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Наука25 июля 2022 9:57

Ученые решили применить фекалии для омоложения и предупреждения ожирения и диабета

Идея, какой бы необычной она ни казалась, сугубо научная
Оксана НАРАЛЕНКОВА
Идея, какой бы необычной она ни казалась, сугубо научная

Идея, какой бы необычной она ни казалась, сугубо научная

Фото: Shutterstock

Наука подбирается к решению проблемы достижения почти вечной молодости и борьбы с онкологическими заболеваниями с неожиданной стороны. Присмотреться решили к экскрементам.

Возможно, будущее персонализированной медицины, той самой, которая поможет максимально правильно и индивидуально подходить к лечению именно ваших заболеваний, сокрыто в собственных фекалиях человека.

Двое смелых исследователей из Гарвардской медицинской школы Ян-Ю Лю и Скотт Вайс предложили замораживать какашки человека, взятые пока он молод и здоров. Зачем? В старшем возрасте пересадка собственного же кала поможет улучшить здоровье и вернет молодость.

Идея, какой бы необычной она ни казалась, сугубо научная. О влиянии состояния кишечных микроорганизмов – микробиоты – на широкий спектр заболеваний в медицине известно давно. Трансплантация фекальной микробиоты (FMT) — это уже апробированная процедура, которая в будущем поможет обновить колонию полезных микроорганизмов в кишечнике и, таким образом, предотвратить целый спектр заболеваний в зрелом и старшем возрасте: от ожирения и диабета, до проблем с пищеварением и астмы.

Правда, есть несколько сложностей. Пока не ясно, как осуществлять процедуру хранения фекалий? Если их собирать массово, то понадобиться целый город для хранения, а то и больше. И главное, какова будет процедура разморозки и трансплантации, не погибнет ли полезная микрокультура в кале после десятилетий заморозки?

Для решения задачки можно воспользоваться уже имеющимся опытом. В современной медицине практикуется трансплантация или пересадка кала, причем, не своего, а от донора. Эта процедура помогает лечить рак и практикуют ее, в частности, в клиниках Израиля. Медики заметили, что при раке кожи – меланоме – одни пациенты хорошо реагируют на иммунную терапию онкологии, а организм других – оказывает сопротивление. Тогда врачи тщательно изучили и тех, и других, чтобы понять, а в чем же дело.

Оказалось, дело как раз в особой колонии микроорганизмов, которые живут в кишечнике и попадают в экскременты. Процедура подготовки кала к трансплантации такая. Фекалии проверяют на наличие патогенов (вредных микроорганизмов), разбавляют, затем в центрифуге приводят в состояние однородной массы, после чего просеивают до получения очищенного бульона из микроорганизмов, который можно дальше высушить, сублимировать и упаковать в капсулы. Вот эти капсулы и дают человеку, больному раком, у которого идет плохая реакция на лечение иммунной терапией. И, да, это работает. Противораковые препараты после прокачки пациента капсулами с полезными микроорганизмами начинают действовать на опухоль.

Особенность процедуры в том, что биологический материал, который использовался изначально, был не замороженным, а свежим. Кал нужно подвергнуть обработке, пока не прошло 90 минут с момента его изъятия и до поступления в лабораторию. Однако, при современном уровне развития технологий, можно не сомневаться, что найдется способ и для длительного хранения полезных фекалий или их производных.

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