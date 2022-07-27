Как спасти Алису Теплякову: Почему в России не вводят возрастные ограничения для поступающих в ВУЗы

Алиса Теплякова в 9 лет поступила на психологический факультет МГУ

Алисе Тепляковой 10 лет, ее брату Хеймдаллю – 8. Оба сдали ЕГЭ и получили аттестаты об окончании 11 классов. Теперь хотят учиться в московском частном вузе «Синергия». Вернее, так решил их папа Евгений Тепляков, который с пеленок учит детей по собственной методике ускоренного образования. У Алисы уже есть неудачный опыт обучения на факультете психологии МГУ, и вот родители решили повторить эксперимент, сменив вуз. В «Синергии» папу вундеркиндов предупредили: принимаем только с 14 лет, это прописано в наших локальных правилах приема. По сути, отказали с порога. Имеет ли право университет так делать, если в России нет возрастного ценза для поступающих в вузы? А, может, пора его вводить, чтобы потом не ломать голову, как учить студентов-малышей? Своим мнением поделилась в прямом эфире радио «КП» 97,2 FM профессор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.

- Каждый вуз вправе предъявить ограничивающие требования, если считает, что абитуриент по тем или другим причинам не сможет освоить программу высшего образования. А вообще это случай единичный, и в законе обсуждать не обязательно. Университет может составить индивидуальную образовательную программу, если посчитает нужным. Психологи и педагоги проведут тестирование, определят уровень знаний и способностей ребенка, его психолого-педагогическую готовность к освоению программы. Важно учесть и эмоциональную подготовленность, и взросление, которое имеет свои циклы и кризисы. То есть не нужно менять законы и вводить запреты. Нужно грамотно разбираться в каждом конкретном случае.

- У нас водить автомобиль можно с определенного возраста, брать кредит, употреблять алкоголь, выходить на пенсию… Почему мы не можем обозначить возрастную границу для поступления в вуз с 15 лет?

- А если кому-то не 15, а 14 лет? А кому-то 65, и он собирается учиться? Мы же говорим об уникальных ситуациях, связанных с особенными талантами, для которых нужны индивидуальные траектории. Когда мы сталкиваемся с такой уникальностью, есть смысл оставить степень свободы специалистам — не только профессуре, но и психологам. Конечно, в индивидуальной траектории должны быть и какие-то компенсирующие моменты, я имею в виду эмоциональное становление, психологическое развитие. Жесткость для уникальных случаев не нужна. Мы этой жесткостью отсечем, возможно, какой-то уникальный случай, когда и в 14 лет кто-то может поступить в вуз и учиться.

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