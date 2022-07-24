Как пережить жару: пять хитростей, которые должен знать каждый

В жару важно правильно себя вести Фото: REUTERS

Жара – понятие относительное, но для нас, обитателей не самой южной в мире страны, очень даже конкретное и интуитивно понятное. Чтобы пережить дни, когда термометр балансирует в районе 30 градусов, важно знать не только, что делать, но и чего не делать. А именно следующее:

- Не увлекайтесь кондиционером. Без него сложно, но не ставьте этот бытовой прибор на минимальные значения. Медики говорят: разница температур снаружи и в охлаждаемом помещении должна составлять не более пяти градусов. Этого достаточно, чтобы организм получил передышку. И это не создает резкого перепада температуры, когда вы покидаете помещение. Если разница больше, организм «не знает», как быть. Он адаптируется к холоду, и вдруг раз – жара. Сосуды головы начинают резко пульсировать. Это очень вредно и опасно. Не говоря о том, что – простуду от кондиционера никто не отменял.

- Не пейте алкоголь. Алкоголь сначала расширяет сосуды, а потом их резко сужает. И эта стадия очень опасна. В жару организм старается расширить просвет сосудов, чтобы снизить давление. Алкоголь этому по сути препятствует. Отсюда могут быть тяжелые последствия, вплоть до трагических.

- Не пейте сладкую газировку. Вообще пить надо. Зачем? Чтобы в организм поступала вода, и сразу выходила с потом. Когда человек потеет, он, по законам физики, охлаждается (по такому же принципу, грубо, работает и холодильник). Но пить надо чистую воду. В газировке содержится сахар, и это меняет все. Когда сахар оказывается в крови, организм задействует резервы воды в клетках, чтобы снизить его концентрацию. Печень в ответ запускает механизм жажды, чтобы восполнить дефицит. Так вы разбалансировали весь организм вместо того, чтобы ему помочь.

- Не увлекайтесь вентилятором. Многие отказываются от кондиционеров, потому что считают их вредными, но как может быть вреден вентилятор? Он не охлаждает воздух, а просто гоняет его. Быстрое движение воздуха помогает поту испаряться, и это хорошо. Но в настоящую жару воздух, который пригоняет вентилятор, еще горячее, чем тот, что вокруг вашего тела. А этого вам точно не нужно.

- Следите за тем, откуда пьете воду. А именно – за пластиковыми бутылками. Пластик при нагреве выделяет вредные вещества, бисфенол, сурьму и другие. Чтобы это случилось, бутылку надо по-настоящему нагреть. И такое происходит, например, в закрытой машине или под прямыми лучами солнца. Чтобы безопасно пить воду, бутылка должна быть в тени.