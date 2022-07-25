Подозреваемого в убийстве двух человек под Москвой сняли камеры видеонаблюдения

Вооруженного мужчину не могут поймать уже третий день

«На вид 55-60 лет, рост 180-185 см, худощавый, одет в футболку цвета хаки и спортивные темные штаны. При себе есть рюкзак, вооружен «обрезом», имеет психическое заболевание», - такую ориентировку распространяют силовики. На востоке, в Подмосковье уже третий день разыскивают подозреваемого в убийстве двух человек.

Тела были обнаружены вечером 23 июля. С тех пор жители деревни Власово Павлово-Посадского района только это и обсуждают: как их сосед убил своего бывшего друга и местного егеря.

Тела были обнаружены вечером 23 июля. Фото: СОЦСЕТИ

По словам соседей, странности в поведении 53-летнего Игоря К. замечали давно: то он камеры по всему дому хотел понаставить, потому что опасался за свою жизнь. То часами на детской площадке сидел. То вдруг ни с того ни с сего ссоры затевал.

В последнее время вел себя тихо. Но, по слухам, составлял дома список «негодных», кого хотел бы ликвидировать. Так это или нет – доподлинно не известно.

В ГСУ СК РФ по Московской области сообщают: уголовное дело возбуждено по факту убийства двух лиц, все необходимые меры для его розыска и задержания приняты. Фото: СОЦСЕТИ

В ГСУ СК РФ по Московской области сообщают: уголовное дело возбуждено по факту убийства двух лиц, все необходимые меры для его розыска и задержания приняты.

Бывшие соседи Игоря К. только плечами пожимают: да он ж «бывалый», охотник, окрестности исходил вдоль и поперек – поди уже далеко от места преступления.

Тем не менее сегодня появились новые сведения: подозреваемый «засветился» на камерах! В каком месте – тайна следствия.

- Да может, это и не он, - обсуждают скептики в соцсетях. — Мало ли людей в таких кепках и футболках ходят!

- 99%, что он, - подтвердили корреспонденту kp.ru собственные источники. – Оружия на фото не видно, не ясно пока, спрятал он его или избавился от него.

Поиски Игоря К. продолжаются, мы следим за развитием событий.

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