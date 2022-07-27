Утром среды президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский определился с кандидатом на пост Генерального прокурора. Фото: REUTERS

Утром среды президент (пока еще) Украины Владимир Зеленский определился с кандидатом на пост Генерального прокурора. Как и следовало ожидать, им стал один из депутатов фракции "Слуга народа". Кандидата зовут Андрей Костин, он – урожденный одессит, по образованию юрист и даже сделал неплохую карьеру на адвокатском поприще на Украине до того, как его властно позвала к себе политика. Широкой публике известен лишь тем, что до этого назначения был заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и вроде бы отвечал за очередную судебную реформу, которая ожидаемо забуксовала, и ее так и не удалось довести до стадии реализации.

Среди отличий Костина - высшая награда Национальной ассоциации адвокатов Украины - почетный знак "Выдающийся адвокат Украины" (2013-й г.) и звание "Заслуженный юрист Украины", которое лично присваивает президент страны. Кроме того, Костин известен еще и тем, что Зеленский включил его в состав делегации по переговорам с Россией в апреле нынешнего года, но на этом посту Костин ничем себя не проявил.

Впрочем, это неважно. Гораздо важнее то, что с главой Офиса президента Украины (аналогом нашей администрации президента – прим. авт.) Андреем Ермаком его связывают давние и прочные дружеские связи. По всей видимости с тех времен, когда Ермак сам еще также работал адвокатом, благо дипломы они получили в один год, хотя и в разных университетах.

Говорить о том, что Костин стал кандидатом только лишь из-за его партийной принадлежности, было бы неверно. Предшественница Костина на посту Генпрокурора Ирина Венедиктова тоже была представителем "Слуги народа", что не помешало ей, если верить обвинениям в ее адрес, стакнуться с Петром Порошенко и всячески тормозить расследование уголовного дела в отношении экс-президента Украины.

А с учетом того, что именно новому руководителю прокуратуры предстоит реанимировать дело в отношении Порошенко, проводить расследования в отношении 650 с лишним высокопоставленных "изменников" из правоохранительных структур и спецслужб, в том числе, по всей видимости, и расследовать дело в отношении Геннадия Корбана и нынешнего мэра Днепропетровска Бориса Филатова, именно личная преданность и ставится во главу угла. Причем, речь идет не о преданности Зеленскому, а, скорее, все тому же Ермаку, который сейчас формирует политические скамейки по своему усмотрению.

- Зеленский и Ермак сейчас на ключевые посты ставят людей, которых полностью считают своими. Банковая становится единственным центром принятия решений. Чиновники с двойной лояльностью - которые имеют "боковые" связи с западными структурами, олигархами помимо Коломойского, а также с политиками помимо "Слуги народа", изгоняются из власти, - сообщил журналистам известного украинского издания "Страна" высокопоставленный источник из депутатской фракции Зеленского, которого, судя по таким оценкам, нынешняя ситуация совсем не радует. Возможно, по той причине, что сам он остался в депутатских рядах.

Исходя из этого критерия, если бы все в верхушке украинской власти определял сам Зеленский, пост Генпрокурора мог даже занять давний соратник Зеленского еще по "Кварталу 95" известный "лысый битюг" Евгений Кошевой, что испугался идти воевать, потому как его там "в первый же день пристрелит снайпер". Благо, что при назначении на этот пост в свое время Юрия Луценко депутаты сделали необязательным наличие у кандидата профильного юридического образования. Но, видимо, к Кошевому Ермак не испытывает таких теплых чувств, как к Костину.

Не квалификация, не профессионализм, а исключительно личная преданность – вот главный критерий, чтобы занять сейчас высокий пост на Украине. И готовность выполнять все без исключения команды, доносящиеся из резиденции президента Украины с Банковой.

P.S. Верховная рада Украины утвердила Костина на посту Генпрокурора Украины, отдав за его кандидатуру 299 голосов. Новый сезон "мегаохоты на ведьм" объявляется открытым.

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Проект постановления зарегистрирован 27 июля 2022 (подробнее)