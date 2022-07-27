Отличники стране больше не нужны: раскрыта изнанка и несправедливости при поступлении в ВУЗ

Вот задать бы приемной комиссии задачку: молодежи в стране все меньше, бюджетных мест в вузах - все больше, а поступить учиться бесплатно нереально даже отличнику! Это как так? Фото: Алексей БУЛАТОВ

КРАСНЫЙ АТТЕСТАТ И СИНЕЕ ЛИЦО

В народе говорят, что лучше иметь синий диплом и красное лицо, чем синее лицо и красный диплом. И теперь, как считает журналист «Комсомолки» Дина Карпицкая (мама выпускницы-отличницы), эту мудрость у нас в стране закрепили на официальном уровне. Потому что по факту получается, что эти золотые медали морально и нравственно устарели. И, кроме синего лица и собственного удовлетворения, ничегошеньки не дают. Ни тебе бюджетных мест в вузах, ни уважения и почета. Совершенно!

Кто помнит нашу с дочкой эпопею со сдачей ОГЭ (Основного госэкзамена для выпускников 9-го класса) и ставящими в тупик даже взрослых вопросами про политический плюрализм? Так вот, Маруся моя все осилила! Получила КРАСНЫЙ аттестат со всеми пятерками. Я, преисполненная гордости, пошла записывать ее в колледжи. Оставаться в 10 - 11-х классах школы и тратить еще два года на бессмысленную зубрежку не хотелось. А среднее профессиональное образование - это все равно что уже одной ногой в вузе плюс дополнительная специальность. И, главное, без злосчастных ЕГЭ.

Я наивно полагала, что сейчас открою дверь в любой колледж, фигурально выражаясь, ногой: «Берите нас, мы отличники!» Бесплатно, то есть даром. Но не тут-то было. Рассказываю.

Спецкор «КП» окончила школу в 2000 году, и тогда золотые медали и красные аттестаты гарантировали поступление в любой вуз страны. А уж в колледж (ПТУ по-старому) и подавно. Фото: Личный архив Д. Карпицкой

«НЕ ПОЛОЖЕНО! ЖДИТЕ»

То, что пятерочники сейчас не в почете, я почувствовала, еще когда пришла получать за ребенка аттестат об основном общем образовании. Так вышло, что сама она этого сделать не могла, укатила на море, не дожидаясь торжественного вручения. Я же обычным будничным понедельником с утра пораньше направилась в школу, нарядившись согласно моменту.

Честно признаюсь, что мать я в смысле участия в школьной жизни никудышная и до коронавируса не особо мелькала на родительских собраниях. А уж после так вообще практически забыла дорогу в школу. Но и школа, похоже, забыла, что у учеников вообще-то есть родители.

- Вы куда? Туда нельзя, - гавкнул на меня охранник, не успела я подойти к турникету.

- Я аттестат получать за дочь. Она у меня, между прочим, круглая отличница.

- Ну и что? Родителям вход запрещен. Не положено! Ждите.

Чего ждать? Кого? Я не очень поняла, и объяснять мне явно никто не собирался. Все, что я поняла: вот этот крошечный пятачок в 20 метров квадратных из всего огромного здания школы и есть место для родителей. Пренебрежительное «ждите» я услышала и у кабинета секретаря. Ждала. Потом еще ждала. На мои робкие попытки узнать хотя бы примерное время ожидания, получала ответ в жанре продавщицы советского магазина: «Вас много, я одна». И: «Надо было вовремя приходить за документом. Вам было отведено две минуты».

То, что я тоже человек, что у меня тоже рабочий день и что я своими кровно заработанными вообще-то помогала школе повысить рейтинг, оплачивая репетиторов для будущей отличницы, это все не считается. Все встреченные сотрудники школы со мной не разговаривали, они на меня гавкали.

Когда мне вручили-таки аттестат, уже не хотелось радоваться. Мы и раньше-то почти не сомневались, а после этого эпизода я окончательно поняла: со школой завязываем. Утерев материнские слезы, увы, не умиления и гордости, а досады и обиды, пошли покорять колледжи.

