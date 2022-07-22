В Подмосковье появилась выгодная ипотека для айтишников. Фото: пресс-служба Seven Suns Development.

После резкого повышения ставок в феврале 2022 года уже к лету ипотека начала возвращать свои позиции - ставки снизились и вернулись на уровень 2019-го. Появились и новые продукты, условия которых стали даже выгоднее. Чего только стоит ряд ипотечных программ для работников сферы информационных технологий. Одна из таких - предложение от компании Seven Suns Development, разработанное специально для работников IT-индустрии.

Желающие сменить не только место жительства, но и, возможно, изменить жизнь, могут воспользоваться специальными условиями на покупку квартиры. Размер первого взноса начинается от 15%, а процентная ставка - от 4,4% годовых. Максимальная сумма кредита ограничена 18 млн рублей.

Предложение действует на покупку квартир в малоэтажном жилом комплексе «Светлый мир «БиоПолис…» в поселке Горки Ленинские Московской области. Именно этот проект девелопер выбрал не случайно. Многие программисты работают удаленно, и в ЖК «Светлый мир «БиоПолис…» для этого созданы все условия. Высотность зданий не превышает четырех этажей, что создает приватную атмосферу и ощущение гармонии с окружающей природой. А еще здесь тихо и спокойно - двор закрыт от машин. Личный транспорт жители и гости квартала смогут оставить на открытых автостоянках за пределами двора. Для личного удобства через мобильное приложение можно вызвать бесшумные электрические гольф-кары. Приятный бонус - услуга полностью бесплатная.

Фото: пресс-служба Seven Suns Development.

В комплексе появится собственная социальная, бытовая и торговая инфраструктура, предусмотрено полное благоустройство придомовых пространств и территорий квартала. Здесь, к примеру, будет оборудован коворкинг - специальное пространство, созданное как раз для того, чтобы в нем было комфортно работать. Удобные рабочие места, тишина, возможность найти новые и полезные деловые контакты - и все это в пешей доступности от дома. Кстати, считается, что продуктивность работы в коворкинге выше в полтора-два раза по сравнению с домом или даже офисом.

Если захочется сделать перерыв во время работы, можно прогуляться по территории комплекса. В ЖК «Светлый мир «БиоПолис…» будет выполнен авторский ландшафтный дизайн, поэтому прогулка обязательно доставит удовольствие. Рядом находятся музей-заповедник «Горки Ленинские», Пронинский леспопарк, Тимоховский парк, конный парк «Русь» и пляж «Золотой фазан» - прекрасные места для посещения и прогулок, чтобы размяться после часов сидячей работы за компьютером.

Фото: пресс-служба Seven Suns Development.

В комплексе представлены современные квартиры с продуманными планировками: большими кухнями, комнатами правильной формы и широкими лоджиями с панорамным остеклением. При желании там можно выделить рабочее место - частично или полностью изолированное. Кстати, все квартиры сдаются с чистовой отделкой, так что новоселам не придется тратить время на ремонт - можно заезжать и сразу начинать жить и работать.

Ну а если придется ехать на работу, деловую встречу или совещание - дорога много времени не займет. Жилой комплекс строится в северной части поселка Мещерино между Каширским шоссе и трассой А-105 Москва - Домодедово. На автобусах, маршрутных такси и электричках можно легко добраться до основных точек района и столицы. Дорога до ближайшей станции метро «Домодедовская» займет 40 минут на общественном транспорте, аэропорт Домодедово и одноименный город расположены в 15 километрах.