Как платить смартфоном без зарубежных сервисов бесконтактной оплаты

В последние годы популярность бесконтактной оплаты товаров и услуг с помощью смартфона только росла. По статистике на начало 2022 года каждый третий покупатель расплачивался в магазинах мобильным телефоном. Такие данные приводит Аналитический центр НАФИ. Предпочтения россиян вполне понятны: мобильный телефон – первое, что мы проверяем, выходя из дома, его редко можно забыть. Он не занимает много места, всегда под рукой и пользоваться им привычно и удобно.

Люди привыкли к ежедневному комфорту и отсутствию необходимости носить с собой кошелек с деньгами и банковскими картами. Но после блокировки сервисов платежей Apple Pay и Google Pay многих волнует вопрос: есть ли альтернатива?

К счастью, отказываться от бесконтактной оплаты через смартфон не придется — рассчитываться за покупки таким способом по-прежнему можно - например, через сервис Mir Pay. Рассказываем, как расплачиваться телефоном, загрузив в него карты “Мир” различных банков, и как настроить такую оплату на своем смартфоне.

С ЧЕГО НАЧАТЬ

Прежде всего, на телефон необходимо установить приложение для бесконтактной оплаты. Впишите Mir Pay в строку поиска магазинов приложений – Google Play, App Gallery, RuStore. Затем нажмите на иконку скачанного приложения, нажмите "Установить", дождитесь загрузки и откройте приложение. Приложение Mir Pay доступно владельцам смартфонов на базе Android (от версии 7.0 и выше). Обязательное условие – поддержка устройством технологии NFC.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Откройте скачанное приложение и добавьте в него национальную платежную карту. Сделать это можно вручную или отсканировав пластик. Затем на экране будут появляться подсказки – нужно им следовать и тогда карта активируется. Все, теперь можно расплачиваться смартфоном – просто на кассе разблокируйте его и прикладывайте к терминалу. Для этого вам даже не понадобится открывать приложение Mir Pay. Кстати, пользователь может настроить в приложении возможность оплаты на небольшие суммы, например, до 1000 рублей, без разблокировки экрана. Для покупок на большую сумму потребуется ввести пароль или разрешить оплату по отпечатку пальца – следуйте инструкции на экране смартфона, чтобы совершить оплату. Платить смартфоном можно везде, где принимают бесконтактные банковские карты “Мир”.

ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ

Во-первых, вы можете быть уверены: реквизиты вашей национальной карты никто не увидит, так как они не хранятся в смартфоне и не раскрываются в процессе покупки. Каждая платежная операция, проведенная через Mir Pay, полностью защищена. Даже если ваш телефон попадет в чужие руки, все операции защищены паролем или отпечатком пальца владельца.

О ЧЕМ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Бесконтактная оплата смартфоном - действительно удобная штука. Не нужно вспоминать PIN– код (достаточно помнить пароль от телефона), не говоря уже о том, чтобы отсчитывать купюры и копаться по карманам в поисках мелочи. Приложил – и готово. Не нужно носить с собой карты разных банков – их можно привязать к смартфону. К примеру, Mir Pay поддерживает карты "Мир" более 100 российских банков, в том числе крупнейших.