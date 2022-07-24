Богомолов сделал признание о Собчак: «Я застал ее изменяющей мне. Измена ей к лицу»

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: соцсети.

Константин Богомолов 23 июля отпраздновал 47-летие. В свой день рождения режиссер воссоединился с женой, прилетев на курорт, куда Ксения Собчак отправилась отдыхать почти двумя неделями раньше. За это время телеведущая успела покрыться золотистым загаром, о чем с удовольствием сообщил ее муж. На своей странице в соцсети Константин опубликовал фотографию, на которой он позирует вместе с любимой женщиной на пляже. На снимке Богомолов стоит спиной к объективу камеры, а Ксения тянется к мужу, как будто собирается поцеловать его.

- Начинаю не только Новый год жизни, но и законный отдых - weekend перетечет в две недели безделья. Прибыл в тепло. Гляжу на дочь и думаю, как мне тоже войти в такое состояние каникулярного счастья. Обнимаю друзей и благодарю их за неизменное тепло и гостеприимство. Гляжу на жену - и завидую: как мне догнать ее загар?! - написал Богомолов.

Режиссер прилетел на отдых к жене Ксении Собчак. Фото: соцсети.

В своем посте Константин упомянул и «Комсомолку», предложив для нашего издания вариант заголовка о своем отпуске (которым мы, конечно, не преминули воспользоваться).

- Специально для заголовка «КП»: я застал ее, засранку, изменяющей мне. С солнцем и морем. Что сказать? Измена ей к лицу. Свою зелено-бледную рожу пока не покажу. Несколько дней и обернусь тёмной своей стороной. Не скучайте! Пройдёт немного времени, я накоплю сил и вернусь в родную Москву, чтобы реализовывать бешеную энергию отдыха. Впереди много дел и много событий. И да, мне 47 и это отличная цифра. Я молод, счастлив и талантлив. С чем всем предлагаю смириться, - подытожил режиссер.

Друзья, о гостеприимстве которых рассказал режиссер, – это близкая подруга Собчак дизайнер Яна Расковалова и ее муж, бизнесмен-девелопер Вадим Расковалов. Судя по всему, Ксения и Константин проводят отпуск на их вилле. Где именно они отдыхают, звездные супруги держат в секрете. Но подписчики Ксении узнали знакомые виды и сообщили в комментариях, что это – итальянский остров Сардиния.

Специально ко дню рождения Богомолова друзья приготовили ему сюрприз: праздничный торт. На своей странице Яна Расковалова поделилась видеороликом, запечатлевшим, как Константин задувает свечки.

В честь дня рождения Константин задул свечку на тортике. Фото: кадр видео.

На заднем фоне можно заметить снимающую мужа на телефон Собчак. Вместе с Ксенией и Константином на курорте отдыхают и их дети: дочь режиссера Анна от его брака с актрисой Дарьей Мороз и сын Собчак Платон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Получи, Собчак, морковку: Режиссер Богомолов принес жене волшебный корнеплод

Ксения и Константин встретились на «Ерошкиной полянке» (подробнее)

Голая правда мужа Ксении Собчак: Еду на работу - читаю «Комсомолку»!

Прославленный режиссер Константин Богомолов впервые откровенно рассказал о своих интимных эстетических воззрениях* (подробнее)