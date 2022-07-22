Экопривычки для всех: как прошла экосмена на Тавриде

Фото: Пресс-служба ППК РЭО

Вместе они творили в экомастерских и создавали модную коллекцию аксессуаров из вторсырья, собрали две тонны отходов в природном заказнике, придумывали новые экологичные проекты для своих городов и даже подготовили танец совместно с мастерами боевых искусств, олицетворяющий грубое воздействие человека на природу. Генеральным экологическим партнером арт-кластера «Таврида» стал Российский экологический оператор.

Арт-школа экологии прошла в рамках образовательного заезда «В движении» на площадке арт-кластера «Таврида» в Крыму. Она собрала 329 молодых профессионалов и 48 экспертов из различных сфер. Часть из них провела субботник в природном заказнике «Новый свет», собрать удалось более 2000 литров отходов. А в мастерской, которую обустроили в эколаборатории, переработали несколько килограммов полимеров, использованных при создании коллекции аксессуаров.

Фото: Пресс-служба ППК РЭО

«Экоактивизм, и в частности экологическое добровольчество, действительно привлекает молодых ребят. Согласно проведенному нами опросу, для молодых людей все важнее становится благоприятная экологическая обстановка, они хотят сделать природу лучше и чище своими руками. Отсюда растёт запрос на экодобровольчество. Причин может быть много: от осознанного стремления делать свою жизнь экологичнее и развивать в себе экопривычки — до желания заниматься тем, что становится модным и популярным. А кого-то привлекает возможность стать частью большой «зелёной» команды. Есть и те, кто находят здесь способ самовыражения», — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Фото: Пресс-служба ППК РЭО

Арт-школа позволила многим участникам раскрыть свой потенциал и поделиться опытом с другими активистами. Например, Мария Ковалева после работы в эколаборатории решила создать такую же экомастерскую в Екатеринбурге, проводить в ней мастер-классы на тему переработки и сортировки отходов.

Были среди участников и те, кто уже приехал с готовыми проектами, чтобы представить их профессиональному сообществу и получить поддержку в их реализации.

Например, Ольга Колодина из Севастополя. Компания Ольги занимается переработкой стекла и изготовлением ударопрочных элементов благоустройства. В ходе дискуссии с министром экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольгой Славгородской она получила предложение поучаствовать в проектах министерства.

Регина Зайкова из Сургута получила грант в размере 500 тысяч рублей на свой проект «Мастерская стеклодизайна «Вторая жизнь стекла», который реализует в родном городе. По словам девушки, своим проектом она хочет повлиять на формирование культуры осознанного потребления в Сургуте. В мастерской будут заниматься сбором стеклотары и изготовлением из нее уникальных изделий. «Так мы дадим ненужным вещам вторую жизнь, а в городе появится уникальная мастерская», — поделилась экоактивистка.

«У нас по всей стране накоплено 52 млрд тонн отходов — цифра, которая не вмещается в человеческие представления. На каждого россиянина приходится 350 тонн мусора, примерно по 55 пять слонов на каждого. И плюс 400 кг в год каждый из нас добавляет в эту кучу», — обратил внимание автор и ведущий медиапроекта «Сортировочная», эксперт «Тавриды» Борис Лорер.

В конце образовательного заезда участники арт-школы экологии, современной хореографии и боевых искусств подготовили разножанровую танцевальную постановку «В движении». При помощи языка тела танцоры показали, как себя чувствует живая природа под грубым и безответственным воздействием человека. В финале мастера боевых искусств вышли с показательными выступлениями.

Фото: Пресс-служба ППК РЭО

«Молодых людей, которые выбирают заниматься экодобровольчеством, государство всегда готово поддерживать. И РЭО уже занимается поддержкой эковолонтерства на системной основе. Запустили экологизацию форумов в рамках соглашения с Росмолодежью, и «Таврида» не единственная площадка, которая приняла участие в проекте, еще это «Территория смыслов», «Бирюса» и многие другие. До конца 2022 года планируем объединить под своей эгидой более 10 тысяч волонтеров из 70 регионов страны и с начала года уже успели собрать около пяти тысяч активистов, — сказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Мы также успели провести в апреле более 700 очных уроков «Экология начинается с тебя» для 22 600 школьников, затем провели 66 субботников «Зеленый десант» в 38 регионах страны. В акции участвовало около четырех тысяч волонтеров, было собрано более 62 тонн отходов. Поэтому можно с уверенностью сказать, что наша молодежь не останется наедине с экологическими проблемами, а будет поддержана в своем активизме на все 100%», —добавил пиар-директор РЭО Дмитрий Бойко.

Фото: Пресс-служба ППК РЭО

По мнению руководителя «Центра чистой природы 12−15» Александра Люкшина, сегодня весь мир стремится к безотходной экономике, активно развивается шэринг, внедряются возобновляемые источники энергии и практикуется переработка сырья.

«Цикличная экономика, или экономика замкнутого цикла, приходит на смену линейной экономике, ключевой принцип которой произвести продукт, использовать его и утилизировать отходы. Главная же идея цикличной экономики в том, что последний этап не является заключительным, а продукт переходит в новый цикл, и ресурсы возобновляются для изготовления новых изделий», — отметил он.