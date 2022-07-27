Обессиленная Лера Кудрявцева дошла до ручки: "Если наступит точка, то конец"

Лера Кудрявцева призналась, что ей жизнь не мила Фото: Алина ЧЕРНОВА

Лера Кудрявцева оказалась совершенно без сил после тяжелой болезни. Телеведущая прилетела в отпуск в Болгарию, но слегла. А на днях выступила с пугающим заявлением.

Лера Кудрявцева призналась, что ей жизнь не мила. "Бывают дни, когда все идет плохо внутри тебя. Снаружи вообще все зашибись... Думаю, на сколько меня еще хватит вывозить все это? Я мегатерпеливая, просто мега! Но если наступает точка, то все, конец! Крушить и рушить все на своем пути - это я могу", - разоткровенничалась 51-летняя блондинка.

Отметим, ранее звезда уже сообщала, что врачи диагностировали у нее депрессию. Дошло до того, что знаменитость посещали суицидальные мысли. Она потеряла интерес к жизни, едва не совершила огромную ошибку, которая бы принесла ее близким ужасное горе.

Справиться со своим состоянием блондинка самостоятельно не смогла, потому и обратилась к специалистам. Полтора месяца Кудрявцеву лечили в клинике неврозов.

По ее словам, ей было все равно, что происходит в жизни ее родных и друзей. Апатия буквально уничтожала красавицу.

"Могу сказать, что при депрессии ты суп не сваришь. Тебе плевать на одежду, на то, как ты выглядишь. Ты ничего не хочешь вообще, жить не хочешь", - призналась она.