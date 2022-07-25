Киев пытается купить самолеты вместе с российскими летчиками

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Военная контрразведка ФСБ России вскрыла и пресекла курируемую спецслужбами НАТО операцию Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России.

- Сотрудники украинской военной разведки, действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков. Склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы, - пояснили в ФСБ России.

Украинская разведка завалила вацап российских летчиков. Им предлагалось угнать современный боевой вертолет или самолет в обмен на «обеспеченную жизнь в одной из стран Евросоюза». Стандартная современная мечта украинского националиста.

При этом второго пилота истребителя при отклонении маршрута предлагалось просто обмануть…

- Наша цель это самолет, на сайте Верховной Рады указано, что мы платим миллион, еще миллион сверху, можем с вами договориться, - писал украинский разведчик.

Фрагмент переписки сотрудников украинских спецслужб и "российского пилота".

Другой объяснял нашему летчику, что под контролем российской контрразведки вступил в переписку, что Украине «важна не только исправная боевая единица, но и сам пилот».

- Когда вы приземлитесь у нас, мы вручим вашей жене необходимые документы для пересечения стран Евросоюза на другое имя, а потом и вид на жительство одной из европейских стран, - обещал летчику вербовщик и демонстрировал готовый румынский и словацкий паспорт с измененной фамилией для его жены.

На выбор семье пилота предлагали поселиться в Эстонии, Литве, Латвии, Германии, Словакии, Австрии или Болгарии. Там его жену с детьми должен был встречать куратор. Детей обещали устроить в частную школу любой европейской страны. В Литве же предлагалось незамедлительно открыть валютный расчетный счет с суммой 150 000 евро.

За угон самолёта летчику обещалась безбедная жизнь заграницей.

«По поводу Германии также сможем помочь с дальнейшим обустройством и документами. Та же рекомендуем еще рассмотреть Австрию, там тоже довольно широкая диаспора русских и комфортная страна для проживания или Болгарию, там вообще русских любят», - писали украинские вербовщики российскому офицеру.

На время операции другу или жене летчика предлагалось поселиться то в белорусской гостинице, то в Польше или Турции, где бы они могли получить задаток за предательство. Условия в ходе переговоров постоянно менялись.

Пилоту после проверок (просили сфотографировать самолет на фоне бумажек с цифрами 399, 377, 923) перечислили на карту 4000 долларов, потом еще 7000 долларов на расходы и сообщили безопасный коридор для пролета через Украину с посадкой на указанном аэродроме в Хмельницкой области.

В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов, где уже готовились встречать российский самолет. Вместо самолета прилетели ракеты.

«Сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, и их пособники установлены», - подчеркнули в ФСБ России.

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