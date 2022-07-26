ФСБ поймала разведку Украины и НАТО «на живца»: вся правда об операции с подкупом российских летчиков

Российский военный летчик, которого вербовала украинская разведка, рассказал, что ему предлагали за предательство. Фото: Кадр видео

Суть этой детективной истории можно выразить одним предложением: благодаря блестяще проведенной российской контрразведкой операции Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины громко шлепнулось в лужу.

Причем, с «помощью» своих кураторов из спецслужб НАТО.

А чтобы понять, как случился этот позорный провал, давайте сначала обратимся к официальной информации. Вот она.

ФСБ России вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция военной разведки Украины по угону боевых самолетов России.

Сотрудники украинской разведки, действуя от имени руководства своей страны, пытались завербовать за вознаграждение и получение гражданства Евросоюза российских военных летчиков.

Планировалось склонить российских летчиков перелететь на контролируемые Украиной аэродромы.

В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были получены сведения, которые помогли нанести огневое поражение ряду украинских военных объектов.

При этом получены актуальные схемы расположения ПВО и аэродромов Украины. Сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, установлены.

ПОКАЗАНИЯ ЛЕТЧИКА

Российский военный летчик, которого вербовала украинская разведка, рассказал, что ему предлагали за предательство. Он заявил, что на него вышел человек, который пообещал деньги за угон самолета на территорию Украины. Пилот отметил, что сначала воспринял это как шутку. Однако после дальнейшего общения с незнакомцем понял, что с ним связались спецслужбы Украины. «Этими действиями, по их мнению, я должен был мотивировать наш летный состав на предательство Родины», - добавил военный. И он же уточнил, что украинская разведка обещала за угон самолета обеспечить ему и его семье безбедную жизнь за границей. «Но мы все прекрасно понимаем, что это невозможно. И среди них друзей у нас точно нет», - заключил российский летчик.

Фрагмент переписки сотрудников украинских спецслужб и "российского пилота".

РАЗГОВОР С КОНТРРАЗВЕДЧИКОМ

В военной контрразведке ФСБ на вопросы KP.RU отвечать категорически отказались: «К тому, что уже сказано, ничего пока добавить не можем. Не положено...» И тогда пришлось обратиться к ветерану военной контрразведки, который «в курсе вопроса». Неофициальный разговор получился таким:

- Как можете оценить работу агентов украинской разведки?

- Как провал, как глубочайший кризис профессионализма! Их агенты нарушили элементарнейшие, азбучные истины спецслужб, раскрыв не только свою принадлежность к разведке, но и собственную внешность, а также местоположение. У меня такое впечатление, что украинская разведка набрала на службу случайных людей. Чтобы в случае провала не жалеть о них. Это уже не разведка, а артель «40 лет без урожая»… Как можно не понимать, что все авиагарнизоны ВКС России и средства связи в них – под «колпаком». Тем более – в такое время...

ЛОВЛЯ НА «ЖИВЦА»

- И все-таки, как украинским разведчикам удалось забраться в гаджеты наших пилотов, чтоб пытаться их склонить к предательству?

- Работа наших военных с гаджетами, между прочим, строго регламентируется приказами Минобороны и и директивами Генштаба… Рассчитывать, что пилот наш легко вступит в переписку с незнакомым человеком, который, по сути, предлагал пойти на предательство, мог только сильно рискующий олух, кустарь, а не профессионал - разведчик!

- Но этот кустарь как-то нашел номер телефона летчика и как-то забрался в его почтовый ящик?

- У меня тут три версии. Первая – украинским айтишникам из «кибервойск» как-то удалось запеленговать, скажем, неслужебные телефонные разговоры пилота с родственниками. Или наоборот – родственников с ним. Вторая - допустим, кто-то из местных «доброжелателей» сбросил украинской разведке номер мобильника офицера. Ну и третья версия – это ловля украинских агентов на «живца». Как бы случайно «засвечивается» номер гаджета летчика и начинается «поклевка» под нашим управлением...

За угон самолёта летчику обещалась безбедная жизнь за границей.

