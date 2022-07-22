Карьера в сладком бизнесе

Сладкий бизнес набирает обороты. В России, согласно экономическому обзору РБК, только за прошлый год открылись более 800 новых кондитерских и кофеен - впрочем, не все остались на плаву. Выдержать такую конкуренцию сложно, на рынке остаются только самые смелые и изобретательные - показывает опыт Екатерины Поляковой, бизнесмена и кондитера, которая всего за 3 года прошла путь от хобби и тортиков “для своих” до полноценного предприятия с собственным кондитерским цехом, кафе и командой сотрудников, а теперь планирует развивать сеть за рубежом. Параллельно с бизнес-успехом, Екатерина Полякова продолжает развиваться и как кондитер – её авторские технологии перенимают коллеги из других городов.

Из филологов в кондитеры

Кондитерским делом Екатерина Полякова увлеклась на 5 курсе, во время написания диплома. Ходить на пары было не нужно, исследовательская работа в области лингвистики уже была готова, появилось время, и она решила попробовать печь. В итоге, бисквиты и кремы увлекли гораздо сильнее, чем иностранные языки, которые Екатерина изучала в университете. Правда, английский и французский очень пригодились: для развития в новой профессии.

“Это был 2015-й год. Где в Кемерово учиться современному кондитерскому делу? Я смотрела влоги французских кондитеров, читала их книги, - вспоминает Екатерина. - Когда поняла, что торты для меня уже больше, чем просто хобби, начала учиться у именитых кондитеров России: Нины Тарасовой, Александра Кислицина, Александра Донскова, Анны Феликовой, и так далее. Ездила на учёбу в Новосибирск, Москву, Санкт-Петербург”.

Свои торты и пирожные Екатерина начала выставлять в социальные сети, и на нее тут же посыпались заказы. Ягодный зефир, приготовленный по ее авторской технологии, стал бестселлером, Екатерине приходилось делать его каждый день! Новость о кондитере, который делает сладости, которых не найдешь нигде, кроме как на страницах “глянца”, быстро облетел Кемерово. Пирожные и торты в городе, конечно, продавали, но уровень был совсем не тот. А Екатерина, “насмотревшись” французов, всё делала из премиального сырья: французский шоколад, итальянский маскарпоне, настоящие сливки, качественное новозеландское сливочное масло, которое стало изюминкой продукции Екатерины Поляковой.

Свое дело

После трёх лет работы на домашнем производстве заказов стало так много, что Екатерина уже не могла выполнять их в одиночку. Квартира превратилась в кондитерский склад: всюду коробки, ленты, посыпки, миксеры, венчики. Вместо обыкновенной, домашней еды – только кондитерское сырьё. Стало очевидно, что дальше так нельзя – нужно открывать полноценный цех и нанимать команду.

Так, в Кемерово появилась «Тортишная», где кондитерские изделия класса люкс стали доступны каждому. Основой кондитерской стал просторный открытый цех, где Екатерина с командой изготавливали десерты из премиальных ингредиентов. Все гости кондитерской могли наблюдать, как создаются десерты, которые продавались тут же, в гостевой зоне.

“Мне кажется, такая открытость в производстве важна, - делится Екатерина Полякова. - Это особый уровень доверительных отношений с посетителями, когда ты говоришь «нам нечего скрывать от вас». Сроки хранения всех десертов не превышали 48 часов, а готовили мы их на нашей кухне, не подвергая перевозке и дополнительным сложностям, а значит, гости могли быть уверены, что покупают 100 % вкусный и свежий десерт. Плюс, производство сложных продуктов – это всегда интересный процесс. И у посетителей появилась возможность наблюдать за этим волшебством”.

Если на начальном этапе главным приоритетом было высочайшее качество изготавливаемой продукции, то со временем появилась ещё одна важная идея – развитие и рост сотрудников. Екатерина Полякова постоянно учится новому сама и даёт такую возможность своим работникам. Тем более, что она успела получить большой опыт преподавания в местной кондитерской школе, в становлении которой сыграла большую роль.

“В 2018 году я одной из первых начала преподавать кондитерские мастер-классы в школе «Сибирская кондитерская», она совсем недавно тогда открылась, - вспоминает Екатерина. - И мы оказались друг другу полезны. Во многом благодаря моей роли, школа показала уверенный рост доходов и увеличила количество своих постоянных учеников. А мне работа в школе помогла понять, что мои знания кондитера-практика действительно очень ценны”.

