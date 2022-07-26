«Мисс Россия 2022» стала улучшенная копия топ-модели Водяновой: шикарная блондинка получила дорогую корону

«Мисс Россия 2019» Алина Санько (слева в короне) поздравляет «Мисс Россия 2022» Анну Линникову. Фото — кадр okko.tv

Из-за пандемии в последний раз конкурс «Мисс Россия» проводили в 2019 году. И вот случился новый праздник красоты - правда для зрителей шоу показали только в онлайн формате. Корону вручили победительнице конкурса «Мисс Россия 2022». В конкурсе участвуют красавицы из разных российских городов — предварительные отборы проходят в 85 регионах.

Победила 22-летняя Анна Линникова, которая представляла Оренбург. Анна сейчас живет в Санкт-Петербурге, где учится на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики — ее специальность PR. Линникова в модельном бизнесе уже больше пяти лет: «Я работаю моделью с 16 лет и много живу заграницей, постоянно путешествуя». Теперь красавица будет представлять нашу страну на международных конкурсах красоты – «Мисс мира» и «Мисс Вселенная».

Анна учится на втором курсе университета в Санкт-Петербурге, с 16 лет работает моделью. Фото — социальные сети

В финал конкурса красоты вышли 25 участниц, которые прошли самые разные испытания: отвечали на вопросы жюри, демонстрировали наряды, фигуру, остроту ума. Анна Линникова оказалась не только красивой, но и сообразительной барышней с цепким умом.

К примеру, на вопрос «с каким киноперсонажем ты себя ассоциируешь» Анна Линникова ответила так: «Я безумно люблю главного персонажа из «Век Адалин». Это фильм, художественный, и в нем главная героиня Адалин. Для меня она, пожалуй, воплощение идеала – девушка умная, начитанная, которая развита всесторонне и любит свою жизнь, и проживает каждый день как последний раз». Королева красоты хочет объехать весь мир, но особенно: «Я мечтаю посетить Францию. Изучаю французский язык и обожаю моду!»

И конечно же «Мисс Россия» Анна Линникова обещает достойно нести титул: «Статус «Мисс Россия» дает возможность говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам». Анна – девушка всесторонне развитая: «Я интересуюсь искусством, модой, психологией и обладаю некоторыми знаниями в данных областях».

«Мисс Россия» в купальнике на официальной фотосессии конкурса. Фото официальный сайт конкурса https://www.missrussia.ru

Линниковой вручили корону, созданную известным ювелирным домом по мотивам диадемы императрицы Александры Федоровны Романовой.

Путь к короне был не быстрым. Сначала кастинги шли в регионах, потом выбрали 25 финалисток. Было открыто в том числе и онлайн голосование – оно помогло девушкам выйти в полуфинал. Больше недели участницы посещали мастер-классы, фотосессии, учились навыкам дефиле, побывали на праздник для подопечных благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», встречались с победительницами «Мисс Россия». За это время члены жюри подвели промежуточные итоги. Кстати, среди членов жюри были певец Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий, ведущий Максим Привалов.

Новоиспеченную победительницу – Анну Линникову по традиции уже оценили в социальных сетях. Некоторые ценители женской красоты в соцсетях решили сравнить Анну с известными моделями и пришли к выводу: «Линникова – улучшенная копия топ-модели Натальи Водяновой. Есть что-то общее. Анна – молодец, учиться – студентка». Кажется, что все-таки все зависит от макияжа — на некоторых кадрах в социальных сетях Линникова и впрямь копия Водяновой.