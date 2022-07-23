Владения Примадонны: какое имущество оставила Алла Пугачева в России

Замок Пугачевой принадлежит Галкину, квартира - Орбакайте. Чем же тогда владеет сама Алла Борисовна? Фото: Иван МАКЕЕВ

О том, что замок в деревне Грязь целиком и полностью принадлежит Максиму Галкину, сайт kp.ru уже писал. Тогда же выяснилось, что юморист является собственником "трешки" на окраине Москвы, а квартира Аллы Пугачевой на Тверской давно переписана на Кристину Орбакайте. Но чем же тогда владеет сама Алла Борисовна?

По документам, оказавшимся в распоряжении kp.ru, выходит, что Примадонна - звезда довольно скромная: у нее в собственности с 2004 года находится лишь одна квартира в Филипповском переулке - подарок бывшего зятя Руслана Байсарова. Про это жилье в разное время чего только не писали - называли и пентхаусом с видом на храм Христа Спасителя, и пятикомнатными апартаментами на 500 квадратных метров. Ходили слухи, что во время ремонта Пугачева хотела выстроить в центре своей гостиной настоящий фонтан, но в итоге от затеи отказалась, так как от переизбытка влажности по дому могли пойти трещины. Якобы эксклюзивную итальянскую мебель, которую хозяйка выбирала лично и крайне придирчиво, рабочим пришлось доставлять в квартиру с помощью подъемного крана. Жилье в итоге получилось роскошным: с расписными потолками, настоящим зимним садом...

Как выглядит квартира Пугачевой, приходится только догадываться по рассказам обывателей. Фото: архив "КП".

Что из этого правда, а что - миф, доподлинно неизвестно: ни глянцевых редакторов, ни телевидение, ни любопытную публику в свои покои Примадонна не пускает с первых дней. Однако, документы kp.ru опровергают, как минимум, раздутую квадратуру: официально зарегистрированная площадь квартиры в Филипповском переулке - 303,9 кв.м. Кроме того, в этом же доме у Аллы есть собственное машиноместо и какое-то "иное строение" на 13 кв.м. (может, кладовка?). Кадастровая стоимость обоих объектов недвижимости - около 3,5 млн рублей; самой квартиры - 220,9 млн. Однако, рыночная цена гораздо выше: апартаменты в Филипповском переулке похожей площади сейчас стоят не меньше 300 млн рублей.

Впрочем, кадастровая стоимость тоже имеет значение: именно исходя из нее платятся налоги. Таким образом, за свою квартиру Алла Борисовна должна ежегодно выкладывать около 600 тысяч рублей. Хотя это маловероятно: скорее всего, Пугачева, как пенсионерка, оформила федеральную льготу по налогу на имущество, которая освобождает от платежей по одному объекту недвижимости.

А ЧТО ЕЩЕ?

В собственности Примадонны также нашлись два земельных участка. Первый, на 1200 кв.м., расположен в Москве, а именно, в домостроительном комбинате "Творчество" и предназначен для садоводства. Кадастровая стоимость - 4,1 млн рублей.

Вторая земля Пугачевой находится в подмосковной деревне Бережки. Участок на 882 кв.м. предназначен для ведения подсобного хозяйства. Кадастровая стоимость - 805 тысяч рублей.

Также у Аллы Борисовны имеются два гаража - в Москве и Московской области. Стоят они примерно одинаково: ок. 650 тысяч рублей.