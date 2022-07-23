Алисе Тепляковой 10 лет: что сейчас с чудо-девочкой, которая год назад успешно сдала ЕГЭ и поступила в МГУ

Алиса - самая юная студентка страны.

О малышке из многодетной семьи, которая в 9 лет поступила в МГУ, страна узнала прошлым летом. За этот год слава девочки только окрепла. Большей частью благодаря папе, который мастерски подбрасывает инфоповоды для СМИ, в том числе и скандальные. Вспоминаем, какие штрихи в портрете Алисы старался «подсветить» Евгений Тепляков и к чему это привело.

САМАЯ-САМАЯ

Пиарить дочь Евгений начал еще в 2017-м через Книгу рекордов России. Там Алиса Теплякова упоминается как самая юная третьеклассница в 5 лет, в 6 – призер Всероссийской школьной олимпиады по математике за 5 класс, в 7 - выпускница 11-го класса. Желаемой огласки эти звания тогда не дали. А вот когда 8-летняя Алиса сдала ЕГЭ по четырем предметам (русский, математика, информатика, биология) и ей выдали аттестат об окончании средней школы, тогда, наконец, выстрелило: о вундеркинде узнала вся страна. Через месяц, отметив девятилетие, Алиса стала первокурсницей МГУ.

На прошлый день рождения, к слову, девочке подарили торт и голубое нарядное платьице. Отмечали в семейном кругу, как и все праздники. Алиса, напомним, старший ребенок Евгения и Наталии Тепляковых, есть еще шестеро младших. Живут в однушке, там же открыли семейный детский сад, там же учат детвору разным наукам по собственной ускоренной методике. Благо, у обоих супругов по два высших. В прошлогодних интервью Евгений уверял, что Алиса не вундеркинд, а самый обычный ребенок. Но сейчас не скромничает с эпитетами: гениальная, феноменальная, ее успехи — космос.

НЕ КАК ВСЕ

В 10-11 лет обычные дети заканчивают начальную школу и, согласно госстандартам, должны уметь бегло читать (около 100 слов в минуту), писать небольшие сочинения. По математике — решать примеры с многозначными числами, различать геометрические фигуры. Алиса же намного опережает сверстников. Скорость чтения у нее 300 слов в минуту, за день проглатывает по 300 страниц книг и учебников. Экзамен по русскому в зимнюю сессию сдала на тройку, но ведь сдала, и это университет. А математика, сложилось впечатление, вообще ее конек. Вузовский двухтомник «Основы математического анализа» Фихтенгольца Алиса прочла за несколько вечеров, лежа на кроватке рядом с куклой. Об этом есть видео в блоге Тепляковых. «Функан нужно давать, потом диффуры. Тервер на нормальном уровне» – жонглирует папа научными словечками. Переводим на человеческий: функциональный анализ, дифференциальные уравнения, теория вероятности. И все это Алиса изучила. Однако на ток-шоу на ТВ девочка производила другое впечатление: допустила ошибку в формуле, не смогла объяснить, зачем поступила в МГУ. «Переволновалась», - защищал дочку Евгений.

В спорте Алиса тоже не промах. Недавно получила серебряный значок ГТО. До золотого, по словам Евгения, не хватило пары десятых секунд за бег на 60 метров, а пересдать нельзя.

Умеет ли Алиса работать в команде, отстаивать свою точку зрения – а это тоже требования из ФГОС для 10-11-леток – не знают даже в МГУ, потому что: «рады бы учить Алису, но не видим студентку!»

ОСОБЕННАЯ СТУДЕНТКА

Алиса - самая юная студентка страны. И для МГУ это тоже рекорд: за всю 267-летнюю историю вуза, говорят, таких малышей они еще не учили. Но дело не пошло. Из-за конфликта родителей с психфаком девочка почти весь год не посещала очные занятия и семинары, не писала со всеми контрольные, завалила зимнюю сессию. Кого другого точно бы исключили, а Алисе ничего. «Она у нас особенная», - вздыхали в учебной части. О летней сессии на факультете и вовсе отказываются говорить. Может, были лояльны все это время, потому что Тепляковы оплатили учебный год в полном объеме – 391 тысячу. Помимо прогулов Алисы вовсю чудил и Евгений: приходил с дочерью на лекции в цветастых пляжных шортах, переругался с однокурсницами дочери в студенческом чате, где зарегистрировался под ником Петр Иванова, устроил потасовку с охраной, когда узнал, что Алисе поставили двойку на экзамене по введению в психологию.

