну и журналисту Отару Кушанашвилли.

- Особое внимание мужчин к конкурсу купальников, - сказал ведущий Артем Шалимов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ожиданием были классические слитные купальники, но тема этого конкурса «Мисс Москва-2022» - бурлеск, поэтому все девушки вышли в черных мини с кружевными юбками.

- Попами крутить все могут, - говорили девушки в зале.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но бурлеск - это не только сексуальность и гламур. Конкурсантки переоделись в дизайнерские платья, а потом в топы и юбки. Участниц решили не мучить интеллектуальными вопросами и даже не предоставили слово, чтобы девушки поделились своими планами на будущее. Жюри сразу же удалились на совещание и приняли решение за 20 минут.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самую красивую участницу конкурса «Мисс Москва-2021» выбирали и читатели «Комсомолки» – в роли народного жюри на сайте kp.ru они проголосовали за Ольгу Фалалееву.

- Это так приятно. Благодарю всех, кто отдал свои голоса, кому я понравилась. В свою очередь, отправляю читателям «Комсомолки» свою энергию, желаю позитива и счастья, - рассказала kp.ru Ольга Фалалеева.

Ольга Фалалеева, "Мисс "Комсомольская правда". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Победительницей конкурса «Мисс Москва-2022» стала 24-летняя Анна Янкова. Девушка получит возможность представить столицу на фестивале «Краса России» 27 октября в Сочи.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я танцую, сажусь на три шпагата. У меня есть мечта - сниматься в фильмах и клипах, - рассказала победительница.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конкретно

Победительницы конкурса «Мисс Москва-2022»:

- «Мисс зрительских симпатий-2022» - Калиниченко Наталия,

- «Московская красавица-2022», гран-при - Лепилина Инна,

- «Краса Москвы-2022», гран-при - Акимова Алена,

- «Мисс Юная Москва-2022», гран-при - Раскина Софья.