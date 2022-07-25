Голодающая Юлия Высоцкая ходит по врачам: "Через четыре месяца делаем чек-ап"

Каждый день Юлии Высоцкой буквально расписан по минутам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Юлия Высоцкая много лет практикует голодание. Знаменитая супруга Андрея Кончаловского делает это под присмотром врачей.

Каждый день Юлии Высоцкой буквально расписан по минутам. "Понедельник. Стоматолог. Рабочие встречи по разработке меню. Вторник. Спектакль «Вишневый сад». С замиранием сердца жду вызова на прогон... Это спектакль «Три сестры», у нас ввод, так что точно будем прогонять", - поделилась звезда.

Помимо прочего Высоцкая успевает и справляться с домашними делами. Несколько недель подряд она занимается заготовками на зиму. Артистка варит соленья и варенья, закупая фрукты и ягоды на рынке.

Потому о выходных ей остается только мечтать. "Пока держу пальцы крестом, может быть, получатся настоящие выходные. Посвящу два дня себе: массаж, спорт", - рассказала она.

При этом Высоцкая держит экадаши. "Я не индуист. Но с большим интересом и вниманием отношусь к тому, что эта религия предлагает в сфере здоровья - физиологического и ментального. Экадаши помогает мне поддерживать именно физиологическое здоровье и работает очень просто. Это 11-й день по санскритскому лунному календарю, наступающий после новолуния и полнолуния. В тот момент, когда влияние Луны наиболее сильно, переставая нагружать организм едой, мы помогаем ему перестроиться, найти свой собственный баланс и гармонию", - поделилась голодающая Юлия.

А еще она сообщила, что сдала анализы. "Меня просят порекомендовать, какие анализы крови надо сдавать. Не могу я рекомендовать такие вещи. Я сдаю анализы, которые назначает эндокринолог, пью то, что он прописывает, а через четыре месяца мы делаем чек-ап, чтобы знать, как работают назначения", - резюмировала актриса.