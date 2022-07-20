Леонид Якубович впервые высказался о своем отношении к Ивану Урганту

По мнению телеведущего, закрытие "Вечернего Урганта" было ошибкой для Первого канала Фото: Олег ЗОЛОТО

Леонид Якубович является одним из старожилов отечественного телевидения. Много лет он ведет капитал-шоу "Поле чудес" и является одним из любимых артистов. В недавнем интервью он поделился мнением о российском телевидении, порассуждал на тему свободы слова и высказался о закрытии "Вечернего Урганта".

Шоу "Вечерний Ургант" в последний раз вышло в эфир в конце февраля. Руководители передачи не раз говорили, что программа вернется в эфир позже, а сейчас не время для развлекательного контента. Но с этим категорически не согласен Леонид Якубович.

По мнению телеведущего, закрытие "Вечернего Урганта" было ошибкой для Первого канала. Он отметил, что в тяжелое для страны время на телевидении должны выходить развлекательные программы. "Я думаю, что это ошибка. Все остальные каналы вполне нормально к этому относятся и выдают в эфир развлекательные программы. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, какие-то высшие соображения диктуют именно такую политику канала", - высказался Леонид Аркадьевич в эфире программы "Респиратор Бабушкина" на RTVI.

Народный артист России считает, что отсутствие развлекательных программ - слишком серьезный крен в сторону негатива. "Даже во время Великой Отечественной войны выходили хорошие фильмы, и не всегда серьезные и направленные патриотически", - вздыхает шоумен.

Трепетно он относится и к ведущему Ивану Урганту. Артист отметил высокий профессионализм коллеги. "С Ванечкой интересно, потому что, во-первых, он хороший актер, а во-вторых, очень хороший импровизатор. С Ванечкой я бы с удовольствием стоял на сцене, потому что он действительно человек, способный на мгновенные импровизации, мне это нравится. Мне вообще он нравится", - поделился Якубович.

Раскрыл он и секрет популярности "Поля чудес", объяснив, почему формат программы остался неизменным на протяжении более чем 30 лет ее существования. "Относиться к этой программе как к чему-то серьезному - это шизофрения. Это времяпрепровождение, больше ничего. Эта программа о том, кто в это играет.", - резюмировал он.