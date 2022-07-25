Инна Чурикова и Сергей Проханов пошли на поправку

Самочувствие Чуриковой улучшилось Фото: Борис КУДРЯВОВ

Причины указывались разные: от неудачного падения и ушибов до серьезных проблем – перелома ребер и грудины. И даже, по данным Telegram-канала Mash, - множественных кист мозга. В одно и то же время некоторые СМИ сообщали, что актриса находится в реанимации, другие утверждали, что самочувствие Чуриковой улучшилось, её выписали домой.

Как бы то ни было, Инна Михайловна по-прежнему находится в больнице. Её перевели в отдельную палату.

- Сегодня я разговаривал с главврачом больницы. Он мне сказал, что Инна Михайловна чувствует себя замечательно, - сообщил kp.ru директор театра «Ленком» Марк Варшавер. - Нет у нее перелома. Да, были травмы раньше: Инна Михайловна то неудачно упала в театре, то в самолёте. А сейчас – нет. Но сказываются другие проблемы, за 78 лет разные болячки могли накопиться. Но вы бы видели, в какой она прекрасной форме, какая стройная. Какая походка у Инны Михайловны.

Напомним, несколько лет назад актриса упала на сцене театра «Русская песня». Тогда Чурикова говорила о проблемах со зрением.

За выходные улучшилось самочувствие и у другого артиста - Сергея Проханова. На прошлой неделе он был доставлен в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского с подозрением на язву желудка. Как рассказал «КП» заместитель художественного руководителя Театра Луны Игорь Краснопольский, сегодня Проханов чувствует себя значительно лучше. Он переведен из реанимации в отдельную палату. И скоро его выпишут домой.

- Дайте Сергею Борисовичу несколько дней побыть в больнице и отдохнуть, - в шутку сказал нам Краснопольский. – У него не язва, а небольшая эрозия. Лопнул сосуд, который просто прижгли. В ближайшее время Сергея Борисовича выпишут.