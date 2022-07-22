Центробанк: «Хотели снять валюту в сентябре? Подождите-ка еще!»

Обеспечить повышенный спрос на наличные доллары и евро у российских банков вряд ли получится. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В пятницу глава Центробанка Эльвира Набиуллина провела традиционную пресс-конференцию. Это стандартное мероприятие после изменения ключевой ставки. Отвечая на вопрос одного из журналистов, глава ЦБ сообщила прискорбную новость.

ПРОЛОНГАЦИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

- К сожалению, у нас сейчас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты в страну изменится к лучшему в ближайшем будущем. Поэтому в сентябре мы будем вынуждены продлить те ограничения, которые ввели в начале марта, - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, решения недружественных стран о запрете ввоза в Россию наличной иностранной валюты остаются в силе. Поэтому обеспечить повышенный спрос на наличные доллары и евро у наших банков вряд ли получится.

На какой срок продлят ограничения и не будет ли поблажек, глава ЦБ не пояснила. В то же время условия для хранения валюты на счетах ухудшаются с каждым месяцем. Банки боятся заморозки собственных валютных активов. Держать их стало невыгодно. Поэтому они всячески расчищают собственные балансы, выдавливая сбережения клиентов из долларов и евро. Чаще всего устанавливают комиссии за ведение валютных счетов, которые делают их невыгодными.

ОПЕРАЦИЯ «ДЕВАЛЮТИЗАЦИЯ»

- Мы будем делать все возможное для девалютизации российского банковского рынка. Чтобы граждане хранили больше денег если не в рублях, то в валютах дружественных стран, - пояснила Набиуллина.

Она объяснила это тем, что сейчас риски хранения сбережений в долларах и евро слишком высоки. При этом несут их в основном банки. Если гипотетически им заморозят счета в долларах и евро, они не смогут расплатиться с клиентами, которые открыли у них валютные счета. Точнее по закону они обязаны вернуть вложенные деньги, но получить их из-за рубежа не смогут. В итоге получат большие убытки.

НАЛИЧНОГО АПОКАЛИПСИСА НЕ БУДЕТ

При этом запрещать хождение наличных долларов и евро в России не будут. Расплачиваться ими в магазинах, конечно, нельзя будет. Но хранить в них сбережения – пожалуйста.

- Наличные доллары и евро будут обращаться в России даже при самом апокалиптическом сценарии. На руках у россиян лежит иностранной валюты на сумму около $85 млрд. Это тот объем, который останется в России. Банки и граждане могут их покупать и продавать без ограничений, - объяснила глава ЦБ.

И на том, как говорится, спасибо. Хотя хотелось бы более весомых поблажек.

СПРАВКА «КП»

В чем суть ограничений?

Напомним, ограничения на снятие наличной валюты ЦБ ввел 9 марта этого года. Сроком на полгода – до 9 сентября. Снять со своего счета можно лишь те деньги, которые лежали там до этой даты. И на сумму не более 10 тысяч долларов или евро. Все, что свыше, можно лишь обменять по официальному курсу и получить в рублях.

То же самое и с той валютой, которую россияне безналично покупали уже после 9 марта. В том числе по очень выгодным курсам. Снять ее со счета сейчас невозможно. Но и расплатиться за рубежом нельзя – наши карточки там не работают.

А вот купить наличные доллары и евро в банковских обменниках – можно. Валюта там уже стала появляться. Причем серьезных физических ограничений почти нет. По крайней мере, если речь идет о небольших суммах, которые нужны для накоплений или поездки за рубеж.

Правда, есть лишь один неприятный нюанс. Безналичный и наличный доллар теперь сильно отличаются в стоимости. Если безналичный можно купить на брокерском счете и курс будет близким к биржевому, то наличные в обменниках стоят значительно больше. Они минимум на 5 – 7 рублей дороже. По евро разница еще выше – около 8 – 12 рублей выше биржевого курса.

ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА

Дайте людям валюту. Хотя бы

Обтекаемые формулировки Эльвиры Набиуллиной означают следующее. Окончательное решение о продлении ограничений уже принято. Но вот нюансы могут измениться.

Как вариант – ЦБ может не отменять ограничения полностью, но чуть ослабить их. Например, как это произошло с лимитом по зарубежным безналичным переводам. Когда сначала в месяц можно было отправлять не больше 10 тысяч долларов, потом сумма выросла до 50 тысяч, а сейчас составляет один миллион долларов.

К примеру, лимит для съема наличной валюты могут увеличить до 20 тысяч долларов. Плюс в рамках этого лимита разрешить снять часть денег, появившихся на счетах уже после 9 марта. Но это все лишь допущения. Как будет на самом деле, пока не ясно.

Если ограничения останутся без изменений, большинство клиентов окажутся в затруднительном положении. Получается, для богачей, у которых лежат огромные суммы и есть счета в зарубежных банках, разрешили выводить по миллиону долларов в месяц, а всех остальных ограничили в правах.

Да, 10 тысяч долларов – это вполне приличная сумма для простого россиянина. Этого лимита вполне достаточно для большинства. Но ведь многие покупали валюту уже весной, когда и курсы стали ниже, и другой возможности для покупки не было. Эти люди не могут снять в валюте ни цента.

Логично было бы дать поблажки и им. Например, ввести ежемесячный лимит на снятие наличных долларов и евро. Хотя бы по 1000 долларов в месяц. Судя по обменникам, наличность у банков есть. И такие небольшие суммы для них роли не сыграют. Более того, это как раз поможет им расчистить свои валютные балансы.

В итоге ЦБ отстаивает интересы банков (защищая их от рисков) и их богатых клиентов (помогая им выводить миллионы долларов за рубеж), а о простых россиянах почему-то забыл. Дисбаланс, однако.