Пенсионный фонд ежемесячно перечисляет Пугачевой около 50 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Принято считать, что звезды как сыр в масле катаются в миллионных гонорарах. Так-то это так, но с приходом пенсионного возраста ВИП-персоны порой тоже сталкиваются с суровой действительностью - пенсия у артистов подчас ненамного больше, чем у рядовых граждан. А иногда даже и меньше.

К примеру, 73-летний актер Юрий Чернов на размер пенсии не жалуется. Мол, спасает зарплата в театре «Школа современной пьесы».

- У меня пенсия где-то чуть больше 20 тысяч рублей. Плюс прибавка за звание народного артиста - 30 тысяч рублей. Денег хватает, все-таки востребованный в театре артист, - рассказывает «КП» Чернов.

Около 50 тысяч рублей Пенсионный фонд ежемесячно начисляет и Алле Пугачевой. Такая же пенсия и у Юрия Антонова.

- Алла Борисовна этих денег не видит, она перечисляет пенсию своей поклоннице-инвалиду, - говорит директор звезды Елена Чупракова.

Волочкова судится с Большим театром

У 46-летней балерины Анастасии Волочковой пенсия должна быть около 12 тысяч рублей. По достижении среднего пенсионного возраста она, конечно, значительно увеличится, поскольку туда войдут московские надбавки и выплаты, которые получают заслуженные и народные артисты. Однако Волочкова уже пять лет не может оформить пенсию, полагающуюся ей по закону.

- В Большом театре я не танцую с 2003 года. Ну, вы все помните эти суды, когда они утверждали, что я «большая и толстая», - говорит балерина. - Суд я тогда выиграла, в театре по документам числилась, но работы они мне никакой не давали. Недавно я узнала, что все эти годы я числилась в Большом как декретница. Хотя моей дочери Ариадне уже 16 лет!

Теперь я хочу получить через суд заслуженную пенсию. Артисты балета выходят на пенсию в 38 лет, после 15 лет стажа. В Большом театре мне с трудом отдали трудовую книжку, но экспертиза показала, что это фальшивый документ. Там даже серийный номер книжки липовый. Поэтому я пока не могу получить пенсию. Знаете, какой ответ получил мой адвокат в Большом театре? «Вы сначала докажите, что Анастасия Волочкова не в кордебалете стояла тридцать вторым лебедем, а что она была солисткой». Вся страна это может доказать, что я не в кордебалете стояла, а была прима-балериной этого театра, - посетовала Волочкова.

Николаю Цискаридзе тоже начислили чуть больше 12 тысяч рублей балетной пенсии. Правда, артист не снимает эти деньги с карты.

- Это мои гробовые. Пусть лежат, - шутит Цискаридзе.

Чуть больше пенсия, чем у Пугачевой, у Валерия Леонтьева. Но ненамного. В общей сумме «Казанове» начислено около 55 тысяч рублей.

Сафронов делится со студентами

А вот 56-летняя певица Анастасия вовсе осталась без пенсионных выплат.

- Я работала во многих театрах: в Театре зверей Дурова, в Московском театре драмы, с каждого моего выступления идут отчисления в Пенсионный фонд. Стаж у меня приличный, но в пенсии мне отказали, поскольку моя трудовая книжка сгорела во время пожара. А в театрах, увы, архивы не сохранились. Теперь буду добиваться хотя бы минимальной пенсии через суд, - говорит звезда 90-х.

Художник Никас Сафронов благодаря званиям имеет надбавку 30 тысяч рублей и получает в общей сумме около 55 тысяч рублей в месяц.

- Я отдаю пенсию своим студентам. Они люди молодые, неустроенные, им надо помогать, - рассказывает «КП» 66-летний художник. - Я вообще считаю, что артистов надо лишить пенсий. У нас деньги есть, а вот простым людям - врачам, учителям, шахтерам - любая копеечка в помощь. Они должны получать достойный доход. Ну зачем мне или Алле Пугачевой пенсия? Мы спокойно проживем и без нее, мы не нуждаемся. Я думаю, известные люди должны объединиться и отдавать свои пенсии на благие дела.

Так на самом деле уже поступают со своими пенсиями Владимир Винокур и Лев Лещенко. Винокур получает с учетом званий в общей сложности около 50 тысяч рублей. Лещенко как полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» - на 20 тысяч рублей больше. И все свои пенсионные накопления они отчисляют в детский дом в Курске.

Лев Валерианович опекает ребят из детского дома в Курской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы с Володей даже не смотрим на наши пенсии, каждый месяц отправляем помощь детишкам в детдом, - рассказывает «КП» Лев Лещенко. - Наши воспитанники живут в Пенах, небольшом поселке в 50 километрах от Курска. Купили ребятам новые кроватки, шкафчики, компьютеры. Они для нас уже вторая семья.

А вот для Ильи Резника пенсия весьма важна, поскольку, кроме авторских отчислений за хиты, 84-летний поэт иных доходов не имеет.

- В этом месяце Илье Рахмиэлевичу прислали пенсию 22 тысячи 974 рубля. Плюс еще 3 тысячи 481 рубль - надбавка за возраст. И 500 рублей - как блокаднику. Такая же сумма за орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, - вздыхает супруга поэта Ирина Резник. - В прошлом году Илья получил еще один орден, но уже III степени. За третью степень говорили, что положена надбавка около 28 тысяч. Долго выясняли в МФЦ. В ПФР. Потом отказали. Сказали: чтобы получить надбавку за госнаграду, надо закрыть ИП. А как получать авторские за песни и книги? А как заключать договора на участие в концертах? Ну и еще каждый месяц Илья получает 30 тысяч рублей за звание народного артиста. Конечно, нам этих денег не хватает, но друзья помогают.

КСТАТИ

Самая маленькая - у Лолиты

У певицы Лолиты трудовой стаж более 35 лет, но подтвердить документально она его не может, поскольку половину этого времени работала на Украине, да и звания народной или заслуженной артистки у нее нет. Так ей назначили самую минимальную пенсию.

- С учетом московских надбавок сейчас получила 23 тысячи 333 рубля, - рассказывает «КП» Лолита. - Пенсия небольшая, но я не в обиде, ведь эти деньги не начисляются из расчета народной любви. Пенсия начисляется из расчета налогов, которые ты платил. Поэтому, по нашим меркам, у меня солидная пенсия. Если раньше пенсионер - это обязательно тот, кто сидит на лавочке во дворе, то сейчас пенсионер - это молодой, здоровый, крепкий гражданин, который вполне в состоянии себя обеспечить.

Если ты чувствуешь в себе силы, если тебе здоровье позволяет, то ты не чувствуешь себя пенсионером. Если у тебя нет сил, то в тридцать лет ты вполне можешь ощущать себя дряхлым стариком. А не получить пенсионное удостоверение я не могла. Сейчас меня вполне устраивает, что за одну из недвижимостей, которой я владею, по выбору могу не платить налог на имущество. Думаю, моя пенсия будет увеличиваться. Потому что налоги я плачу немаленькие.

Честно скажу, в карточку, которую я получила от Сбербанка пенсионную, я ни разу не заглядывала. Пусть копится.