Тайна «Скрижалей» Сатаны: Кто построил, и кто уничтожил «памятник апокалипсису»

На памятнике были надписи на живых и мертвых языках с неоднозначными призывами, например, ограничить население планеты. Фото: Shutterstock

В США неизвестные взорвали самый загадочный монумент на планете. Хотя эта гранитная громадина появилась в 1980 году, никто не знает, кто ее построил. На памятнике были надписи на живых (в том числе на русском) и мертвых языках с неоднозначными призывами, например, ограничить население планеты. По общему мнению, «Скрижали» (именно так называется сооружение) создали сатанисты, а уничтожила ни много ни мало «рука Бога». В этой истории есть все: тайные общества, пророчества экстрасенсов и внезапно примкнувший к ней миллиардер Билл Гейтс.

На одной из плит «Скрижалей» указан заказчик - Роберт Христианин и есть указание на некую капсулу в основании монумента. Фото: Shutterstock

Гость из ниоткуда

Июнь 1979 года выдался в Джорджии, США, особенно жарким. Джо Фендли, владелец строительной фирмы Elberton Granite Finishing, изнывал от зноя в своем кабинете над грудой платежек. Он стоял лицом к вентилятору, а когда обернулся, перед ним был человек. Гость словно материализовался из воздуха, а его внешность была такого рода, что Фендли так и не смог ее описать. Разве что «утонченный и седовласый».

- Меня зовут Роберт Христианин (Robert Christian), - очень тихо и твердо произнес посетитель.

- Это ведь не ваше настоящее имя? - быстро спросил Фендли.

- Нет.

«Роберт» заговорил, и Фендли подумал: псих. «Роберт» представляет «группу хороших американцев». Совершенно секретную. Мир погряз во грехе. Именно сейчас надо дать планете правильные ориентиры. В Джорджии отличный гранит. Поэтому именно здесь «Роберт» намерен построить стотонный монумент, который станет путеводной звездой для заблудшего человечества.

Бросалось в глаза, что «Роберт» задал размеры в метрах. «Стало быть, европеец», - мелькнуло у Фендли.

У психов обычно нет денег. Фендли назвал сумму раз в пять больше реальной. И срок строительства - полгода.

- Вношу залог прямо сейчас. 10 тысяч наличными.

Ошарашенный Фендли направил посетителя в местный банк. К своему знакомому, Уайатту Мартину.

Владелец строительной фирмы Джо Фендли на фоне странного памятника, который ему заказали. Фото: wikimedia.org

«Они приставят пистолет к голове»

Мартин - единственный человек на земле, кто знает настоящее имя «Роберта». «Христианину» пришлось его раскрыть, чтобы Мартин смог принять деньги. Мартин был невероятно напуган. «Эти люди запросто приставят пистолет к моей голове и убьют меня», - говорил он в 2010 году.

У Мартина оставались документы, он хранил их в секретном месте. В гараже в коробке из-под старого компьютера IBM, выяснили журналисты. Устав перепрятывать бумаги, банкир вышел на берег озера, сжег документы и развеял по ветру. Его допрашивали, в том числе на полиграфе. Мартину сейчас больше 80. И все равно он не скажет правду «никогда и никому». «Его костюм был дорогим, а манеры безупречными» - это все, что вытянули из Мартина за все годы.

«Роберт» попросил Мартина подыскать участок для монумента. У фермера Уэйна Маллинекса был подходящий холм. «Роберт» через Мартина передал фермеру 5 тысяч долларов. Он разрешил фермеру и дальше пасти своих овец прямо у монумента. Фермер ни разу не видел «Роберта». Вообще его видели только Фендли и Мартин. Полиция подозревала, что строитель и банкир сами построили монумент, а «Роберта» выдумали. Но потом признала - «Роберт» был.

Вот только его действительно больше никто не видел. Даже охранник на входе в Elberton и секретарша директора.

Осколки взорванного памятника. Очень быстро власти убрали и их... Фото: EASTNEWS/AFP

«Вы взяли заказ у самого дьявола»

Строительство шло споро. «Роберт» переводил деньги по почте из разных городов. Потом прислал текст, который надо было выгравировать на камнях. Восемь современных языков. Четыре древних.

- Откуда вы знаете вавилонский? - спросил Фендли у «Роберта», прижав плотнее трубку телефона к уху.

- Я заказал перевод в ООН.

Впоследствии ООН подтвердит, что в самом деле получила «странный частный заказ».

Каменщик Чарли Клемп наносил надписи с помощью пескоструйной машины. Когда он гравировал слова «век разума», он услышал «странную музыку и бессвязные голоса».

На открытии памятника были только местные зеваки. Тем не менее набралось без малого полтысячи человек.

- Это что еще за язык такой? - фермер Уэйн ткнул пальцем в одну из стен.

- Вот тут на английском есть, посмотри.

Фермер прочитал, сплюнул:

- Ребята, вы взяли заказ у самого дьявола.

Текст на монументе

(русский вариант)

Пусть население Земли не превысит 500 млн человек.