«ПОСАДКА» НА ДАВНО РАЗБОМБЛЕННЫЙ АЭРОДРОМ

- И эти «кустари», как вам известно, пытались на полном серьезе подкупить российских летчиков, чтобы те угнали один или несколько военных самолетов. Причем, летчики должны были сымитировать перехват своей машины самолетами ВВС Украины. А для посадки подготовили аэродром Канатово в Кировоградской области. Как вам это?

- Вот здесь, на мой взгляд, кроется еще одна мутная загадка. Насколько мне известно, аэродром Канатово мы серьезно раздербанили еще 5 мая. Наш пилот наверняка это знал. Возможно, именно с этого момента и началась наша контригра. Правда, украинцы успели залатать воронки после майского удара Канатово. Но на днях мы еще раз очень серьезно туда же «приложились»? Хотя там взлетно-посадочная полоса и 2,5 километра, но она вся в воронках. Какая «посадка»? Видимо, украинский агент был не в курсе, а это уже серьезная осечка. Человеку изначально на инструктаже втемяшили в мозги «Канатово», вот он тупо и повторял название этого аэродрома. На чем и попался.

ЖАДНОСТЬ АГЕНТА

- Давайте вместе почитаем переписку сотрудника разведки Украины и послушаем его телефонные разговоры с российским летчиком, а вы их прокомментируете.

Вот — украинский агент говорит по телефону нашему пилоту: "Мы вам объяснили, что наша цель – это самолет. И вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной рады написано, что мы платим официально за такие вещи миллион (долларов). Можем с вами договориться – отдельно сверху еще миллион, я вам гарантирую". Ну и как вам такой прайс-лист?

- Украинский агент и тут показал себя дилетантом. Это как надо не знать душу русского пилота, чтобы за 2 миллиона долларов склонить его к предательству Родины?! А за ним ведь жена, дети… Ничего себе расценочки! Бомбардировщик Су-24, сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 и стратегический сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 киевская военная разведка оценила по 2 миллиона долларов за штуку? Да даже в «поношенном» виде эти самолеты стоят в 10-15 раз дороже! Порядка миллиарда рублей!

- Раз уж зашла речь о деньгах, взглянем на другие фрагменты переписки - в мессенджерах. Вот только за готовность угнать самолет украинская разведка обещает заплатить нашему пилоту 4 тысячи долларов авансом.

- 4 тысячи долларов? Это, грубо говоря, 200-250 тысяч рублей. Не сильная сумма, особенно для наших военных летчиков, у которых хорошая зарплата. Тут уже отпадают все сомнения, что «согласие» на такую сумму уже было частью нашей игры с украинцами.

СЦЕНАРИЙ ГОТОВИЛИ В НАТО

- Украинская разведка планировала, что российский самолет будет угнан во время его боевого вылета. Вы наверняка помните, что именно во время боевого дежурства лет 40 назад летчик Беленко угнал свой МиГ-25 в Японию. «Крыша» для побега придумана та же…

- Да, этот вариант уже явно не киевские хлопцы продумали. Видимо, зарубежные господа-советники подсказали. Их там, в разведке Украины, как блох у бездомной собаки! Обратите внимание на перечень вопросов в мессенджере, которые задавал украинский разведчик нашему летчику. Они уже весьма профессионально составлены: "Еще вопрос важный: вы сейчас боевые вылеты совершаете? Как часто? Чтобы мы понимали дальнейшее планирование… В каких направлениях работаете чаще всего? Для безопасности нашего мероприятия нам надо знать район вашего выхода в точку начала его выполнения".

АЗАРТ «КЛЕВА»

- Украинские военные собирались имитировать перехват угоняемого российского военного самолета. Их агент - офицер ВВС Украины по имени Олег - даже не «стеснялся» открытым текстом говорить об этом российскому летчику. Это что – неосторожность, глупость, непрофессионализм?

- Думаю, все вместе взятое. Агента явно захлестывал азарт «клева». И ему было уже не до соблюдения конспирации. Он уже «от себя» импровизировал: "Мы рассчитываем, что вы на линии фронта снизитесь на высоту 50, а то и ниже, если на пределе пойдете, вообще супер. И дальше я вам там дам рубеж набора высоты… Мы очень элементарно сможем навести наши истребители и вас перехватить. Они пристроятся и дальше поведут вас… Рассчитывая по Су-34, хватит ли у вас топлива до Канатово?»

