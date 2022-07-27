Измученная раком Лайма Вайкуле носит платочек на голове

Сейчас знаменитость пригласила всех на шоу. "Встречаемся в Паланге 31 июля" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лайма Вайкуле некоторое время назад столкнулась с рецидивом рака груди. Певица свое состояние пока никак не комментирует, но с недавних пор стала выходит в свет в платочке. В окружении артистки говорят, что она носит парик. Вокалистка на днях поделилась первым фото после новостей о тяжелом недуге.

Лайма Вайкуле прикрыла голову косыночкой, чтобы позвать поклонников на концерт после слухов о рецидиве рака. 68-летняя звезда эстрады выглядит неважно. Она сильно загримирована, похудела, а под платочком, кажется, совсем нет волос. Такое случается, когда онкобольные проходят курсы лучевой и химиотерапии.

При этом вокалистка продолжает давать концерты. Так, в середине июля появились кадры из Монако, где исполнительница хита "Я вышла на Пикадилли" танцевала и пела перед миллионером.

Вокалистка на днях поделилась первым фото после новостей о тяжелом недуге Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас же знаменитость пригласила всех на шоу. "Встречаемся в Паланге 31 июля", - сообщила Вайкуле.

Стоит отметить, что в Юрмале, где живет Лайма, ее поддерживает Алла Пугачева с Максимом Галкиным. Алла Борисовна и ее звездный супруг живут рядом с артисткой.

Напомним, рак у Вайкуле нашли в 1991 году. Тогда звезда жила в США. Она прошла курс лечения, затем был период восстановления. Именно тогда, по словам певицы, она пришла к вере. Но весной 2022 года близкие подтвердили, что недуг вернулся. Случился рецидив. Лайма вновь прошла терапию в Штатах, а после вернулась в Латвию.