УМНИЦА? ХОРОШО. ВСТАВАЙТЕ В ОЧЕРЕДЬ ИЗ УМНИКОВ

«Забудь про ЕГЭ. Поступай на бюджет», - было написано на воротах колледжа, что при Московской юридической академии, лучшем юридическом вузе страны. Я обрадовалась: наконец-то любовь и взаимопонимание. Но, как выяснилось, рано.

- У нас бюджетные места только на факультете туризма и компьютерных технологий, - заявили мне в приемной комиссии.

С прекрасным знанием двух языков моя дочь решительно не хотела идти учиться туризму или IT, как я ни уговаривала. «Математика - не мое. А если я захочу быть программистом, полно современных классных курсов». Выбрали мы факультет «Право и социальное обеспечение», дающий после колледжа более широкий выбор вузовских факультетов.

- Извините, такое образование только платно. 136 тысяч рублей в год.

- Даже для отличников?

- Даже для отличников.

Ладно, идем дальше - в колледж при Финансовой академии.

- Какой у вас балл? - улыбаются мне в приемной комиссии. - Все пятерки? 5,0? Очень хорошо. Подавайте на бюджет, может, и пройдете. Хотя в прошлом году у нас проходной балл на такие места был 6,9. Не знаем, что будет в этом.

- Сколько-сколько? 6,9? Так 5,0 - это же максимум... Откуда взять еще почти 2 балла-то?

- Личные достижения добавляют баллов. У вас какие личные достижения?

- Вот грамота от школы.

- Это не считается.

Я открыла списки подавших документы. Кстати, комплимент колледжу при Финке (так называют в народе Финакадемию): сразу видно, что люди умеют работать с цифрами. Все потенциальные студенты - в аккуратном списке с баллами и личными достижениями. У меня в глазах зарябило от пятерок. Сколько же у нас отличников! И у многих в столбце «личные достижения» значились цифры - 0,9 или 1. Я прикинула шансы моей дочери: есть, но, похоже, призрачные.

Плюс-минус такой же ответ я получила и в колледже при МГИМО.

- Бюджет вам точно не светит, - участливым голосом сообщили мне там. - У нас на 15 бюджетных мест уже 60 заявлений со средним баллом 5,0. Так что будем смотреть по личным достижениям. У вас они есть?

- Не-е-ет.

- Ну вот. А еще смотрим по времени подачи документов, компьютер же все фиксирует. Так что кто первый подал и у кого высокие результаты, того и зачислим на бесплатное. А на контракт если готовы, то приезжайте. 220 тысяч в год.

это у нас отличников стало так много, что стране они не очень и нужны, а вузы от них нос воротят? Или бюджетных мест слишком мало? Фото: Алексей БУЛАТОВ

«В ВОЛОНТЕРЫ Я Б ПОШЕЛ, ПУСТЬ МЕНЯ ЗАЧИСЛЯТ»

Оказывается, личными достижениями выпускников сейчас считаются победы на олимпиадах по профильным предметам. Нет, просто соревнование в школе не пойдет. Надо выиграть региональную, а еще лучше - федеральную олимпиаду - всея Руси. Международную - вообще топ!

Еще в зачет идут всякие спортивные звания, разряды. У меня вопрос: много вы видели отличников-спортсменов? Ходят слухи, что они есть. Мне в приемных комиссиях подтвердили.

Также учитываются заслуги школьника перед обществом - волонтерство. Проще говоря, современная тимуровщина. Но чтобы по-серьезному - с регистрацией на порталах «Добровольцы», со значками, грамотами.

Еще, кстати, в счет идут значки ГТО высшего разряда. И если встанет вопрос, кого взять - вот эту девочку просто с пятерками или вон ту с пятерками и значком ГТО, возьмут вторую.

«ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ» - РОДИТЕЛЬСКИЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

Та же система и в вузах. Но считается не средний балл аттестата, а сумма трех экзаменов по ЕГЭ (в некоторых случаях четырех) плюс снова личные достижения. Золотая школьная медаль - это всего лишь прибавка 2 - 3 балла (каждый вуз оценивает ее по-своему).

