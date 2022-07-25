Военная спецоперация на Украине 25 июля 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июля 2022 года.

Вооруженные силы России уничтожили более 70% личного состава 108-го и 109-го батальонов 10-й горно-штурмовой бригады украинских войск. Удары нанесены по позициям указанных батальонов в районе населенного пункта Верхнекаменское, расположенного в Донецкой народной республике (ДНР).

Военно-морской флот РФ нанес удары высокоточными ракетами большой дальности по военному кораблю ВСУ и складу американских ракет Harpoon. В результате "уничтожен находившийся в доке украинский военный корабль и склад поставленных США киевскому режиму противокорабельных ракет Harpoon".

У России нет предубеждений в том, чтобы возобновить переговоры с Украиной по более широкому кругу вопросов, но это зависит не от РФ, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.