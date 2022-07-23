Геннадий Онищенко: Через неделю в большие города тайно нагрянет «Кентавр»

Геннадий Онищенко в студии Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

-… Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Это помощник широко известного в Европе врача-эпидемиолога Онищенко – Саша Гамов позвонил вам, чтобы посоветоваться.

- Давай.

- Я на этой неделе сделал ревакцинацию. У меня когда антитела появятся, чтобы я к вам мог заявиться?

- Ну, ко мне ты можешь приходить хоть завтра, хоть в понедельник.

А антитела вырабатываются примерно 7-10 дней. Поскольку у тебя выработанный иммунитет уже есть, иммунная память на коронавирусную инфекцию имеется, к тому же ты вакцинировался, то здесь период будет, конечно, гораздо короче.

- Ага…

- То есть, ты как бы возобновил свою иммунную память, сделав эту ревакцинацию. Ты - чем ревакцинировался?

- «ЭпиВакКорона». Мне год назад сделали «ЭпиВак» - два раза.

- Это который наш, из Института полиомиелита.

- Ну, да.

- Ну, правильно, что сделал.

- А потом я переболел «Омикроном», в феврале.

- Тем более - тогда у тебя уже есть не вакцинный, а как бы естественный иммунитет, который вырабатывается в процессе перенесенного заболевания непосредственно.

Поэтому, конечно, ревакцинация просто напомнит еще раз иммунитету, его немножко потренирует, чтобы создать защитный уровень.

Но тут еще зависит от многих других обстоятельств. Ну, например, состояние здоровья. Ты человек физически крепкий, здоровый…

- Сплюньте, Геннадий Григорьевич, пожалуйста. Чтобы не сглазить!

- Ну, сплевывать я не буду, это негигиенично.

Другое дело, люди, у которых есть, условно говоря, диабет… Он, безусловно, очень разрушительно влияет, в том числе на иммунную систему. Или у кого-то - онкологические заболевания, они тоже очень вредят. Поэтому, сегодня ты правильно сделал, что ревакцинировался, и это делает тебе честь и говорит о высоком уровне культуры здоровьесбережения в твоем, Саша, организме.

- Ну, под вашим влиянием я культурно-сберегающийся!

- Тем более, что ты бросил курить, что очень важно.

- Курить, пить. И вы не велели мне ещё в троллейбусе с девушками знакомиться. Я завязал со всем этим, не бухаю, ничего…

- Александр Петрович, ну зачем же вы на себя наговариваете? Такого никогда не было, вы всегда были образцом нравственности, вы всегда были семьянином. То, что вы говорите, это вы говорите не о себе.

- А как быть народу? Сейчас все говорят, что идет подъем инфекции коронавируса. И некоторые ученые считают, уже приближается «Кентавр», он не опасный, зато он все остальные микробы вытеснит.

- Понимаешь, в чем дело, «Кентавров» не существует, нет таких штаммов. Есть «ВА 2.75» (это его официальное название). «Кентавр» - просто вульгаризм, скорее всего, придуманный журналистами.

- Как что - так сразу: это журналисты!

- Какой бы ни был «Кентавр»… Да, он, действительно, более легок в течение заболевания, если им заражаются. Но контагиозность у него высокая по сравнению со всеми предыдущими вариантами коронавируса, которые уже, в общем-то, сходят со «сцены».

А с этим «Кентавром», как ты его называешь (или ВА 2.75), начинается седьмая волна, если считать с ноября 2019-го. Седьмая волна, вот она сейчас обусловлена этим.

- Вон оно что!

- В мире на сегодняшнюю дату зарегистрировано 1 миллион 130 тысяч заболеваний. Это большая цифра.

- А у нас?

- У нас она пока еще достаточно умеренная, но рост идет…

- А сильно, да?

- И рост, конечно, - в крупных городах, прежде всего, в Москве.

Вот мы с тобой несколько дней назад говорили о 5 случаях выявленного этого «ВА 2.75», сегодня уже их 7. Но это абсолютно недостоверные цифры…

- Это в Москве или в России?

- Ну, 5 было в Москве и 2 сейчас добавилось, там Московская область…

Но говорить, что Московская область и Москва – это что-то разное…

- То есть так мало – 5 и 7?

- Нет, это просто то, что выявлено.

- А вот ковид приближается – 5 тысяч увеличение.

- Какие 5 тысяч?

- По стране.

- Это нормально.

Так и эта цифра недостоверна, потому что, поскольку он легко течет, многие не обращаются.

Вот когда он протекал в тяжелой форме, практически, все старались обратиться в медицинское учреждение и заручиться позицией медиков, чтобы получить лекарство и так далее.

А когда он переносится легко - ну, температурка поднялась, ну, немножко покашлял, в носоглотке дискомфорт был, - но проходит все легко.

А еще больше при этом типе - так называемых бессимптомных течений болезни. И у нас, к сожалению, эту часть никак не фиксируют.

-Вот!

- А ведь бессимптомное течение – это главный распространитель заболевания.

Больной даже не знает, что болен, что у него есть вирус, он себя чувствует вполне нормально, ходит на работу, ездит в метро, общается с близкими.

И, конечно же, идет самое интенсивное заражение за счет этих людей. Так мы это даже не фиксируем.

- А надо?!

- Для этого нужно, чтобы сейчас интенсивно было налажено производство тест-систем именно для этого типа коронавируса…

- А не налажено пока?

- Они у нас есть, эти тест-системы, но ими нужно обеспечить всю страну.

И тогда нам будет более ясно реальное состояние распространенности этого вируса.

Потому что, нельзя забывать, что сейчас идет отпускной период.

Сегодня уже 23 июля, и через две недели народ начнет съезжаться, потому что кому-то надо детей в школу готовить.

Слава Бону, сейчас нет этих вступительных экзаменов, которые мы с вами сдавали, сейчас все через ЕГЭ решается.

- Я по конкурсу не прошел, мне баллов не хватило.

- Ну, не наговаривай, пожалуйста, на себя. В данном случае к коронавирусу это отношения не имеет.

Так вот, понятно, что происходит.

Поэтому, интенсивность в крупных городах постепенно начнет возрастать, буквально через неделю, и нам надо быть к этому готовыми.

- Скажите, доктор, я буду жить?

- Ты жил, живешь и будешь жить. Помнишь, как мы с тобой скандировали: Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить! Гамов жил, Гамов жив, Гамов будет жить.

- Онищенко жил, Онищенко жив, Онищенко будет жить.

- Не надо торопиться туда.

- Понял. Спасибо вам огромное, Геннадий Григорьевич.

- Тебе тоже. Не болей.

- Ладно, будем стараться.