ОТРАВЛЕНИЕ ШТУРМАНА

- Судя по переговорам и переписке, российского штурмана угоняемого на Украину самолета планировалось отравить клофелином. Препарат был доставлен в Волгоград, где его и изъяли российские контрразведчики. А а что – в Волгограде его купить нельзя?

- Можно, но только по рецепту. Причем, этот препарат выписывается на специальном рецептурном бланке.

А согласно Уголовного кодекса, незаконное приобретение таких сильнодействующих веществ влечет за собой целую кучу наказаний от штрафа в 40 тысяч рублей до лишения свободы на 3 года. Потому украинцы и решили ни с рецептом, ни с аптекой (где есть камеры наблюдения) не связываться. Видимо, привезли как-то с Украины или добыли препарат по блату. Землячков-то в Волгограде много. И настроения у всех разные…

- И даже расписали всю процедуру отравления штурмана…

- Да-да, мне знакома и эта «инструкция» украинского агента: "За сколько минут до выхода к самолету ваш штурман пьет кофе? Просто есть препараты, которые действуют через 30-40 минут, поэтому нам очень важно рассчитать этот диапазон. По препарату, я думаю, мы сможем даже вам передать, оставить его где-то физически, чтобы у вас не возникало вопросов по рецепту и по всему остальному".

ЗАГРАНПАСПОРТ ДЛЯ ВЕРБОВКИ

- Разведка Украины пыталась стимулировать российских летчиков на угон самолетов обещаниями переправить их жен в Прибалтику, Германию, Болгарию.

Вот еще одна запись агента ГУР:

"Мы сможем сделать ей (жене летчика. - Ред.) паспорт заграничный, тот, который вы хотите - одной из европейских стран либо вид на жительство. И до того момента, когда она получит этот паспорт, мы не будем требовать от вас вылета никакого – получит паспорт, получит приличные деньги, увидит их на счету. Это все мы обеспечим. Если она выедет в Литву, Эстонию, Германию, Болгарию – там мы ей передадим уже местный паспорт".

- Это банальный набор приемов вербовки.

Вы заметили, что на кадрах оперативного видео ФСБ показаны изготовленные ГУР румынский и словацкий паспорта на жен летчиков.

Выкладывали целый пасьянс стран. Вот так:

"По поводу Германии также сможем помочь с дальнейшим обустройством и документами. Также рекомендуем еще рассмотреть Австрию, там тоже широкая диаспора русских и комфортная страна для проживания или Болгарию, там вообще русских любят".

СЛИВНОЙ БАЧОК СПЕЦСЛУЖБ

- А что вы можете сказать по поводу того, что во всей этой операции был замешан болгарский журналист-расследователь Христо Грозев и его контора "Беллингкет"*. А курировала работу украинских спецслужб британская разведка?

- Могу сказать, что это «старые знакомые», на которых, как говорится, уже клейма негде ставить.

Тот же Грозев, руководитель издания "Беллингкет"*, которое якобы занимается «объективными журналистскими расследованиями». Но после его «расследований» катастрофы Боинга в Донбассе, отравления Скрипалей и Навального, я об этом деятеле могу сказать только одно – подлец и мразь. Из каждой строчки его «расследований» прет русофобство.

У нас уже давно нет никаких сомнений в близости этой мутной "Беллингкет"* к спецслужбам Британии и США. Американский журнал Foreign Policy называет расследования "Беллингкет"* ценными для разведки США. Потому что американские спецслужбы используют эту контору как свой сливной бачок — для вбросов дезы про Россию. Что касается вербовки наших летчиков агентами разведки Украины, то из этой истории, получается, и Грозев, и его "Беллингкет"*, и засевшие в Киеве английские и американские «консультанты» вместе готовили сенсационный сюжет о предательстве и продажности российских летчиков. Но просчитались.

*Признан иноагентом, а также в список организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ

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