Пандемия

Закономерным шагом после того, как кондитерская “Тортишная” вышла в лидеры по региону, было открытие собственного кафе. Это событие Екатерина Полякова планировала очень тщательно: готовила документацию, писала концепт, искала подходящее помещение, делала ремонт. И вот – 2020 год, дата открытия объявлена. Горожане ждут знакового события, весь февраль в соцсетях подогревается интерес к новому уникальному кафе. Сама Екатерина считает дни до рождения своего первенца - так она ласково назвала этот проект. И тут грянула пандемия.

“Представьте, до назначенного дня остаётся меньше недели, - рассказывает Екатерина Полякова. - Мы репетируем свою работу. Я забираю блюда с кухни, фотографирую и радуюсь, как красиво всё получается. Представляю улыбки первых посетителей. Наступает долгожданное 10 апреля, а мы никого не можем принять – в городе объявляют карантин и самоизоляцию. Страшно? Нет, там уже не было времени бояться. Надо было что-то придумывать здесь и сейчас. У нас же были кредиты, нужно было платить аренду и зарплату сотрудникам”.

Чтобы выжить в карантин, когда все потенциальные гости сидели по домам, Екатерина решила организовать доставку завтраков, десертов и кофе. Решение было принято буквально в течение одного дня - нужно было действовать быстро. Сайт кафе перешел в круглосуточный режим работы, даже ночью пользователи могли заказать на дом ранний завтрак. Оказалось, это было именно то, что нужно горожанам, а ход с доставкой стал не просто возможностью выжить в кризисное время, а инструментом для развития кафе.

“Благодаря ей мы наладили все процессы на кухне, - объясняет Екатерина. - Собрали отзывы от гостей о нашем меню, исправили и доработали некоторые моменты в производстве, что позволило качественно и слаженно работать уже после отмены карантина”.

Авторские технологии

Несмотря на большую нагрузку в бизнес-вопросах, Екатерина Полякова продолжает развиваться как кондитер и влияет на отрасль. Ее авторские технологии позволяют снизить потребление энергии и сократить время изготовления, при этом, не потерять в качестве продукта. Так, новая методика приготовления зефира, изобретенная Екатериной, позволяет снизить себестоимость продукта на 40%, тогда как само пирожное стало даже полезнее: для его изготовления теперь используются свежие ягоды, а не уваренные заранее пюре и запеченные яблоки, как в оригинальном рецепте.

“Свою технологию в секрете я не держу. Точно знаю, что ее уже применяют на кондитерских производствах в разных городах России и в Казахстане. И она будет в моей книге, которую я планирую издать в следующем году. Так что ещё больше кондитеров смогут запросто брать идею в оборот, - рассказывает кондитер. - К коллегам по цеху я больше отношусь как к друзьям и партнёрам, чем как к конкурентам. Мы стараемся общаться, обмениваться опытом, ошибками и ноу-хау, делимся контактами поставщиков. Мне кажется, такой дружественный формат взаимодействия с коллегами больше способствует развитию”.

Книга рецептов Екатерины Поляковой уже написана и находится на предпечатной подготовке. Ее появления с нетерпением ждет профессиональное сообщество, а также люди, увлеченные кондитерским искусством. А предприятие Екатерины является одним из уверенных лидеров в сфере производства премиальных тортов и десертов в регионе. Высочайшую репутацию компании подтверждают заказчики. В “Тортишной” и кафе “Завтра, Кать” делает заказы крупный бизнес, областное правительство, аппарат губернатора региона и заметные медийные личности. Казалось бы - вершина карьеры кондитера. Но Полякова останавливаться на достигнутом не собирается, планируя и дальше развивать кондитерское производство.

“Кондитерское производство – это творческий процесс, - говорит Екатерина. - Как в любом творчестве, развитие тут может быть бесконечным. У меня есть планы по разработке новых уникальных рецептов. Плюс, это творчество технологичное, поэтому буду внедрять и новые технологии. Уже есть идеи. Что касается бизнеса, то в планах расширение в новые города и есть хорошая перспектива открыть филиалы в других странах”.