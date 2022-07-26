Отцу Алисы Тепляковой пригрозили судом после провальной попытки пристроить детей в новый ВУЗ

Евгений Тепляков c дочкой Алисой.

10-летняя Алиса и 8-летний Хеймдалль Тепляковы хотят учиться в московском частном вузе и уже подали документы. Но там вундеркиндам не рады: не хотят попасть в ту же ловушку, что и МГУ, который год назад принял 9-летнюю девочку на психфак, однако учить не смог.

РЕШАЮЩАЯ НЕДЕЛЯ

Прием документов от абитуриентов завершен, впереди – решающая неделя. С 27 июля опубликуют конкурсные списки, и поступающие должны будут окончательно определиться с вузом и отнести туда согласие о зачислении до 3 августа. Еще через неделю появятся приказы со списками счастливчиков.

Алиса и Хеймдалль, как выяснилось, подали документы в частный вуз «Синергия» на платное. Почему именно туда и подавали ли еще в другие вузы (можно в пять), остается только гадать: Евгений свою стратегию держит в тайне.

В университете предположили, что Тепляковы их выбрали из-за большого количества направлений и образовательных программ и подали документы сразу на несколько. Хеймдалль – на 4 направления: общий менеджмент, управление проектами, бизнес-информатику, экономику. Алиса – на 5: прикладную информатику, менеджмент - управление проектами, банковское дело, информационные и системы и технологии, педагогическое образование. В вузе есть и психология, но с этим направлением Тепляковы, видимо, решили завязать. Выбор платного образования для вундеркиндов может быть связан и с невысокими баллами детей по ЕГЭ. Алиса, как мы знаем, не прошла на бюджет в МГУ. В «Синергии» в прошлом году у нее даже не приняли документы и девочка позже пересдавала один школьный экзамен.

Алиса Теплякова со студенческим билетом МГУ. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«ОНИ НЕАДЕКВАТНЫЕ»

Документы у Тепляковых в «Синергии» приняли, но предупредили, что не смогут принять ребятишек из-за возраста. В их локальных актах правил приема прописано: берут с 14 лет, поскольку все студенты уже с первого курса проходят стажировки и практики у работодателей-партнеров, а трудиться, по закону, можно именно с 14-ти.

Однако Евгений Тепляков отреагировал гневным постом в семейном блоге.

«Незаконный отказ в приеме документов, после звонка юристу, аудио-и видеофиксации отказа - заявления приняты «в особой форме, для принятия личного решения ректором». Расписка о подаче есть. Незаконный отказ в приеме документов в конкурс на бюджет, на основании якобы пропущенных сроков. При этом в правилах приема указано, что документы подаются до 25 июЛя», - перечислил он косяки «Синергии».

Руководство университета Евгений обвинил в неадекватности и лжи, припомнив, что в прошлом году те якобы заключили с ним договоры об обучении Алисы, приняли оплату, а потом «ректор личным решением блокировал зачисление ребенка с позицией «Она здесь учиться не будет».

«ТЕПЛЯКОВ ЛЖЕТ»

В университете парируют: договоры были, но предварительные, такие выдают после подачи документов. Вносить плату нужно только после зачисления, о чем Евгения уведомили. Но тот почему-то сразу все оплатил, в том числе и материнским капиталом, не дождавшись решения комиссии. Деньги ему вернули в полном объеме. Обвинения в адрес ректора – ложь, будут подавать иск о защите чести и достоинства.

В адрес руководства факультета психологии МГУ Евгений тоже, помнится, метал как молнии разные обвинения и оскорбления через свой блог. В госуниверситете не реагировали. С «Синергией», похоже, все иначе.

ВОПРОС РЕБРОМ

Введут ли возрастной ценз?

Ректор «Синергии» Артем Васильев в комментарии kp.ru сказал, что направил в Министерство науки и высшего образования предложение о введении возрастного ценза для поступающих на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. По его мнению, в вузе способны учиться дети не моложе 15-16 лет.

Однако в министерстве ограничивать права абитуриентов не собираются.

«Обращение ректора университета «Синергия» о необходимости введения возрастного ценза для поступающих в вузы на данный момент в Минобрнауки не поступало, - говорится в ответе пресс-службы на запрос kp.ru. - Дополнительно сообщаем, что российским законодательством не установлены возрастные ограничения для людей, желающих получить высшее образование. Это отвечает одному из основных принципов реализации государственной политики в сфере образования - обеспечение права каждого человека на образование и недопустимость дискриминации.»

На наши вопросы относительно Тепляковых – готовы ли вузы обучать малышей 8-10 лет по индивидуальным программам и если да, то почему не сложилось с учебой Алисы в МГУ - в ведомстве не ответили.