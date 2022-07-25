Яндекс снял ограничения на наем новых сотрудников. Сейчас в компании больше 2000 вакансий

IT-корпорация Яндекс сняла ограничение на прием новых сотрудников. В компании открыто около 2000 вакансий. А в ближайшем будущем их станет еще больше. В феврале этого года Яндекс останавливал наем персонала. Спустя месяц часть ограничений были сняты — стали принимать ведущих разработчиков. Теперь в компании готовы набирать и других специалистов.

Лидером по числу вакансий стала команда Поиска — продукта, с которым фирма стала известна. В команде, которая занимается поисковой системой и рекламой, открыто 835 ставок. Чуть меньше их (624 вакансии) в другом мощном направлении Яндекса — бизнес-группе, куда входят Такси, Доставка, Еда, Лавка и Маркет.

Что до конкретных вакансий, топ здесь возглавляет бэкенд-разработчик (476 вакансий). Эти программисты занимаются внутренней частью веб-приложений и сайтов. Также Яндексу нужны менеджеры проектов, аналитики, дизайнеры и маркетологи.

Специалистов набирают не только в столице. Вакансии открыты в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, где у Яндекса также есть офисы. Наем начался и в зарубежных представительствах компании.

Готовы принимать не только специалистов с опытом (от младших до ведущих). Яндекс практикует оплачиваемые стажировки — для сотрудников, которым пока не хватает знаний и опыта, но они хотят работать в ведущей IT-корпорации. Для стажеров есть 200 вакансий. Некоторые на полный день, другие с гибким графиком, чтобы совмещать с учебой. Сохранился проект Академия Яндекса, который ежегодно запускает бесплатные летние школы для начинающих специалистов. Летом 2022 года в них поступили 485 человек. Примерно 50% выпускников попадают в штат Яндекса.

КОНКРЕТНО

Посмотреть вакансии и узнать, как устроена жизнь в Яндексе, можно на yandex.ru/jobs. Для разработчиков и аналитиков регулярно проходит Weekend Offer и Fast Track. Это мероприятия, на которых встречаются с разными командами Яндекса и проводят собеседование по ускоренной схеме за 1–2 дня. Вакансии для разработчиков также публикуются в телеграм-канале «Яндекс нанимает».