Украина обвалилась и посыпалась

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Буквально на днях советник Зеленского по экономике Олег Устенко сначала просил у Запада 9 млрд. долларов ежемесячной финансовой помощи, а потом с рыданиями рассказывал о гигантском дефиците бюджета, приплетая зачем-то к этому ВВП страны и прогнозируя "суровые времена".

По словам советника, к концу года у Украины в бюджете будет дыра размером в 50 млрд. долларов США. Но многие считают такую оценку Устенко чрезмерно оптимистичной и советуют растянуть границы дыры до 80 млрд. долларов. И Украине улететь в такую дыру проще простого.

- Денег нет, но мы держимся, хотя это и невозможно, - так можно сформулировать основной смысл его речей.

Но продержались недолго. Вечером вторника 26-го июля о своем дефолте по внешним обязательствам объявила одна из крупнейших компаний страны – "Нафтогаз Украины". Дескать, из-за вооруженного конфликта компания не станет выплачивать проценты по выпущенным ею еврооблигациям, и решение об этом приняла не она сама, а Кабинет министров Украины. Там, конечно, не все так однозначно, и все эти годы, вплоть до последнего, по итогам "Нафтогаз" был очень прибыльной и стабильной компанией. Почему покупателям облигаций консультанты и рекомендовали не соглашаться на отсрочку выплат, которые запросила "Нафтогаз". И деньги у компании были, и сумма там смехотворная (для "Нафтогаза"), но решение правительства было именно таким, и там много есть, чего сказать по этому поводу.

Но тут более интересно другое – события последней недели показывают, что Украина исчерпала имевшийся у нее и заложенный еще с советских времен запас прочности.

Крупнейшее международное рейтинговое агентство сообщило, что понизило кредитный рейтинг Украины сразу на две ступеньки по своей шкале, до отметки преддефолтного или, как еще называют этот уровень, "дефолт неизбежен".

Как-то оно удивительно совпало по времени – сначала Нацбанк Украины девальвировал гривну, причем, сразу на 25% (в банках и обменных пунктах доллар уже обскакал и этот курс), посыпался кредитный рейтинг страны, затем "Нафтогаз" был вынужден объявить о дефолте, поскольку его просьба об отсрочке выплат долгов не была принята держателями этих долгов.

Вслед за "Нафтогазом" попросили об отсрочке выплат по своим долгам еще две крупнейшие компании: "Укрэнерго" и "Укравтодор". Фактически, и они стали в очередь кандидатов на дефолт.

А тут еще и Минфин одним жестом превратил облигации Украины в самые настоящие "мусорные бумаги", подняв ставку по военным облигациям до 16% годовых. Стоит , наверное, уточнить, что облигации не скачут, это обязательства выплатить объявленный доход по истечении определенного срока, что бы там в мире не происходило. И чем надежней тот, кто эти обязательства выпускает, тем ниже процентная ставка дохода того, кто, покупая облигации, фактически дает эти деньги взаймы. Низкий процент – надежный должник. Чем должник ненадежней, тем процент выше, а вероятность получить не только доход, но и саму сумму назад, соответственно, ниже. Вплоть до уровня прилетят инопланетяне и вернут всем деньги. И Минфин Украины сейчас идет именно по этому пути. С начала российской военной спецоперации он держал доход по военным облигациям страны на уровне 11,5%. Тоже очень большая степень риска, у "нормальных" облигаций такая доходность вряд ли может быть. Но 19 июля Минфин Украины поднял ставку до 14% годовых, а спустя всего неделю, 26-го июля, и еще на 2% - до 16%. Кстати, охотников на эти бумаги на рынке не нашлось, и весь выпуск был вынужден купить национализированный государственный "Приватбанк", некогда принадлежавший Коломойскому.

Запас прочности, скреплявший страну до сего момента, у Украины иссяк.