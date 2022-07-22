Рвет все связи? Иван Ургант отказался от заработков в России

В агентство элитной недвижимости, где раньше числился клиентом наряду с другими знаменитостями, Иван Ургант пришел в 2016 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Пропавший с радаров Иван Ургант, который последние месяцы не мелькает на ТВ и практически не появляется на публике, вдруг дал о себе знать. Правда, не обывателям, а налоговой службе. Как выяснил сайт kp.ru, 21 июля шоумен вышел из состава учредителей агентства элитной недвижимости Evans, где был совладельцем почти шесть лет. Теперь никаких бизнес-проектов в России у Урганта не осталось, хотя когда-то он даже участвовал в гастрономическом эксперименте, руководя рестораном "The Сад" вместе с другом и коллегой Александром Цекало.

В агентство элитной недвижимости, где раньше числился клиентом наряду с другими знаменитостями, Иван Ургант пришел в 2016 году. Тогда телеведущий был полон планов.

- В команде агентства работают специалисты, чьему мнению я доверяю и в чьем профессионализме неоднократно убеждался, так как уже был их клиентом, - рассказывал Иван в интервью важным бизнес-изданиям. - Это сильная компания с отличной репутацией и историей, более чем в 25 лет. Я уверен, что в этой дружеской атмосфере мы сможем развить бизнес и сделать агентство еще лучше.

По данным СМИ, агентство Evans, основанное в 1991 году, является одним из крупнейших в России по объему сделок на рынке элитной жилой недвижимости. Компания эта международная: кроме Москвы и Санкт-Петербурга, есть еще офисы в Лондоне и Нью-Йорке, а ценник на "лоты" доходит до десятков миллионов долларов. Кроме того, фирма оказывает помощь в иммиграции в Великобританию, страны Карибского бассейна, Кипр, Грецию, Испанию, Португалию и другие страны. Официальная годовая выручка агентства, по данным kp.ru, с 2016 года варьировалась от 2,4 до 27 млн рублей. Например, в прошлом году компания Evans заработала 22 млн рублей.

Комментарий юриста

«Ургант мог стать токсичным для компании»

О том, что на самом деле может значить выход телеведущего из состава учредителей компании, сайту kp.ru рассказал юрист Михаил Алексеев, который на своём YouTube-канале «Форс-мажор» дает советы по ведению бизнеса.

- Во-первых, из открытых источников видно, что Иван вышел, оставив свою долю ООО. То есть он ее не продавал, - отметил юрист. - И сейчас доля Ивана принадлежит не партнёру, а самой компании.

В этом случае возможны три сценария:

1. Иван мог выйти из-за того, что этот бизнес ему просто не интересен и там нет никакой великой прибыли.

2. Он мог выйти по системе, как с юмором теперь ее называют юристы «Говор-технолоджи» - так ушёл «Макдоналдс», отдав всё предпринимателю Говору. В этом случае все понимают, что есть какие-то фактические договоренности и "сейфовые" соглашения, а есть юридическая формальность: ну вышел и вышел. Не исключено, что Ургант в свете последних событий стал токсичен для компании: его имя склоняется в политическом контексте, а это для любого бизнеса не совсем полезно.

3. Возможно, компанию просто собрались «слить». Тогда Иван вышел, чтобы не подсвечивать, а дальше учредитель тихо ликвидирует фирму.

Ну и последнее, на что хотелось бы обратить внимание: у Ивана Урганта есть действующее ИП. Если в ближайшее время оно не будет закрыто, это означает, что артист пока намеревается продолжает заниматься бизнесом в России.

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