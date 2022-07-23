Убийца поляков или отец родной?

По стране прокатилась волна молодежных демонстраций с требованием «прекратить украинизацию Польши» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прекрасные новости приходят из Польши. Там местное население, особенно, среди молодежи начало просыпаться и требовать от правительства республики перестать отдавать приоритет украинским беженцам перед коренным населением. Хотя президент Польши Анджей Дуда и преподнес законопроект Зеленского о наделении поляков на Украине особыми правами, среди населения это не вызвало ожидаемого энтузиазма.

То есть, безусловно, польский Львов в будущем – это для поляков хорошо. Но это в будущем, а в настоящем украинские беженцы продолжают вести себя так, что это вызывает у местных тихое (пока еще) бешенство. Много шума наделал в сети ролик, в котором украинские волонтеры отказались налить тарелку бесплатного супа пожилой полячке в пункте питания, мотивируя это тем, что здесь кормят только украинцев, а не какой-то местный безденежный сброд. По стране прокатилась волна молодежных демонстраций, участники которых потребовали от правительства "прекратить украинизацию Польши".

Но и правительство тоже начало испытывать некий дискомфорт от сложившейся в этой сфере жизни ситуации. Варшава согласилась с предложением Киева и буквально на днях польские правоохранители вместе с представителями Украины начнут совместный отлов среди украинских мужчин в поиске тех, кто сбежал от мобилизации на Украине, чтобы депортировать их и в последующем отправить в армию.

Но самый подлый удар по украинцам Польша нанесла совсем с другой стороны. Так, например, для получения идентификационного номера (PESEL), который необходим каждому постоянно находящемуся в республике человеку, потому что без него нельзя ни оформить страховку, ни получить медицинское обслуживание, ни открыть счет в банке и получить банковскую карту, украинцам предложили заполнить анкету, в которую включили два "хитрых" вопроса.

Первый вопрос звучит для украинского уха достаточно провокационно - считаете ли вы Степана Бандеру террористом? Не менее ужасен для свидомых патриотов и второй вопрос - признаете ли вы ответственность украинских националистов за Волынскую резню?

И что теперь прикажете делать украинским беженцам? Если на Украине даже в песнях поют, что "батько наш Бандера", хотя Степан под кодовым псевдонимом "Сопля" никогда не был гражданином Украины, а имел в кармане именно что польский паспорт. Отец родной или палач поляков? Ответишь, что Бандера отец родной и украинский святой – поляки откажут в убежище и пособиях, да еще и из страны могут выставить. Ответишь, что признаешь его террористом, дома припомнят, если придется там оказаться. И не исключено, что необандеровцы припомнят в стиле последователей Бандеры, как они измывались над мирным населением в годы после Великой Отечественной.

Если извечный русский вопрос пару столетий звучит уже в формулировке "Кто виноват и что делать?", то нынешний украинский (для беженцев в Польше) приобрел совершенно иное звучание. Батько или не батько? Шо робыти?

І як відповісти (как ответить)?