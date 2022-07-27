Бориса Джонсона прочат в генсеки НАТО. А мог бы стать украинским премьером

Скандальному политику сулят разные должности, лишь бы не вмешивался в британские дела Фото: REUTERS

Отправленный в отставку глава кабинета министров Великобритании Борис Джонсон должен покинуть премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит в начале сентября, когда члены правящей сейчас консервативной партии изберут нового лидера. Джонсону, прославившемуся на своем посту неустанным циркачеством, не простили организацию в этой самой резиденции разгульных вечеринок с обильной выпивкой в то самое время, когда от простых британцев требовали строгого соблюдения антиковидных ограничений.

Борис брыкался до последнего, явно не желая освобождать нагретое им кресло столь позорным образом. Одному из главных спонсоров тори он признался, что «стер бы все», что мешает остаться премьер-министром. Попутно в пух и прах раскритиковал своих возможных преемников - главу МИД Лиз Трасс и экс-министра финансов Риши Сунака, заявив, что они приведут партию к катастрофе. А, мол, разгребать завалы придется энергичному и способному деятелю - то есть ему самому.

Но тут уж взбрыкнули жители Соединенного королевства! Согласно соцопросам, три четверти подданных ее величества категорически не желают видеть Джонсона на руководящих должностях в стране - жизнь людей при нем из-за дороговизны и энергетического кризиса стала ощутимо хуже.

Но номенклатура - она и на Западе та же, что и везде. Политики калибра Джонсона так просто в утиль не списываются. И вот уже газета The Telegraph сегодня сообщила, что уходящего премьера могут перебросить на другую, не менее ответственную, работу. Борису прочат пост очередного генсека НАТО вместо норвежца Йенса Столтенберга, чьи полномочия истекают в сентябре будущего года. По мнению многих, тут Джонсон точно пришелся бы ко двору. Во-первых, он твердый сторонник расширения блока и укрепления его военной мощи (именно Борис всячески настаивал на том, чтобы Швеция и Финляндия подали заявки на членство в альянсе), во-вторых - по-детски искренний ненавистник России, готовый продолжать вековые традиции «гадящей англичанки», в-третьих - не только верный союзник США, но в случае чего может взять на себя роль надсмотрщика Вашингтона за теми европейцами, которые не слишком ретиво будут следовать предписаниям, спускаемым из-за океана.

Правда, кое-кто начал посмеиваться: это же будет новый цирковой аттракцион с конями, профессиональный трюкач теперь будет забавлять публику на манеже НАТО! Ну и что? Если в Америке родившиеся некогда мужчинами адмиралы и работники ядерной отрасли теперь пудрятся, красятся и ходят на официальные мероприятия в юбках и туфлях на каблуках, то почему бы и вечно нечесаному Борису, некогда изображавшему лягушонка или показывавшему, как ревет автомобильный двигатель, не поруководить крупнейшим в мире военным блоком? Тем более, что самую истовую поддержку кандидату уже оказали с... Украины! The Telegraph пишет, что киевский режим приветствовал бы такое назначение. Кстати, накануне Борис Джонсон наградил Владимира Зеленского британской медалью Черчилля. Видимо, как клоун клоуна. Только вряд ли сам сэр Уинстон был бы этому рад.

Впрочем, Киев уже отдарился. На сайте президента появилась петиция о предоставлении Борису Джонсону украинского гражданства и назначении его премьером Украины. Жаль только мовой британец не не владеет. Но не беда, ему дадут поблажку - приставят толмача.

Так что, если с НАТО у Бориса вдруг что-то не сложится, добро пожаловать премьерствовать на «незалежную». Нужный опыт у него есть, а уж какие там вечеринки можно закатить! И главное - никто слова в укор не скажет, все участвовать побегут.