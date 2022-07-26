Когда нет иголки: как правильно и безопасно вытащить занозу у ребенка

Врач-педиатр Тимаков перечислил способы избавления от занозы у ребенка Фото: Shutterstock

Скорее всего, если вы оказались в поездке на природе или на короткий срок в отеле, то иголку или пинцет с собой взяли вряд ли. Если есть хотя бы один из этих инструментов, то вытащить занозу у ребенка труда не составит. Главное, успокоить перед «операцией» не только малыша, но и себя.

Но если иголки (пинцета) нет, тогда можно попробовать воспользоваться одним из народных методов.

1. Распаривающие ванночки.

Можно добавить в горячую воду детское мыло или соль (даже поваренную), может быть под рукой есть одноразовый пакетик с ромашковым чаем — его тоже можно сунуть в емкость с горячей водой. Если ничего этого нет, то и просто горячая вода тоже поможет.

Держать руку или ногу с занозой в горячей воде нужно не дольше 10 минут. Как правило, за это время кожа успевает хорошо распариться и заноза показывается или подходит совсем близко к поверхности кожи. Если удалось вытащить — поздравляем! Если нет, переходим к пункту два.

Кстати, если заноза под ногтем и от горячей воды не вышла на поверхность, лучше сразу обратиться в травмпункт, чтобы не вызвать нагноение.

2. Воспользуемся пластырем.

На участок с занозой тщательно клеим пластырь или скотч, а потом резко отрываем его одним быстрым движением. Если хотя бы кончик занозы торчит, это сработает. Можно повторить несколько раз. Метод хорошо помогает, если заноза на пятке, то есть на ровном месте.

- Надеюсь, вы понимаете, что все манипуляции с занозой у ребенка нужно проводить исключительно чистыми руками, вымытыми водой из бутылки или кипяченой, или хорошо продезинфицированными спиртовыми салфетками, - напоминает наш эксперт, к.м.н., врач одной из столичных клиник, педиатр Евгений Тимаков (https://lider-medicina.ru/personnel/тимаков-евгений-юрьевич/). - И обязательно обработайте ранку с занозой, прежде чем пытаться ее вытащить.

КСТАТИ

Какие еще способы могут сработать

* В горячую воду добавить 3-4 столовых ложки поваренной соли и сделать хорошую солевую припарку занозе. Считается, что после такой процедуры заноза выходит сама через несколько часов (кстати, корреспондент «КП» испытал этот метод на себе — работает!).

* Смазать ихтиоловой мазью (антисептик для лечения ран) и забинтовать. Через несколько часов заноза выйдет сама. Способ хорошо работает со взрослыми или если заноза под ногтем. Обычно дети всеми способами пытаются содрать повязку...

* Содовая примочка. Капнуть несколько капель горячей воды в соду, сделать кашицу и наложить на занозу на 30 минут. Эффект примерно как от горячей ванночки — заноза должна подойти ближе к поверхности кожи, и ее можно будет вытащить.

* Банановая кожура. Кусочек кожуры закрепить повязкой, через несколько часов заноза должна показаться на поверхности.

ВАЖНО

Когда без врача не обойтись

1. Если заноза не вышла в течение суток.

Если занозу не удалось извлечь в течение нескольких часов, то лучше всего обратиться в травмпункт, чтобы ребенку помог врач (взрослым этот совет тоже пригодится). Ведь даже маленькая заноза может стать причиной серьезного воспалительного процесса.

2. Если появилась опухоль.

Особенно быстро нужно бежать к врачу, если ребенок чувствует сильную боль на месте, куда вошла заноза. Или если появилась опухоль, или хуже того — гной.

3. Если это не заноза, а кусочек металла или стекла.

Не стоит пытаться вытащить их самостоятельно, лучше сразу обращаться к врачу.

4. Если заноза на лице или на сгибе, близко к сосудам.

5. Если заноз сразу несколько и они мелкие.