А за волонтерство - до 5 баллов! Олимпиадники - это вообще отдельная каста среди поступающих, ведь за победу на всероссийском конкурсе можно вообще без экзаменов поступить в профильный вуз. Только для них специальных бюджетных мест не выделено, есть только те же, что и для всех.

- Сын в прошлом году окончил школу, ЕГЭ сдал на 100, 98, 94 балла, - рассказывает подруга Оксана. - Плюс красный аттестат и кандидат в мастера спорта по плаванию. Мы думали, что бюджетное место нам обеспечено. Но нет! Бюджет только олимпиадников ждет, и их столько - мама дорогая!

Вот и все, вот и все. Изучив результаты приемной кампании прошлого года, я поняла: никакой бюджет нам не светит, если только в заборостроительном каком-нибудь техникуме. Потому что в Высшей школе экономики, например, проходной балл на некоторые факультеты был 303 (это надо по 100 баллов получить за каждый госэкзамен, что под силу лишь гениям-везунчикам, плюс еще откуда хочешь, а 3 балла иметь). В МГИМО - 302. Да и к другим уважаемым вузам меньше чем с 295 баллами и личными достижениями даже не подходи.

Какое, конечно, счастье, что страна наша богата талантливыми вундеркиндами. Моя же дочь, чтобы успешно сдать школьные госэкзамены, забросила и спорт, и музыку. Бестолочь, одним словом, с точки зрения приемных комиссий. Хоть и с красным аттестатом. А из личных достижений у нее - только платежеспособные родители. Что в наше время тоже подвиг, согласитесь.

И то, я тоже чувствую теперь себя троечницей, потому что в ближайшем будущем 600 - 700 тысяч рублей в год за оплату вуза мне явно не по карману.

Придется копить. Подтягивать свои родительские «личные достижения», тьфу - сбережения.

Только вот я не поняла: это у нас отличников стало так много, что стране они не очень и нужны, а вузы от них нос воротят?

Или бюджетных мест слишком мало?

За ответом пошла к экспертам.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Мутные олимпиады

- Насчет олимпиад... Сегодня это одно из самых блатных направлений, - считает руководитель Всероссийского общества защиты прав граждан в сфере образования Виктор Панин. - Вся коррупция, которая была в приемных комиссиях вузов, благополучно перетекла в олимпиадное движение. Система абсолютно не прозрачна. И часто бывает, что так называемые победители олимпиад с точки зрения знаний не шибко далеко ушли от обычных хорошистов. Но по факту все бюджетные места в топовых вузах забивают вот такими абитуриентами. А реальный он олимпиадник или липовый? И что у него за работы были - никто никого туда с проверками не пустит.

Виктор Панин.

- Моя дочь 24 часа в сутки училась, чтобы получить красный аттестат. Я просто не представляю, как можно было еще успевать и олимпиады выигрывать, и волонтерством заниматься, и в спорте побеждать? Где вообще можно посмотреть табличку, сколько и за какие достижения можно получить баллов?

- Не увидите вы таких таблиц. Вузы сами устанавливают, сколько баллов и за что будут давать. Это тоже не прозрачная для посторонних людей система.

- А кто распределяет бюджетные места по вузам и колледжам?

- Министерство науки и высшего образования.

- Получается, школьный красный аттестат - филькина грамота? А золотые медали - просто побрякушки? И даже 100 баллов по ЕГЭ по всем трем предметам ничего не гарантируют? Тогда какой смысл напрягаться? На платное и так взяли бы, с четверками.

- По сути, так и есть. Образование у нас все больше становится элитарным: учатся те, кто может платить. Система так отстроена, что загоняет всех в платный сегмент. У нас сегодня платников порядка 60%. И количество это продолжает расти, несмотря на заявление наших чиновников, что число бюджетных мест увеличивается. Да, оно увеличивается по отдельным направлениям (по инженерным специальностям, по физико-математическим), но опять же, эти места забиваются олимпиадниками.