Регулируйте рождаемость, повышая ценность каждой жизни.

Давайте найдем новый язык, на котором заговорит все человечество.

Уважайте чужую веру и традиции.

Пусть справедливые законы и беспристрастный суд встанут на защиту народов и наций.

Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд общенародные проблемы.

Избегайте мелочных судебных тяжб и бесполезных чиновников.

Поддерживайте равновесие между личными правами и общественными обязанностями.

Превыше всего цените правду, красоту, любовь; стремитесь к гармонии с бесконечностью.

Не будьте болезнью для земли, оставьте место природе.

Фермера можно было понять. В марте 1980-го, когда «Скрижали» были готовы, население земли составляло 4,5 миллиарда человек. «Роберт» предлагает убить 4 миллиарда?

Но не все вчитывались в надписи. Туристам диковинка понравилась, и сюда приезжало по 20 тысяч человек в год. Мэр близлежащего городка с пафосом говорил, что «только наши каменщики смогли бы так обработать гранит». А местные краеведы окрестили постройку «наш Стоунхендж». Ведь 20-тонные плиты были астрономически ориентированы. Вся конструкция направлена на Полярную звезду. Выемка отмечала годовой путь Солнца. Буквы и цифры показывали солнечное время, день года, моменты равноденствий и солнцестояний.

А еще на «Скрижалях» была табличка. Она гласила, что под камнями спрятана капсула. Ее надо вскрыть в… А вот когда - написано не было. И вообще нет там никакой капсулы, признался потом Мартин.

При чем тут Гейтс?

В 1981 году экстрасенс Нони Батчелдер заявила, что смысл сооружения откроется через 30 лет. «Это путеводитель для постапокалиптического мира», - говорила она и заключила свой брак именно у «Скрижалей». В 2011 году, в точности через указанный срок, на экраны выходит фильм «Заражение». В нем детально показаны события будущей пандемии. Тогда же миллиардер Билл Гейтс делает более чем странные заявления о вирусе, который «проредит» население планеты.

Рассуждения Билла Гейтса очень схожи с запечатленными на «Скрижалях». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«(Создание вакцины) позволит снизить заболеваемость, снизить количество населения. Все мы и окружающая среда от этого выиграем. Это изобретение даст человечеству шанс позаботиться о себе».

Билл Гейтс, 2011 год, интервью CNN.

Угроза пандемии тогда всерьез не рассматривалась. Но о предсказании Батчелдер помнили. Так, значит, тайные силы задумали устроить эпидемию? Конспиролог Марк Дайс заявлял, что «Скрижали» - это «надгробие человечества» и они поставлены группой миллиардеров-изуверов, которые хотят присвоить себе плоды технического прогресса, а прочих поработить или истребить. С ним была не согласна Йоко Оно, подзабытая вдова Джона Леннона. Она написала песню по мотивам надписей на монументе. Окрестные священники с первого дня были уверены, что «Скрижали» - от нечистого, и все годы бомбардировали фирму Elberton протестами.

Конспиролог Марк Дайс считает, что «Скрижали» - это «надгробие человечества»... Фото: СОЦСЕТИ

Сын того самого каменщика, который «слышал голоса», Мартин Клемп говорил журналистам:

- Ребята, которые ставили монумент, были отличными христианами. Они бы не участвовали в дьявольском деле.

Еще он отгонял парней с металлоискателями - они пытались выкопать капсулу времени.

Но бывали инциденты и похуже. В 2009 году некто Уильям Джереми Эллис украл небольшой гранитный куб. Его задержали в 2013-м, когда он пытался поставить куб на место. Он «не мог больше выносить близость этого жуткого камня», пояснил воришка полиции.

Тогда же, в 2009-м, в памятнике внезапно появился новый гранитный куб с надписью «MM, JAM, 16, 8, 20, and 14». Народ гадал, что сие означает (нашлись даже параллели в «Симпсонах», где, как известно, предсказано все), пока нумеролог Майкл Масанелли не признался, что это его рук дело, а в цифрах зашифрована дата его брака. Клемп, тот самый, что надписи убирает, с негодованием выломал «лишний» куб, разбил его зубилом и раздал кусочки зевакам.

Что ни ночь, к «Скрижалям» приезжали мрачные ребята, их лица были скрыты капюшонами. На камнях после их визитов оставалась кровь жертвоприношений.

Разводить людей, как животных

Поразительно, но даже в серьезных исследованиях нет ни слова о том, что таинственный Роберт Христианин в 1986 году выпустил целую книгу, в которой объяснил все: зачем монумент и что будет с человечеством. Мы и сами наткнулись на этот опус случайно: он преспокойно лежит себе в интернете. Итак, «Обновленный здравый смысл». Манифест… вот только чего?

Честно говоря, читать это творение непросто. Цветистый стиль, риторика и туманные фразы, но некоторые вещи сформулированы куда как четко.

Мистическая книга о «Скрижалях» только добавила таинственности.

