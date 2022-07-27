Зеленский внес в Раду проект о назначении депутата Андрея Костина генпрокурором Украины Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о назначении главы правового комитета украинского парламента, депутата от фракции «Слуга народа» Андрея Костина новым генеральным прокурором Украины.

Соответствующий проект постановления, инициатором которого ранее выступил украинский лидер, зарегистрирован на сайте Верховной рады в среду, 27 июля. Текст постановления на данный момент отсутствует.

Напомним, 17 июля президент Украины подписал указ об отстранении от занимаемой должности генерального прокурора страны Ирину Венедиктову «в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения»», а другим указом отстранил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, которого отстранили по статье ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Как писал сайт kp.ru, сам Зеленский объяснил увольнение главы СБУ многочисленными фактами государственной измены в ведомстве.