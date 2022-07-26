Стало известно имя победительницы "Мисс Россия-2022"

Фото: сайт Мисс Россия

В 2022 году победительницей конкурса "Мисс Россия" стала Анна Линникова из Оренбурга. Девушке 22 года и сейчас она живет в Санкт-Петербурге. А звание первой вице-мисс присвоили Анне Будаевой, участнице от Республики Чувашия.

- Победительницей и новой обладательницей короны стала Анна Линникова из Оренбурга, - сказано в сообщении в телеграм-канале "Мисс Россия".

Что касается второй вице-мисс, то ей стала стала Дарья Немаева из Хабаровского края.

Напомним, ранее из-за пандемии коронавируса в последний раз конкурс "Мисс Россия" проводили в 2019 году. И вот случился новый праздник красоты – правда только в онлайн формате. Всего в конкурсе принимали участие красавицы из разных российских городов - предварительные отборы проходят в 85 регионах. К слову, Линникову в соцсетях пользователи сочли улучшенной копией известной модели Натальи Водяновой.