Сократить население до 500 миллионов? Надо бы еще побольше. Создать «мировое правительство»? Безусловно. Цель - «глобальное правление разума» и «рациональный мировой порядок». Государство должно решать, заводить ли вам детей. У него должно быть право на стерилизацию. Мировое правительство должно «разводить людей» так, как фермер разводит животных, чтобы люди «были более здоровыми и творческими». Скорее всего, вы не сможете сами воспитывать своих детей. Об этом позаботится государство.

«Человечество успешно применило практические генетические принципы при выведении одомашненных растений и животных. Теперь в наших силах параллельно начать одомашнивание нашего собственного вида».

Роберт Христианин. «Обновленный здравый смысл».

А дальше по мелочи. Не смог состояться в жизни? Стань рабом у государства. Хочешь голосовать? Пройди тест на интеллект. Здравоохранение? Ты получишь на него право, только если ценен для общества. И, выходя из дома, не забудь биометрическое удостоверение личности. Честно говоря, здесь прямо жутко становится. В 1986 году о биометрии как-то не думали. А вот сегодня, в постковидном мире, она становится реальностью.

О самом «Роберте» из книги почти ничего не узнать. Разве что вот это:

- У него была прабабушка из Джорджии.

- Он воевал во Второй мировой.

- Образцом для «Скрижалей» послужил Стоунхендж, который «Роберт» посетил накануне.

- Несмотря на обилие христианских цитат, «Роберт» не христианин, а последователь лжерелигии Нью-эйдж, модной у западной богемы секты.

- За ним стоит «группа товарищей», монумент - его личное дело, и платил он один.

По словам Мартина, памятник обошелся «Роберту» примерно в 200 тысяч долларов.

Внезапно: маски сброшены

Сухая полицейская сводка: 6 июля 2022 года в 4 утра неизвестные подъехали к монументу на большой машине. Заложили динамит. Взрыв. Сооружение почти полностью разрушено. Инцидент попал на камеры. Никого не опознали.

В тот же день местные власти пригнали технику и полностью уничтожили памятник. А то обвалится и покалечит.

...а республиканка Кэндисс Тейлор - что это камни, оставленные Сатаной. Фото: СОЦСЕТИ

Никто особо не скорбил. А республиканка Кэндисс Тейлор (она только что баллотировалась на должность губернатора штата, но набрала 4%) просто в восторге. Ведь камни раскурочил сам Всевышний.

«Бог есть Бог сам по себе.

Он может делать ВСЕ, что захочет. В том числе разрушить путеводные камни, оставленные Сатаной».

Кэндисс Тейлор, политик.

Почему взорвали - понятно. Идеи, выгравированные на «Скрижалях», всем нормальным людям всегда казались с душком. Исключение - «честные христиане», строившие памятник. Как выяснили журналисты, в компании Elberton все - от директора до разнорабочего - масоны (сам Фендли был мастером 32-й степени Шотландского обряда). Почему «Роберт» туда и обратился. Но одно дело - человеконенавистнические теории. Другое - когда ты пережил жуткий опыт пандемии. Идея, будто ее организовали намеренно, в США популярна. Вот неизвестные и решили нанести удар.

И все-таки кто был этим «Робертом»? Идеальный подозреваемый - доктор Френсис Мерчант. Мистик, масон, жил в двух шагах от офиса Elberton. А самое главное, лингвистический анализ книги «Роберта» и писаний Мерчанта показывают хорошее совпадение. Одна незадача - он скоропостижно скончался, «словно пораженный молнией Зевса», как писали местные газеты, 5 января 1981 года. Вряд ли он написал книгу, которая вышла в 1986 году. Конечно, рукопись могла у кого-то полежать… Но вряд ли.

Подозревали и самого Фендли. Но, как говорят его друзья, парень был хоть и масон, да туповат и просто не додумался бы до такой мистификации.

Владельца CNN Теда Тернера подозревают в том, что он и был реальным заказчиком памятника. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В итоге американские журналисты сходятся, только не падайте, на Роберте Эдварде Теде Тернере III, владельце CNN и бывшем муже актрисы Джейн Фонды. Аргументы: полное совпадение идеологии «Роберта» и Тернера. Поразительно, но у Тернера тоже есть свои десять заповедей, и они похожи на те заповеди, что были выгравированы на «Скрижалях». И ведь именно на CNN выступают такие деятели, как Билл Гейтс, и сам Тернер любит порассуждать в эфире о «каннибализме, который охватит человечество, если не остановить глобальное потепление». Усматривают даже внешнее сходство Тернера и «Роберта» образца 1980 года: расследователи почти уверены, что тщеславный миллиардер, слегка замаскировавшись, сам играл роль таинственного заказчика.

«Это мерзость земли. Огромный каменный монумент на вершине самого высокого холма в округе Элберт - это предательство доброй и любящей веры людей. Это знак упадка нашего общества и оскорбление всего человечества. Добрые люди округа Элберт, штат Джорджия, весь мир смотрит на вас», - писал в 2014 году расследователь Ян Смит, доказавший связь «Скрижалей» с Тедом Тернером. Через несколько лет «добрые люди штата» ответили действием.