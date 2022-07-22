Наталья Агре призвала депутатов вернуть радугу детям

Этот символ должен ассоциироваться с тем, с чем он всегда и ассоциировался: детство, радость, лето и счастье Фото: Shutterstock

В своем официальном телеграмм-канале Наталья Агре прокомментировала: «Не уверена, что уголовная ответственность по любому поводу - это решение проблемы. На мой взгляд, обсуждение личной жизни в любом ракурсе - это низкий уровень культуры. Личная жизнь - называется личной, и должна оставаться такой. А вот РАДУГУ детям я бы вернула. Этот символ должен ассоциироваться с тем, с чем он всегда и ассоциировался: детство, радость, лето и счастье. Предлагаю запретить использовать этот символ в связи с тем, с чем его используют на западе. Вниманию депутатов: сделайте подарок нашему обществу. Верните: #РАДУГУДЕТЯМ».

Такой комментарий сложился ввиду высказывания Нины Останиной, главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, на пресс-конференции «“ОНО” — появится ли в мире третий пол?», которая высказалась за введение уголовной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. «Надо ужесточить наказание за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, и недостаточно сегодня только административного наказания, надо возвращать уголовное наказание», - отмечает Нина Останина.

18 июля в Госдуму внесли законопроект, который предлагает полностью запретить «популяризацию отрицания семейных ценностей и нетрадиционных сексуальных отношений».

Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО занимается научно-исследовательской деятельностью по изучению актуальных проблем воспитания и развития детей в современном обществе. Это ведущее научное учреждение, определяющее стратегические приоритеты развития воспитания в России. В числе проектов Института такие как: разработка программ воспитания и методических рекомендаций по их внедрению, Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека», Всероссийские проекты «Открытые уроки» и «Открытые родительские собрания», журнал для родителей «Семья и школа» и другие. Институт реализует и поддерживает программы в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».