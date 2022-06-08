Бывшая жена раскрыла скандальную правду об Андрее Кончаловском

Режиссер Андрей Кончаловский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса Наталья Аринбасарова была второй женой Андрея Кончаловского. Когда восточная красавица познакомилась с Кончаловским, ей было всего 17 лет. В этом союзе на свет появился сын Егор, ставший, как и его знаменитый отец, режиссером. Расставались артисты мирно, но однажды сильно поскандалили.

У Натальи Аринбасаровой удивительная судьба. Она будучи студенткой балетного училища случайно оказалась на кастинге фильма Андрея Кончаловского "Первый учитель". Ее перепутали с другой девушкой. Вскоре между ней и Кончаловским вспыхнули чувства.

"Я - счастливая, не спорю. Попала к Кончаловскому. Перст судьбы! В 21 год я поступила во ВГИК к Макаровой и Герасимову. Нас называли курсом четырех Наташ - помимо меня там учились Белохвостикова, Бондарчук и Гвоздикова", - вспоминала звезда.

Родители Аринбасаровой были против ее брака с Андреем Сергеевичем. "Несмотря на нашу девятилетнюю разницу в возрасте, он им не очень серьезным казался. Развязным. В нашей профессии это называется раскованный или коммуникабельный. Не очень опрятным, так как все время по экспедициям ездил. И самое главное, не попросил, как у нас это принято, моей руки", - делилась актриса.

Наталья Аринбасарова была второй женой режиссера. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ее брак с режиссером распался после того как, его вторую картину "История Аси Клячиной…" положили на полку. Тогда он захотел уехать работать за границу. Его новая возлюбленная - француженка Вивиан Годэ помогала оформить документы. Ведь уехать тогда можно было, только женившись на иностранке. "Я стала для него препятствием и прямо сказала: «Ты свободен. Давай разводиться!»", - откровенничала Наталья Утевлевна.

Расстались артисты вполне мирно. Сын Егор остался жить с актрисой, но отец принимал активное участие в его жизни.

К слову, у Кончаловского потом было еще три брака. А у Аринбасаровой - два. В одном из интервью она признавалась, что ее второй муж художник Николай Двигубский был гораздо интеллектуальнее Андрея Сергеевича. При этом сам Кончаловский в мемуарах "Низкие истины" написал о Николае как о недалеком человеке.

"Николай был гораздо образованнее Андрея. Поражал своими эрудицией и знаниями. Когда мы приезжали в новую страну, новый город, он рассказывал всю историю, знал о местных традициях… А свои книги Кончаловский не писал вообще. Вместо него их написал другой человек, который уже умер. О мертвых плохо не говорят, но этот человек так много всего наврал, что мне до сих пор не по себе", - внезапно разоткровенничалась артистка.

После чего рассказала о скандале с Кончаловским. Наталья Утевлевна всегда была близка с мамой режиссера Натальей Кончаловской. Однажды помощник Андрея Сергеевича попросил Аринбасарову рассказать о Наталье Петровне.

"И как же я разозлилась, когда прочла в книге какой-то бред о себе и Кончаловском. Будто бы, когда он решил уйти от меня к другой женщине, я ему заявила: «Лучше бы ты сказал, что моя мама умерла». Кошмар! Я тогда позвонила Андрону: «Я бы и мизинца за тебя не отдала… Моя мама была выдающейся женщиной, героиней». И прямо задала ему вопрос: «Зачем ты все это издал?» Андрон промолчал", - цитирует женщину "Экспресс газета".

Актриса отметила, что это была ее единственная крупная ссора с Кончаловским за всю жизнь. Несколько месяцев она не разговаривала с бывшим мужем. А потом их помирил сын Егор. "С тех пор мы в очень хороших отношениях", - резюмировала артистка.