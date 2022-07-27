Кинопоказы, йога и VR-игры: что ждет гостей выставки «Город для каждого»

Для гостей выставки чемпионка России и мира по художественной гимнастике Самира Мустафаева проведет авторские тренировки

С 1 по 21 августа в ЦВЗ «Манеж» пройдет выставка «Город для каждого». Посетители увидят трансформации Москвы за последние 10 лет и результаты важнейших урбанистических преобразований столицы. Также будут представлены планы дальнейшего развития мегаполиса.

Ежедневно гостей выставки на площадке будут ждать активности, посвященные самым разным сферам жизни города. Только здесь можно за несколько дней побывать на мастер-классе акварельной живописи с главным архитектором москвы Сергеем Кузнецовым, освоить азы мобильной робототехники и графического дизайна с проектом Технополис Москва, узнать у команды “Архитекторы луга”, как создать настоящий городской сад для бабочек, стать наравне с актерами участником театрального перформанса Playback, создать свой городской арт-объект, посмотреть документальные фильмы про город и его сообщества, а также посетить лекции ведущих урбанистов.

Все активности программы мероприятий выставки будут проходить в разных тематических зонах ее экспозиции, которая символизирует разнообразие городской среды столицы: «Город учится», «Город говорит», «Город развивается», «Здоровый город» и другие. Всего в программе более 70 мероприятий, вход на которые свободный. Подробная программа на сайте https://mosurbanforum.ru/business-program/.

- 26 кинопоказов документальных картин и встречи с режиссерами и кинокритиками, йога, стретчинг и фитнес-тренировки, лекции про городское здоровье, экологию и культуру — за три недели около сотни различных мероприятий для горожан пройдет на выставочной площадке в Манеже, — отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Так, в первый день выставки пройдет открытый концерт-презентация композитора Виктора Осадчева, произведения которого используют в номерах Большого театра и в Московском павильоне на Expo в Дубае. В «Манеже» Виктор представит свой альбом «Journey» - музыку, вдохновленную путешествиями и написанную для камерного состава: фортепиано, скрипка, альт, виолончель, контрабас, вибрафон и флейта.

2 августа в рамках выставки психолог и бизнес-тренер Еврейского музея и центра толерантности Елена Горинова расскажет горожанам о том, как побороть экзистенциальное выгорание и пережить сложности. Продолжить практику осознанности и обретения спокойствия можно на лекции от Yoga Space «Жизнь в большом городе как практика осознанности». Также гостей выставки будет ждать обширная программа активностей с участием звезд спорта: автограф сессии, йога и медитации, авторские тренировки от чемпионки России и мира по художественной гимнастике Самиры Мустафаевой.

Во время выставки пройдут три открытые записи подкаста «Индустриальные кварталы», где посетители вместе с блогером Валентином Двоеглазовым порассуждают на тему ревитализации бывших промышленных зон. Также на площадке «Город для каждого» москвичи смогут проверить свои знания о городе и устойчивом развитии, поучаствовать в интеллектуальных играх от команд КвизПлиз и Экосборка. Проект Skillbox проведет серию образовательных интенсивов по разным направлениям дизайна. Также на выставке появится зона зеленого свопа и планткроссинга - здесь можно обменяться небольшими комнатными растениями, а также взять с собой семена, чтобы создать свой городской сад.

Мастер-класс главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова

Все три недели в зоне кинотеатра выставки посетителям доступна открытая программа от Центра Документального Кино. За три недели пройдет 26 кинопоказов, где будут представлены ведущие отечественные и международные картины о городах, их жителях, глобальных последствиях урбанизации, культуре и истории. Тут можно увидеть картину «Куда мы едем» режиссера Руслана Федотова - наблюдение за жизнью пассажиров московского метро длиною в год, где из случайных встреч складывается поэтическое эссе о современной России. Также здесь покажут фильм «Лида» режиссера Константина Райха об учредителе благотворительного фонда «Дом с маяком» и одноименного детского хосписа, документальный фильм швейцарского режиссера Жан-Стефана Брона ««Парижская опера» – победитель 39-го ММКФ в номинации «Лучший документальный фильм», а также фильм «Джазист» Андрея Айрапетова – первый российский документальный кинофильм об истории отечественного джаза на примере жизни известного музыканта Алексея Семёновича Козлова. Всего на выставке Центр документального кино представит 12 картин.

Отдельная программа предусмотрена для детей. Юных горожан ждут воркшопы по москвоведению, креативному мышлению и дизайну от Музея Москвы. Архитектурное бюро для детей (7+) проведёт мастер-класс «Как великие художники Винсент Ван Гог и Константин Мельников могли бы повлиять на облик современной Москвы?», на котором участники создадут макет двух улиц в стиле Ван Гога и Мельникова. Музей Транспорта Москвы проведет мастер-класс «Детская автомастерская».

Для детей на выставке будет построена детская площадка и воссоздана игровая комната детского сада.

Арина Дробина, директор Moscow Urban FEST:

- Кроме основной экспозиции гостей выставки «Город для каждого» ежедневно ждет множество активностей. Мы собрали свой многолетний опыт по организации крупнейшего городского фестиваля для горожан и придумали программу, которая будет интересна широкой аудитории. Здесь, как и в Москве, каждый сможет найти что-то свое: творческие и экологические мастер-классы, концерты неоклассической музыки и перформативные выступления, документальные кинопоказы, образовательные лекции и дискуссии о городе, тренировки со звездами спорта, а также мероприятия для детей от лучших музеев столицы. Приходите всей семьей, скучно не будет!

Познакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте: https://mosurbanforum.ru/business-program/

Выставка «Город для каждого» будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00,

ЦВЗ «Манеж» с 1 - 21 августа.

Вход свободный. Для удобства посетителей доступна предварительная регистрация.