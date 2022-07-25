Ученые решили применить фекалии для омоложения и предупреждения ожирения и диабета

Идея, какой бы необычной она ни казалась, сугубо научная Фото: Shutterstock

Наука подбирается к решению проблемы достижения почти вечной молодости и борьбы с онкологическими заболеваниями с неожиданной стороны. Присмотреться решили к экскрементам.

Возможно, будущее персонализированной медицины, той самой, которая поможет максимально правильно и индивидуально подходить к лечению именно ваших заболеваний, сокрыто в собственных фекалиях человека.

Двое смелых исследователей из Гарвардской медицинской школы Ян-Ю Лю и Скотт Вайс предложили замораживать какашки человека, взятые пока он молод и здоров. Зачем? В старшем возрасте пересадка собственного же кала поможет улучшить здоровье и вернет молодость.

Идея, какой бы необычной она ни казалась, сугубо научная. О влиянии состояния кишечных микроорганизмов – микробиоты – на широкий спектр заболеваний в медицине известно давно. Трансплантация фекальной микробиоты (FMT) — это уже апробированная процедура, которая в будущем поможет обновить колонию полезных микроорганизмов в кишечнике и, таким образом, предотвратить целый спектр заболеваний в зрелом и старшем возрасте: от ожирения и диабета, до проблем с пищеварением и астмы.

Правда, есть несколько сложностей. Пока не ясно, как осуществлять процедуру хранения фекалий? Если их собирать массово, то понадобиться целый город для хранения, а то и больше. И главное, какова будет процедура разморозки и трансплантации, не погибнет ли полезная микрокультура в кале после десятилетий заморозки?

Для решения задачки можно воспользоваться уже имеющимся опытом. В современной медицине практикуется трансплантация или пересадка кала, причем, не своего, а от донора. Эта процедура помогает лечить рак и практикуют ее, в частности, в клиниках Израиля. Медики заметили, что при раке кожи – меланоме – одни пациенты хорошо реагируют на иммунную терапию онкологии, а организм других – оказывает сопротивление. Тогда врачи тщательно изучили и тех, и других, чтобы понять, а в чем же дело.

Оказалось, дело как раз в особой колонии микроорганизмов, которые живут в кишечнике и попадают в экскременты. Процедура подготовки кала к трансплантации такая. Фекалии проверяют на наличие патогенов (вредных микроорганизмов), разбавляют, затем в центрифуге приводят в состояние однородной массы, после чего просеивают до получения очищенного бульона из микроорганизмов, который можно дальше высушить, сублимировать и упаковать в капсулы. Вот эти капсулы и дают человеку, больному раком, у которого идет плохая реакция на лечение иммунной терапией. И, да, это работает. Противораковые препараты после прокачки пациента капсулами с полезными микроорганизмами начинают действовать на опухоль.

Особенность процедуры в том, что биологический материал, который использовался изначально, был не замороженным, а свежим. Кал нужно подвергнуть обработке, пока не прошло 90 минут с момента его изъятия и до поступления в лабораторию. Однако, при современном уровне развития технологий, можно не сомневаться, что найдется способ и для длительного хранения полезных фекалий или их производных.