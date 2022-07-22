Организаторы объяснили, как участница старше 35 лет попала на конкурс "Мисс Москва-2022"

"Мисс Москва-2022" - 24-летняя Анна Янкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столице прошел конкурс "Мисс Москва-2022", главную корону получила 24-летняя Анна Янкова. Жюри отдали максимальное количество баллов за выход в купальнике - невооруженным взглядом видно, что формы девушки идеальны. Кукла Барби позавидовала бы.

- Зачем молодой девушке накладные ресницы и грудь? Снять бы с нее все. Она же явно и без этого хорошенькая, - стали обсуждать в соцсетях.

Анна Янкова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как говорится: "Победителей не судят". Но диванные критики пошли дальше и обнаружили несостыковку в правилах участия в конкурсе. В регламенте обозначено, что участницей может стать девушка от 18 до 32 лет.

- А как так получилось, что на конкурс попала 36-летняя Ольга Фалалеева? Опять все куплено, - сетуют москвичи.

Редакция kp.ru проверила данные и оказалось, что ошибки в возрасте нет. Организаторы конкурса дали объяснение, почему Ольгу Фалалееву взяли, несмотря на возрастные ограничения.

- Это было исключение. Она пришла на кастинг и всем понравилась. Высокая, красивая, яркая девушка. Подходила по всем параметрам. Мы решили дать ей шанс, - рассказали kp.ru организаторы конкурса "Мисс Москва".

- И часто вы делаете такие исключения?

- Нет, но бывало. Понимаете, Ольга была так уверена в себе, спокойная, выдержанная. Она и во время подготовки к конкурсу себя очень корректно вела. И выглядит она чудесно, поэтому у нее и результат отличный. Кто поспорит с красотой?

Москвичка Ольга Фалалеева в свои 36 лет обошла многих участниц конкурса, которые ушли со сцены совсем ни с чем. Девушка с модельным ростом 177 см получила несколько специальных наград конкурса "Мисс Москва".

Ольга Фалалеева, "Мисс "Комсомольская правда". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Для меня участие в конкурсе такого уровня - большая честь. Не скажу, что я специально как-то готовилась. Правильное питание и фитнес в моей жизни давно, но за несколько недель до финала мы добавили с тренером больше кардионагрузок. Но никаких диет, - рассказала kp.ru участница Ольга Фалалеева.

Стройная красавица уделяет время не только своему внешнему виду, но и интеллектуальному - у Ольги три высших образования. Она работает финансовым директором в сети стоматологических клиник. В свободное время любит кататься на горных лыжах, летать на параплане, заниматься дайвингом.

- Раньше мне казалось, что модельный бизнес и конкурсы красоты - это все так легко. Вышла и пошла, но когда сама оказалась здесь - непросто. Подготовка к «Мисс Москва-2022» заняла три недели, мы учили дефиле, выходы, танцы. Это все так сложно: ходить на высоченных каблуках, много софитов, нужно идти красиво, по команде. Все это намного сложнее, чем кажется со стороны.

- Что для вас конкурс?

- Победа была бы приятна, но это не главная цель жизни. Я мечтаю выйти замуж, создать семью, родить детей. Есть еще несбыточная мечта - полететь в космос. Для начала хочу стать участницей программы космического туризма.