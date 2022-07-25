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25 июля 2022 12:08

Подозреваемого в убийстве двух человек под Москвой сняли камеры видеонаблюдения

Вооруженного мужчину не могут поймать уже третий день
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Вооруженного мужчину не могут поймать уже третий день

Вооруженного мужчину не могут поймать уже третий день

«На вид 55-60 лет, рост 180-185 см, худощавый, одет в футболку цвета хаки и спортивные темные штаны. При себе есть рюкзак, вооружен «обрезом», имеет психическое заболевание», - такую ориентировку распространяют силовики. На востоке, в Подмосковье уже третий день разыскивают подозреваемого в убийстве двух человек.

Тела были обнаружены вечером 23 июля. С тех пор жители деревни Власово Павлово-Посадского района только это и обсуждают: как их сосед убил своего бывшего друга и местного егеря.

Тела были обнаружены вечером 23 июля.

Тела были обнаружены вечером 23 июля.

Фото: СОЦСЕТИ

По словам соседей, странности в поведении 53-летнего Игоря К. замечали давно: то он камеры по всему дому хотел понаставить, потому что опасался за свою жизнь. То часами на детской площадке сидел. То вдруг ни с того ни с сего ссоры затевал.

В последнее время вел себя тихо. Но, по слухам, составлял дома список «негодных», кого хотел бы ликвидировать. Так это или нет – доподлинно не известно.

В ГСУ СК РФ по Московской области сообщают: уголовное дело возбуждено по факту убийства двух лиц, все необходимые меры для его розыска и задержания приняты.

В ГСУ СК РФ по Московской области сообщают: уголовное дело возбуждено по факту убийства двух лиц, все необходимые меры для его розыска и задержания приняты.

Фото: СОЦСЕТИ

В ГСУ СК РФ по Московской области сообщают: уголовное дело возбуждено по факту убийства двух лиц, все необходимые меры для его розыска и задержания приняты.

Бывшие соседи Игоря К. только плечами пожимают: да он ж «бывалый», охотник, окрестности исходил вдоль и поперек – поди уже далеко от места преступления.

Тем не менее сегодня появились новые сведения: подозреваемый «засветился» на камерах! В каком месте – тайна следствия.

- Да может, это и не он, - обсуждают скептики в соцсетях. — Мало ли людей в таких кепках и футболках ходят!

- 99%, что он, - подтвердили корреспонденту kp.ru собственные источники. – Оружия на фото не видно, не ясно пока, спрятал он его или избавился от него.

Поиски Игоря К. продолжаются, мы следим за развитием событий.

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