«Отсеиваем умных и усердных ребят»

- Ответ простой: расходы на высшее образование у нас не увеличиваются, а сокращаются, - с ходу заявляет на мои стенания президент Российского фонда образования, доктор педагогических наук, помощник заместителя председателя Комитета Госдумы по науке и образованию Сергей Комков. - В странах Европы, например, для граждан высшее образование - бесплатное. Там берут в вуз просто по заявлению, без всяких вступительных экзаменов, всех желающих. А уже по итогам первого и второго семестров идет отбор. Те, кто успешно сдал экзамены, учатся дальше. А тех, кто валял дурака, отчисляют. Такая система называется Сорбонской. Что касается среднего профессионального образования, там вообще даже речи не идет о какой-то оплате: все колледжи, все профучилища в Европе бесплатны для граждан своих стран.

Сергей Комков.

- Я не представляю, что чувствуют родители, чьи дети хотят учиться в хороших вузах и они этого достойны, но платить маме и папе нечем. В России есть регионы, где зарплаты по 20 - 30 тысяч рублей в месяц. А тут МГУ за 400 тысяч рублей в год. Или МГИМО за 700 000! Это вообще адекватные цифры? Может, отличникам хотя бы скидки на обучение давать?

- Совершенно верно рассуждаете. Все разговоры, что в результате реформ и ЕГЭ лучшие, одаренные дети из провинции поступят в вузы, Ломоносовы придут - это чушь. Нужно кратно увеличить расходы на систему образования и брать на обучение всех желающих, особенно тех, кто отлично учился в школе. И хватит морочить голову людям. Эту политику чубайсовско-гайдаровскую надо прекращать.

Советую сотрудникам Министерства науки и образования открыть таблички с оценками детей, подавших документы в колледжи и вузы. Посмотрите, сколько умных и усердных ребят тянутся к знаниям! Что же мы их так отсеиваем? Отличников даже! Я уже молчу про хорошистов, им вообще ничего не светит. Неужели нашей стране больше не нужна талантливая и образованная молодежь?

Пришел с пятерками - «берите меня». Это не работает

Почему не все так безнадежно, если хочешь поступать на бюджет.

Колледж при популярном вузе - отличный способ попасть в этот самый вуз. Без лотереи ЕГЭ. В свое время многие так решили и ломанулись. А вузы, видя такое дело, ворота прикрыли. Элитный вуз - так и колледж у нас элитный. Попробуй попади.

Хочется, конечно, разделить пафос: причем тут волонтерство и прочая самодеятельность? Вот же вам оценки, знания, по ним и судите. Но не все так просто.

Евгений Арсюхин.

Во-первых, встаньте на позицию вуза. Там всегда считалось: знаем мы ваши оценки. Как в школе договорились, с тем и пришли. Во-вторых, а вы уверены, что волонтерство - такое уж последнее дело?

Почитайте отчетность крупных компаний и требования к новым сотрудникам. У всех без исключения - «эмоциональный интеллект», «умение работать в команде», «активная социальная позиция». Без этого если на работу и возьмут, то далеко не продвинут. И везде есть собственные программы корпоративного волонтерства. И везде люди идут на повышение, если участвуют в «самодеятельности».

Хорошо это, плохо? Веяние западное. Сложно стать топовым учеником в США, если не играешь в баскетбол. Продиктовано оно повальной автоматизацией. Работу робот сделает. А от тебя, человека, другое требуется. Быть человеком, собственно.

Россия по-прежнему остается страной с самым доступным в мире высшим образованием. Бюджетных мест все больше - но по тем специальностям, на которые делают ставку власти. Айтишники - да, бухгалтеры - уже нет. Помимо десятка топовых вузов, есть сотни вузов «обычных». В том числе в провинции. И там недобор. Кто сказал, что там плохо учат? Где-то наверняка плохо, но где-то и хорошо. Кто сказал, что москвичу зазорно ехать в Воронеж? Уверены ли вы, что работодатель сморщится от воронежского диплома? Скорее он сморщится, если тест при приеме на работу покажет низкий эмоциональный интеллект.

И самое главное. Топовым вузам нужно что? Уважение. Ваше твердое желание учиться именно у них. Для этого они открывают подготовительные курсы. Примелькался - колледж, вуз. Вроде как свой. Доказал лояльность. А пришел с пятерками - «берите меня». Это никогда не прокатывало. Ни в СССР, ни сейчас.

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