Совсем недавно Евгений сокрушался в блоге: могла бы быть 10-летняя выпускница (закончить психфак за 2 года вместо шести – его идея фикс), но в МГУ не хотят, не умеют… А на днях подкинул свежий инфоповод – все пропуски Алисы, оказывается, подтверждены справками от врача, которые есть в ректорате. Странно, что раньше никто не упоминал об этом. А еще Алиса якобы зарегистрировалась на ЕГЭ-2022. Что это может означать? Повторно сдавать госэкзамены действительно можно и так делают студенты, когда хотят перепоступать – на бюджет или в более крутой вуз. Прошлогодние баллы по ЕГЭ у Алисы не ахти, потому и взяли ее только на платку. Но девочка может снова поучаствовать в приемной кампании. Списки зачисленных опубликуют в августе, тогда и узнаем, останется Алиса в МГУ или сменит вуз.

Пиарить дочь Евгений начал еще в 2017-м через Книгу рекордов России. Фото: скриншот с видео

ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАЕТ

Февраль 2022. Сногсшибательный пост в блоге Тепляковых: «Психологическая консультация Алисы стоит 50 тысяч рублей за академический час. Специалист она уникальный, поэтому цены кусаются». Через пару дней: «В связи с ажиотажным спросом свободных мест для записи на ближайшее время нет». Вот только ни один из клиентов юного «эксперта в сфере одаренности» до сих пор не поделился публично впечатлениями о профессионализме Алисы. В общем, похоже на папин пиар-ход для привлечения внимания. Тому подтверждение и история с сертификатом педагога-психолога, который Алисе выдал некий питерский Центр педагогического мастерства. На деле оказалась ничего не значащая бумажка за 290 рублей, которую выпишут любому после прохождения несложного онлайн-теста. «Ценность» корочки народ сразу раскусил, зато об Алисе снова гудели все СМИ.

ПРОСТО РЕБЕНОК

- Ничем кроме трагедии девочки эта история не является. Но помочь ей при активно сопротивляющейся семье и таком хайпе действительно очень трудно, - говорила «КП» директор института педагогики СПбГУ, доктор педагогических наук Елена Казакова.

Похожие мнения высказывали и другие уважаемые эксперты, призывали Тепляковых не лишать детей детства, не пытаться идти против законов возрастной психологии и физиологии, потому что природа отомстит. Судьбам многих юных гениев из прошлого, увы, не позавидуешь. Однако Евгений и Наталия стоят на своем и продолжают совершать революцию в образовании. В этом году сдал ЕГЭ и получил аттестат второй их малыш — Хеймдалль, и тоже в 8 лет.

«Ребенок остается ребенком, играет в игрушки, бегает на детской площадке, читает сказки, рисует, развлекается всеми способами. Это не мешает учиться. Это не мешает сдавать ЕГЭ и заканчивать школу. Это не мешает идти по ВУЗовской программе», — уверяют Тепляковы. А те самые законы возрастного развития детей, по их убеждению, не такие уж фундаментальные и правильные.

Поможет ли Алисе раннее образование добиться профессионального успеха? Добавят ли ей человеческого счастья отрезанные от детства во имя учебы 10 лет? Не останется ли глубокой обиды на родителей за эксперименты? Это прояснится не раньше следующего юбилея девочки.

ПРОГНОЗ

Получит несколько образований

Говорят, будущее человека предопределено при рождении и его можно узнать по звездам. Мы попросили астролога Татьяну Лукашевич, автора книги «Твой лучший гороскоп», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда», дать прогноз для Алисы по дате рождения.

- Для полного астрологического анализа важно еще и время рождения, - уточнила астролог. - Тем не менее, можно сказать, что данный ребенок от природы очень талантлив, если не сказать больше, и обладает хорошими интеллектуальными способностями и жаждой к познанию. Учеба доставляет удовольствие и дается довольно легко. К тому же у ребенка огромная трудоспособность и ответственность, поэтому, думаю, получит несколько образований. В приоритете должно быть психологическое. Еще одним вектором развития может стать живопись, а также дизайн или музыка. Танцы помогут снять напряжение между занятиями. Если нарушить баланс, гениальность будет граничить с нервным срывом, а приступы агрессии пугать своей непредсказуемостью. Перфекционизм и повышенное чувство ответственности тоже не лучшие друзья для гармоничного и счастливого детства. Важно не перегнуть палку и дать возможность ребенку не только читать учебники, но и общаться со сверстниками легко и непринужденно.